Autoridades de saúde de Gaza acusam Israel de bombardear hospital

Autoridades sanitárias da Faixa de Gaza informaram que as forças israelenses cercaram e bombardearam um hospital indonésio na cidade de Beit Lahia, no norte do enclave, na madrugada deste sábado, 19.

PUBLICIDADE “Os tanques israelenses cercaram completamente o hospital, cortaram a eletricidade e bombardearam, atacando o segundo e terceiro andares com artilharia”, disse o diretor do centro, Marwan Sultan. “Existem sérios riscos para a equipe médica e os pacientes”, acrescentou. Em um comunicado, o Ministério da Saúde de Gaza informou que Israel atacou os andares superiores do local com mais de 40 pacientes feridos, além do pessoal médico presentes.

Soldados israelenses em posições perto da fronteira da Faixa de Gaza, no sul de Israel Foto: Ohad Zwigenberg

A pasta acrescentou que os “tiros fortes” contra o hospital e o pátio provocaram um estado de grande pânico entre pacientes e funcionários.

Israel lançou uma nova ofensiva no início deste mês no norte de Gaza, onde afirma que o Hamas está se reagrupando. A Defesa Civil de Gaza afirma que 33 pessoas foram mortas em um bombardeio israelense lançado sexta-feira à noite no campo de refugiados de Jabaliya, também no norte.

A agência da ONU para assuntos humanitários (OCHA) alertou na sexta-feira sobre a situação “cada vez mais grave e perigosa enfrentada pelos civis no norte de Gaza”. “As famílias de lá tentam sobreviver em condições atrozes, sob fortes bombardeios”, denunciou. /AFP