Baixo número de mortes por covid-19 em Xangai revive dúvidas sobre os dados da China

XANGAI, THE NEW YORK TIMES - Pelos números, Xangai tem sido um exemplo de como salvar vidas durante uma pandemia. Apesar das mais de 400.000 infecções por covid-19 na cidade, apenas 17 pessoas morreram, segundo autoridades, estatísticas que eles divulgaram como prova de que sua estratégia de bloqueios rigorosos e quarentenas em massa funciona.

Mas esses números podem não fornecer uma imagem completa do número de vítimas do surto. A China normalmente classifica as mortes relacionadas à covid de forma mais restrita do que muitos outros países, rotulando alguns pacientes com doenças crônicas que morrem enquanto infectados como vítimas dessas outras condições.

Além disso, um bloqueio de quase três semanas na maior cidade da China limitou o acesso a medicamentos e cuidados para outras doenças. Uma enfermeira que sofreu um ataque de asma morreu depois de ter sido negado atendimento por causa do controle do vírus. Um homem de 90 anos morreu de complicações de diabetes depois de ser dispensado de um hospital sobrecarregado.

“Se, na época, ele tivesse conseguido tratamento, provavelmente teria sobrevivido”, disse a neta do homem, Tracy Tang, gerente de marketing de 32 anos.

Moradores e trabalhadores da linha de frente também foram levados ao limite pelas políticas. Uma funcionária de hospital começou a sangrar internamente após longas horas realizando testes em massa; ela também morreu.

Pode nunca ficar claro quantas histórias semelhantes existem. A China não divulga informações sobre o excesso de mortes, definido como o número de mortes – por covid e outras causas – que superam o total esperado em um determinado período. Estudiosos de saúde pública dizem que esse número captura com mais precisão as perdas durante a pandemia, já que os países definem as mortes relacionadas à covid de maneira diferente.

Mas, como exemplo dos impactos ocultos, um proeminente médico chinês estimou recentemente que quase 1.000 pacientes com diabetes podem morrer do que o esperado durante o bloqueio de Xangai, pedindo às autoridades que tomem uma resposta mais comedida.

O surto ressuscitou questões sobre o verdadeiro número da covid na China, que registrou oficialmente menos de 5.000 mortes pelo coronavírus em dois anos.

Trabalhadores em trajes de proteção se preparam para desinfetar um complexo residencial no distrito de Huangpu, após o surto de coronavírus em Xangai, China, em 20 de abril de 2022 Foto: VIA REUTERS / VIA REUTERS

É improvável que Pequim vacile de sua abordagem rigorosa. O líder da China, Xi Jinping, tornou as baixas taxas de mortalidade e infecção do país centrais para a legitimidade de seu governo. Funcionários foram demitidos depois que alguns casos foram detectados em suas jurisdições. Na semana passada, Xi disse que “o trabalho de prevenção e controle não pode ser relaxado”.

O foco em minimizar as mortes por covid corre o risco de incentivar as autoridades a negligenciar outras causas de morte, disse Xi Chen, professor de saúde pública em Yale.

“As pessoas prestam grande atenção a essas mortes mais visíveis”, disse ele. “Mas toda morte conta. Eles contam igualmente.”

Uma contabilidade única

Quando a variante Ômicron começou a circular por Xangai em março, alguns olharam, com apreensão, para o exemplo de Hong Kong. A curva de infecções de Xangai estava acompanhando de perto a do próprio enorme surto de Hong Kong. Ambas as cidades têm grandes populações idosas, muitas não totalmente vacinadas. A taxa de mortalidade por covid de Hong Kong logo se tornou a mais alta do mundo, com cerca de 9.000 mortes.

Mas um mês depois, Xangai – mais de três vezes mais populosa que Hong Kong – registrou apenas 17 mortes por covid.

Hong Kong nunca foi totalmente fechada. As mortes geralmente ficam atrás das infecções, então a contagem relatada em Xangai pode aumentar. Especialistas, no entanto, dizem que há outra razão para a disparidade: a maneira como a China contabiliza as mortes por covid.

Muitos lugares, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e Hong Kong, não diferenciam entre pessoas que morrem com covid ou morrem de covid, desde que o coronavírus tenha sido um fator contribuinte. Mas a China continental geralmente conta apenas aqueles que morrem diretamente de pneumonia relacionada à covid, disse Zhengming Chen, professor de epidemiologia da Universidade de Oxford.

Pode ser por isso que, mesmo quando a covid varreu as casas de repouso, nenhum dos pacientes que morreram parece ter sido registrado como fatalidade da covid. (Os trabalhadores disseram que não sabiam as causas exatas da morte.) Um empresário de Xangai disse que seu pai de 77 anos, que tinha diabetes, morreu dois dias depois de testar positivo; ele também não foi registrado como uma morte por covid.

“Se você aplicar critérios internacionais”, disse o professor Chen, “o número de mortes seria um pouco alto”.

O professor Chen foi coautor de um dos poucos estudos para examinar dados não públicos de mortalidade em Wuhan, onde a pandemia começou, trabalhando com pesquisadores do governo chinês. Eles descobriram que as mortes por covid lá durante os primeiros três meses de 2020 foram provavelmente pelo menos 16% maiores do que o relatado.

Mesmo dentro da China, as práticas de classificação podem variar. Autoridades de Xangai disseram que as 17 pessoas que morreram tinham condições subjacentes que foram as causas diretas da morte, sugerindo que os critérios que estão usando agora estão mais alinhados com as práticas internacionais. A Comissão Nacional de Saúde da China não respondeu a um pedido enviado por fax para comentar seu método de contagem de mortes por covid.

Uma contabilidade incompleta da taxa de mortalidade da pandemia pode realmente corroer o apoio do público chinês a medidas estritas de contenção, disse o professor Chen.

Se o número fosse realmente tão baixo, disse ele, os moradores poderiam perguntar: “Por que se incomodar?”

“Mas se o número real de mortes devido à covid, dependendo de como você calcula”, foi muito maior, continuou ele, “isso provavelmente precisa de uma reflexão cuidadosa”.

Atrasos se tornam mortais

Antes do surto, a gerente de marketing Tang e sua família já estavam preocupadas com seu avô de 90 anos, cujos pés foram afetados pela diabetes grave.

Mas antes que pudessem agendar a cirurgia, Xangai trancou. Seus pés logo começaram a cheirar a podre, disse Tang. A família o levou às pressas para o hospital, mas os médicos disseram que não tinham funcionários suficientes para aceitá-lo. Ele acabou sendo internado em outro hospital dias depois, mas morreu três dias depois.

“Foi uma tortura para ele, e eles também perderam a oportunidade de salvá-lo”, disse Tang.

Histórias de atrasos semelhantes inundaram as redes sociais.

Em março, uma enfermeira com asma, Zhou Shengni, morreu após ser afastada da sala de emergência de seu próprio hospital, que foi fechada para desinfecção. Na semana passada, Larry Hsien Ping Lang, um conhecido economista, escreveu nas redes sociais que sua mãe de 98 anos havia morrido enquanto aguardava os resultados dos testes de covid, sem os quais ela não poderia receber tratamento renal.

Em todo o mundo, a pandemia levou a exames médicos perdidos e outras interrupções nos cuidados. A pesquisa também mostrou que as taxas de mortalidade caíram em partes da China durante os bloqueios, em parte devido à redução de acidentes de trânsito.

Funcionários da funerária carregam um corpo em um veículo ao lado de pessoas que estão sendo tratadas em uma área improvisada fora do Caritas Medical Center em Hong Kong em 2 de março de 2022 Foto: Billy H.C. Kwok / NYT

Ainda assim, até as autoridades às vezes reconheceram o custo dos rígidos bloqueios da China: depois que a enfermeira morreu, o diretor da comissão de saúde de Xangai disse que as instalações médicas devem garantir atendimento oportuno.

Mas as autoridades continuam insistindo que uma abordagem mais flexível seria desastrosa. E eles silenciaram vozes sugerindo o contrário.

Este mês, um proeminente médico de Xangai, Miao Xiaohui, estimou que o número de mortes por diabetes em excesso pode chegar a quase 1.000 até o final do bloqueio de sua cidade. Sua estimativa foi baseada no estudo de excesso de mortalidade de Wuhan, que, além de rastrear as mortes por covid, também mostrou que as mortes por doenças não transmissíveis, incluindo doenças cardíacas e diabetes, foram 21% maiores do que o esperado durante o bloqueio da cidade.

“Por que não podemos considerar um meio-termo” entre zero covid e viver com o vírus, Dr. Miao escreveu em um post em seu blog.

A postagem foi censurada.

O ônus da execução

À medida que a epidemia aumentava no início de março, membros da equipe do Hospital Popular de Shanghai Putuo foram enviados para realizar várias rodadas de testes comunitários. Eles trabalhavam longas horas, com poucas pausas, segundo duas pessoas com conhecimento das condições, que pediram anonimato por medo de retaliação.

Uma enfermeira do departamento de cirurgia geral, de sobrenome Ma, começou a se sentir mal, desenvolvendo manchas roxas na pele, segundo as duas pessoas, que pediram para que ela não fosse identificada pelo nome completo. A Sra. Ma, 40, acabou sendo diagnosticada com anemia aplástica aguda, que faz com que o corpo pare de produzir células sanguíneas suficientes. Embora não esteja claro exatamente o que causou a doença, os médicos ligaram sua doença à exaustão, disseram as pessoas. Em 6 de abril, ela morreu.

Um trabalhador de quarentena exausto em Xangai, China, em 14 de março de 2022 Foto: Qilai Shen / NYT

Questionada sobre a morte de Ma, uma funcionária que atendeu o telefone no hospital disse que ela não tinha informações.

Autoridades de bairro, responsáveis por supervisionar as ruas bloqueadas, também escalonaram suas cargas de trabalho. Gravações que dizem ser de telefonemas entre moradores e autoridades, nas quais as autoridades expressam frustração ou desamparo, circularam amplamente online.

Na quinta-feira, as autoridades confirmaram a morte de Qian Wenxiong, funcionário da comissão de saúde de Xangai. Eles não deram uma causa, mas Hu Xijin, ex-editor de um tablóide estatal, escreveu nas redes sociais que Qian cometeu suicídio.

“Esta tragédia, claro, intensificou a impressão de que a prevenção da epidemia de Xangai se tornou um fardo insuportavelmente pesado para alguns trabalhadores de base”, escreveu ele.

A necessidade de pesar os custos dessa contenção extenuante só aumentará à medida que a Ômicron continuar a se espalhar, juntamente com quaisquer variantes futuras que sejam igualmente mais contagiosas, mas pareçam causar doenças menos graves.

“Esta não é a última”, disse o professor Chen, de Oxford, sobre o bloqueio de Xangai. “Acho que isso precisa ser avaliado adequadamente, para tentar encontrar uma maneira de mitigar os perigos.”