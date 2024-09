Soldados israelenses jogam palestinos aparentemente mortos de telhado na Cisjordânia

Segundo o diretor interino para Israel e Palestina da Human Rights Watch, Bill Van Esveld, o caso dos palestinos arremessados do telhado é sério independente do estado de vida dos três. “Se confirmado, como uma questão da lei internacional de direitos humanos, matar pessoas jogando elas de um edifício de propósito seria execução extrajudicial”, disse. “Jogar cadáveres fora seria considerado tratamento cruel e desumano”.

No vídeo mais longo verificado pelo NYT, três soldados aparecem jogando e empurrando os homens para a borda do telhado, um por um. Os soldados agarram as pernas do primeiro e o jogam sobre a borda, mas o pé esquerdo parece ficar preso na borda do telhado e por um segundo o homem fica pendurado de cabeça para baixo. Um soldado se abaixa e liberta o pé do homem. O corpo cai no chão abaixo.

Depois, todos os três soldados agarram o segundo homem. Um soldado agarra seus pés e outro, seus braços e então o jogam sobre a borda. O terceiro homem eles chutam, arrastam e empurram para a borda. /NYT