Balão de lixo lançado por norte-coreanos cai no complexo presidencial da Coreia do Sul

O lixo de pelo menos um balão norte-coreano caiu no complexo presidencial da Coreia da Sul nesta quarta-feira, 24, aumentando as preocupações sobre a segurança das principais instalações sul-coreanas face às provocações da Coreia do Norte. O lixo que caiu no chão do complexo no centro de Seul não continha material perigoso e ninguém ficou ferido, informou o serviço de segurança presidencial da Coreia do Sul em um comunicado.

Apesar disso, peritos indicam que, da próxima vez, a Coreia do Sul deve disparar contra os balões norte-coreanos nas zonas fronteiriças, uma vez que não está claro se a Coreia do Norte colocará objetos perigosos em futuras campanhas. Os últimos lançamentos de balões da Coreia do Norte ocorreram dias depois de a Coreia do Sul ter aumentado as suas emissões de linha da frente de canções K-pop e mensagens de propaganda através da fronteira fortemente armada dos rivais.

Soldados do exército sul-coreano avaliam material deixado por balão Foto: Park Dong Joo/Yonhap via AP