Biden pede fim do bloqueio político na Irlanda do Norte em agenda que celebra paz na Irlanda

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu o fim do bloqueio político na Irlanda do Norte em um discurso nesta quarta-feira, 12, em Dublin, na República da Irlanda. O americano desembarcou na capital irlandesa depois de viajar para Belfast, na Irlanda do Norte, que comemora 25 anos de paz.

Biden, de 80 anos, possui raízes irlandesas e vai aproveitar a viagem para visitar duas regiões onde possui antepassados: Louth e Mayo. Apesar do caráter sentimental da visita, ele reforçou o pedido feito na primeira parte da viagem para os líderes dos principais partidos locais encerrarem o bloqueio das instituições norte-irlandesas, em vigor desde o ano passado. “Espero que o Executivo e a Assembleia (da Irlanda do Norte) sejam restabelecidos em breve”, disse.

O bloqueio impede que republicanos e unionistas (partidários do Partido Unionista Democrático, que acreditam que a Irlanda deve fazer parte do Reino Unido) compartilhem o poder, conforme foi estabelecido no pacto da Sexta-Feira Santa, em 1998, que pôs fim a 30 anos de conflito entre os dois territórios. Ele é uma das consequências do Brexit, que marcou a saída do Reino Unido da União Europeia.

Micheál Martin, vice-primeiro-ministro da Irlanda, à esquerda, e o presidente dos EUA, Joe Biden, em visita ao Castelo de Carlingford, nesta quarta-feira, 12 Foto: Patrick Semansky/AP

Os unionistas se recusam a participar do governo compartilhado porque a República da Irlanda é país-membro do bloco europeu, enquanto a Irlanda do Norte é território britânico.

No discurso em Dublin, Biden também afirmou que manter a paz entre os dois territórios, duramente conquistada há 25 anos, é uma “prioridade” para os Estados Unidos. O histórico pacto de 1998 pôs fim ao conflito entre os nacionalistas pró-irlandeses, majoritariamente católicos e favoráveis a uma reunificação, e os unionistas pró-britânicos, majoritariamente protestantes e que desejam permanecer no Reino Unido.

As três décadas de conflito deixaram cerca de 3,5 mil mortos e algumas feridas ainda abertas, como mostrou o incidente da segunda-feira na cidade fronteiriça de Londonberry, onde jovens lançaram coquetéis molotov contra viaturas de polícia.

Biden foi recepcionado na Irlanda pelo primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, no aeroporto de Dublin. O presidente americano também irá se reunir com o presidente irlandês, Michael Higgings, e com as duas câmaras do Parlamento, antes de retornar para os EUA nesta quinta-feira, 13.

Na Irlanda do Norte, Biden se reuniu com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que declarou que as relações entre Reino Unido e Estados Unidos estão em “grande forma”.

A visita do presidente americano à Irlanda do Norte, no entanto, foi criticada por líderes unionistas que o consideram “antibritânico” por apoiar a União Europeia nas negociações pós-Brexit. “Qualquer pressão de uma administração americana tão claramente pró-nacionalista não constitui nenhuma pressão para nós”, declarou Nigel Dodds, membro do partido unionista. /AFP