Biden testa positivo para covid-19 e cancela discurso em evento de campanha

O presidente americano Joe Biden cancelou um discurso que faria em um evento de campanha nesta quarta-feira, 17, após testar positivo para covid-19. O diagnóstico do democrata, que está com sintomas leves, foi anunciado por uma palestrante na conferência anual UnidosUS, transmitida no canal do YouTube da Casa Branca.

PUBLICIDADE Biden estava programado para falar no evento em Las Vegas como parte de um esforço para reunir eleitores hispânicos antes da eleição de novembro. A presidente e CEO da Unidos US, Janet Murguía, disse aos convidados que o presidente havia pedido desculpa e que não pôde comparecer porque testou positivo para o vírus. Ele estava 90 minutos atrasado para falar. “Infelizmente, eu estava falando ao telefone com o presidente Biden e ele compartilhou sua profunda decepção por não poder se juntar a nós esta tarde. O presidente esteve em muitos eventos, como todos sabemos, e ele acabou de testar positivo para covid”, disse Janet Murguia, presidente da UnidosUS.

A secretária de imprensa da Casa Branca Karine Jean-Pierre disse que Biden está vacinado e que apresenta sintomas leves. “Ele retornará a Delaware, onde se isolará e continuará desempenhando todas as suas funções integralmente durante esse período. A Casa Branca fornecerá atualizações regulares sobre o status do presidente, enquanto ele continua a desempenhar todas as funções do cargo enquanto estiver isolado”, disse.

Kevin O’Connor, médico do presidente, disse em nota que Biden “apresentou esta tarde sintomas respiratórios superiores, incluindo rinorréia (coriza) e tosse improdutiva, com mal-estar geral”. Após o teste positivo, Biden recebeu prescrição do medicamento antiviral Paxlovid e tomou sua primeira dose, disse O’Connor.

Biden estava programado para falar no evento em Las Vegas como parte de um esforço para reunir eleitores hispânicos antes da eleição de novembro Foto: Kent Nishimura/AFP

De acordo com a Associated Press, antes do diagnóstico, Biden esteve no restaurante Original Lindo Michoacan, em Las Vegas, onde cumprimentava os clientes e tinha entrevista marcada para a Univision. Ele embarcou no avião presidencial e disse aos repórteres que viajavam com ele: “Eu me sinto bem”. O presidente não estava usando máscara ao entrar no avião.

Mais cedo, trechos de uma entrevista com o democrata foram divulgadas, na qual ele afirmou que iria reavaliar se permaneceria na corrida presencial caso algum médico falasse diretamente a ele que ele tinha algum problema médico que tornasse isso necessário.

No mesmo dia da divulgação da entrevista, o Comitê Nacional Democrata adiou em uma semana os planos de nomeação de Biden na chapa para as eleições presidenciais, que seria feito através de uma votação virtual./Com AP.