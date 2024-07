Biden diz que consideraria largar candidatura se algum ‘problema médico’ surgisse

WASHINGTON — O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em uma entrevista divulgada nesta quarta-feira, 17, que ele iria reavaliar se permaneceria na corrida presencial caso algum médico falasse diretamente a ele que ele tinha algum problema médico que tornasse isso necessário.

PUBLICIDADE No mesmo dia da divulgação da entrevista, o Comitê Nacional Democrata adiou em uma semana os planos de nomeação de Biden na chapa para as eleições presidenciais, que seria feito através de uma votação virtual. Biden tem dito repetidamente que nenhum de seus médicos falaram a ele que ele tem algum problema médico sério. Kevin O’Connor, o médico da Casa Branca, escreveu após o exame físico do presidente em fevereiro que Biden é “um homem saudável, ativo, robusto, de 81 anos, que continua apto a executar com sucesso as funções da presidência”.

Mas sua performance desastrosa no debate com o ex-presidente Donald Trump no mês passado, que provocou uma onda de pedidos de aliados democratas para que ele desista, levantou questões sobre sua saúde.

Em uma entrevista com Ed Gordon da BET News, Biden foi questionado se havia algo que o faria reavaliar sua permanência na corrida. “Se eu tivesse alguma condição médica que surgisse, se alguém, se os médicos viessem até mim e dissessem, você tem esse problema e aquele problema’, disse Biden, de acordo com um breve trecho divulgado pela emissora.

O comentário é o último em uma série de explicações variáveis do presidente sobre o que poderia levá-lo a reconsiderar. Em uma entrevista à ABC News este mês, Biden disse que desistiria apenas se o “Senhor Todo-Poderoso” lhe dissesse para fazer isso”. Em uma coletiva de imprensa em Washington alguns dias depois, ele disse que permaneceria na corrida a menos que assessores viessem até ele com provas de que ele nunca poderia vencer.

Na entrevista da BET, ele admitiu que “cometeu um erro grave em todo o debate” e que iria reavaliar sua decisão se um de seus médicos mudasse sua avaliação sobre ele. Biden também disse pela primeira vez que esperava “seguir em frente” da presidência e “passar o bastão para outra pessoa”, mas decidiu se candidatar novamente porque acreditava que sua “sabedoria” e experiência ajudariam a curar as divisões crescentes do país.

“Você deve se lembrar, Ed, eu disse que seria um candidato de transição, e pensei que seria capaz de seguir em frente e passar isso para outra pessoa”, disse o presidente. “Mas eu não esperava que as coisas ficassem tão, tão, tão divididas. E, francamente, acho que a única coisa que a idade traz é um pouco de sabedoria”, declarou.

Biden disse em uma entrevista divulgada nesta quarta-feira que consideraria largar candidatura se algum ‘problema médico’ surgisse, mas reafirmou que nenhum médico de sua equipe indicou isso até agora. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Essa é a declaração mais explícita que Biden fez ao sugerir que considerava cumprir apenas um mandato quando se candidatou em 2020. Na época, ele disse que seria um candidato de transição que poderia servir como uma ponte para uma nova geração de líderes políticos do partido. Isso foi amplamente visto na época por muitos democratas como Biden — a pessoa mais velha eleita para a Casa Branca — insinuando que passaria a tocha para a vice-presidente Kamala Harris para concorrer na eleição de 2024.

Mas conselheiros políticos do presidente disseram que a ponte era um período de oito anos e que sua reeleição para um segundo mandato seria simplesmente uma transição mais longa para a nova geração do que alguns esperavam. Agora, com seus comentários na entrevista à BET, Biden indicou que inicialmente esperava cumprir um mandato, mas mudou de ideia.

“Acho que demonstrei que sei como fazer as coisas pelo país, apesar de termos sido informados de que não conseguiríamos”, disse Biden a Gordon. “Mas há mais a fazer, e estou relutante em me afastar disso”.

O presidente falou algo parecido durante uma coletiva de imprensa em Washington neste mês, quando um repórter perguntou o que mudou desde o momento em que ele prometeu ser um candidato de transição.

”O que mudou foi a gravidade da situação”, disse Biden. “O que percebi foi que meu longo tempo no Senado me capacitou a ter a sabedoria para saber como lidar com o Congresso para fazer as coisas. Conseguimos aprovar mais legislação importante que ninguém pensou que seria possível. E quero terminar, concluir isso.”