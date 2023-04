Joe Biden, Donald Trump e outros: quem são os pré-candidatos à presidência dos EUA ?

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do Partido Democrata, confirmou nesta terça-feira, 25 que disputará a reeleição. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o democrata afirmou que deseja “terminar o trabalho” que começou quando o país foi assolado por uma pandemia, crise econômica e uma instabilidade democrática.

Apesar de outros dois pré-candidatos do seu partido também terem entrado na disputa, o presidente deve obter a indicação sem maiores problemas. Veja quem eles são:

Robert F. Kennedy Jr

Entre os políticos do partido de Biden, o advogado Robert F. Kennedy Jr, sobrinho do ex-presidente americano John F. Kennedy, tenta pleitear pela nominação do Partido Democrata. Conhecido por suas opiniões antivacinas, o político de 69 anos chegou a alegar de forma falsa uma ligação entre vacinas e autismo, além de divulgar informações falsas sobre as vacinas contra a covid-19.

Robert F. Kennedy Jr

Marianne Williamson

A escritora e ativista Marianne Williamson também busca a nominação democrata. Williamson declara que tem posições mais à esquerda do atual presidente, defendendo o ensino superior gratuito em instituições públicas. A política também concorreu pela nomeação do Partido Democrata em 2020.

Marianne Williamson

Trump tenta nomeação pelo Partido Republicano

Entre os candidatos para a nomeação do Partido Republicano, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou que pretende concorrer para voltar a Casa Branca. O político foi indiciado por 34 acusações de falsificação de registros comerciais em conexão com um pagamento clandestino à atriz de filmes adultos Stormy Daniels, que alega ter tido um encontro sexual com Trump.

O ex-presidente já declarou em uma entrevista para o apresentador Tucker Carlson que não vai desistir da corrida presidencial em 2024 mesmo se for condenado.

Trump

Larry Elder

Diversos candidatos tentam desbancar o ex-presidente Donald Trump pela nomeação republicana nas primárias. Entre eles está o apresentador conservador de rádio Larry Elder, que enfatiza em seu site que quer combate ao crime, promover a harmonia racial, enfrentar a inflação, melhorar a economia e reforçar as fronteiras dos Estados Unidos.

Larry Elder

Nikki Haley

A ex-governadora do Estado da Carolina do Sul e embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, também anunciou que deve concorrer pela nomeação republicana. Ela foi a primeira figura política importante do partido a desafiar Trump e seria a primeira mulher e primeira asiática-americana a concorrer pelo Partido Republicano a presidência.

Nikki Haley

Asa Hutchinson

O ex-governador do Estado de Arkansas Asa Hutchinson confirmou a participação nas primárias do Partido Republicano. O político defende que os republicanos avaliem outra opção que não seja o ex-presidente Donald Trump para a nomeação, alegando que o papel de Trump na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 desqualifica o ex-mandatário para concorrer de novo.

Asa Hutchinson

Vivek Ramaswamy

O empresário Vivek Ramaswamy também anunciou que vai participar das primárias do partido. Ramaswamy critica programas de diversidade e conceitos de raça e gênero. O político pretende acabar com políticas de ações afirmativas.

Vivek Ramaswamy

Ron de Santis

Diversos potenciais candidatos que devem participar das primárias do Partido Republicano ainda não anunciaram as suas candidaturas. É o caso do governador da Florida, Ron de Santis, visto como principal concorrente de Trump pela nomeação republicana. Os aliados esperam que ele anuncie a candidatura depois que a legislatura do Estado da Flórida terminar em maio.

Ron de Santis

Liz Cheney

A ex-deputada do Estado de Wyoming, Liz Cheney, também é cotada para concorrer. A política é crítica do ex-presidente Donald Trump, sempre apontando os danos que Trump fez ao Partido Republicano. No ano passado, Cheney perdeu o assento na Câmara dos Deputados para Harriet M. Hageman, política que chegou a negar o resultado da eleição de 2020.

Liz Cheney

Chris Christie

O ex-governador de Nova Jersey Chris Christie apontou que pode concorrer pela nomeação republicana pela segunda vez. Christie concorreu em 2016 e perdeu a nomeação para Donald Trump. Christie endossou Trump rapidamente em 2016 depois de desistir da corrida e liderou a equipe de transição do ex-presidente, mas depois ele passou a criticar Trump e fez apelos contundentes para que seu partido mudasse de direção.

Chris Christie

Kristi Noem

Kristi L. Noem, governadora republicana de Dakota do Sul, foi reeleita para seu segundo mandato em novembro e pode concorrer nas primárias após chamar a atenção dos círculos conservadores por ignorar restrições e mandatos em seu Estado durante a pandemia.

Kristi Noem

Mike Pence

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence ainda não anunciou que vai participar das primárias, mas o político tem viajado para os principais estados e se debruçado sobre questões que outros republicanos consideram politicamente desconfortáveis, como mudanças no Medicare e no programa de Seguridade Social e defendendo restrições ao aborto.

Mike Pence

Já Tim Scott, único senador negro do Partido Republicano, também demonstrou interesse em concorrer, assim como o governador de New Hampshire, Chris Sununu, que conquistou seu quarto mandato e se destaca pela popularidade em seu Estado. O governador da Virginia, Glenn Youngkin, também é cotado para participar da disputa, mas alegou recentemente que está focado na política estadual./W.Post