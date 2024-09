Biden usa boné com nome de Donald Trump e campanha republicana ironiza ‘apoio’ de democrata

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no que aparentemente era para ser um gesto de bom humor, vestiu brevemente um boné com o nome do republicano Donald Trump, durante uma visita ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Shanksville no início da tarde desta quarta-feira, 11. A Casa Branca afirmou que gesto foi pela “união bipartidária”, embora o episódio tenha repercutido em tom de piada entre a bolha republicana.

O fato ocorreu em um quartel dos bombeiros de Shanksville, cidade da Pensilvânia onde um avião que fazia o voo 93 da United caiu em 11 de setembro de 2001. Biden estava falando para uma multidão de bombeiros voluntários e familiares e amigos das vítimas do voo sobre a necessidade de voltar à unidade bipartidária que o país demonstrou após o 11 de setembro, quando alguém na plateia estendeu o boné a Biden.

A Casa Branca falou sobre o momento depois que fotos do presidente usando o boné de Trump se espalharam nas redes sociais. “Ele deu um boné a um apoiador de Trump, que disse que, com o mesmo espírito, Biden deveria vestir seu boné de Trump”, o que ele fez brevemente, explicou o porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates.

Em poucos minutos, a imagem viralizou nas redes sociais, e a equipe da campanha de Trump agradeceu na rede social X o "apoio" do democrata. Em um post no Instagram, o perfil da campanha republicana postou: "Kamala foi tão derrotada ontem à noite que até Biden agora está apoiando o presidente Trump". "O presidente falou sobre a união bipartidária após o 11 de Setembro e ressaltou que deveríamos retomá-la", publicou Bates, da Casa Branca, na rede social X.

Os dois adversários trocaram um aperto de mãos hoje, durante um ato em Nova York para lembrar o 11 de Setembro./AFP.