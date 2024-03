Biden vs. Trump: como a iminente revanche da eleição de 2020 nos EUA chega ao seu ‘pontapé inicial’

THE NEW YORK TIMES - Os assessores do presidente Joe Biden estão ansiosos para a próxima luta pelas eleições gerais e contam com os eleitores para começar a prestar mais atenção em Donald Trump, com o próprio presidente propondo e lançando vídeos para ridicularizar as coisas que seu rival republicano diz.

PUBLICIDADE Trump está aproveitando a chance de contrastar com Biden, como fez sobre a questão da fronteira do Texas com o México na semana passada, e acredita que Biden tem a tarefa mais difícil: convencer os eleitores de que as opiniões de Trump sobre como o país está indo estão erradas. Com a expectativa de que o ex-presidente obtenha grandes vitórias na Superterça e que Biden se prepare para fazer seu discurso sobre o Estado da União na quinta-feira, espera-se que esta semana esclareça a escolha que está por vir para um público americano incrédulo de estar vendo em 2024 uma revanche da eleição de 2020.

Imagem de 2020 mostra o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden durante um debate para as eleições presidenciais daquele ano. Os dois voltam a se enfrentar nas eleições deste ano Foto: Michael Reynolds / EFE

A decisão unânime da Suprema Corte na segunda-feira, mantendo a elegibilidade de Trump e sua presença na cédula eleitoral depois que alguns Estados tentaram impedi-lo por seu papel no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, deu início a um período crítico que ambas as campanhas veem dando o tom e definindo os primeiros contornos da campanha presidencial.

Biden começa atrás. Uma pesquisa do New York Times/Siena College no fim de semana mostrou que Trump está à frente por 48% a 43% entre os eleitores registrados. Biden é prejudicado por preocupações generalizadas sobre sua idade e sua forma de lidar com o cargo, fraturas na coalizão democrata em relação a Israel e um azedume geral sobre o Estado da nação.

Mas Biden também entra na esperada disputa das eleições gerais com uma série de vantagens estruturais importantes, incluindo uma vantagem financeira considerável e a falta de distrações na escala dos quatro julgamentos criminais de Trump.

Quentin Fulks, principal vice-diretor de campanha de Biden, disse que a campanha estava se preparando para uma semana que funcionará como “o pontapé inicial para a eleição geral”.

Publicidade

“O problema que estamos enfrentando é que muitas pessoas estão nos dizendo que não sabem que esta é uma escolha entre Joe Biden e Donald Trump”, disse Fulks. “Março será o nosso momento de deixar essa escolha bem clara.”

O mês começa com a Superterça e deve terminar com a seleção do júri no primeiro julgamento criminal de Trump, em Nova York, por pagamentos de “hush-money” feitos secretamente a uma estrela de filmes pornográficos no calor da campanha de 2016. Nesse meio tempo, espera-se que Trump conquiste efetivamente a indicação e conclua uma aquisição que lhe dará o controle operacional do Comitê Nacional Republicano.

“Qualquer que seja a vantagem que eles possam ter em termos de tempo, nós a superaremos em termos de paixão de nossos apoiadores e de nossa capacidade de organizá-los”, disse Chris LaCivita, um dos dois co-gerentes da campanha de Trump, que Trump planeja instalar como diretor de operações do R.N.C. As pesquisas mostram que Trump está unindo melhor sua coalizão de 2020 do que Biden. “Eles têm um problema de motivação”, disse LaCivita. “Nós não temos.”

Cartaz de apoio a Donald Trump em uma avenida de Ohio, em imagem de 9 de novembro de 2016. Coordenadores de campanha do republicano mobilizam base para enfrentar Joe Biden este ano Foto: Hilary Swift / NYT

Trump, entretanto, tem problemas legais. Sua equipe ficou feliz na semana passada quando a Suprema Corte dos EUA estabeleceu um cronograma para ouvir a reivindicação de Trump de imunidade contra processos por suas ações após a perda da eleição de 2020 para tentar permanecer no poder. O cronograma da Suprema Corte adia para o final do verão, no mínimo, o julgamento federal de Trump.

PUBLICIDADE Nikki Haley ainda está concorrendo nas primárias republicanas, mas as pesquisas preveem uma derrota na Superterça, com 15 Estados em jogo. A equipe de Trump acredita que ele poderá ultrapassar a maioria dos delegados e garantir a indicação já em 12 de março. Na sexta-feira, o Comitê Nacional Republicano se reunirá no Texas e deverá ratificar a nova escolha de Trump para liderar o partido, Michael Whatley. “Vamos ter 100% de controle da mecânica de que precisamos”, disse LaCivita. A equipe de Biden há muito tempo considera o discurso sobre o Estado da União desta quinta-feira como um ponto de inflexão, sabendo que será o maior público do presidente provavelmente até a convenção de verão (do Hemisfério Norte) e uma chance de convencer um público americano cético sobre suas realizações e preencher uma agenda de segundo mandato que até agora tem sido escassa em detalhes.

Publicidade

Após o discurso, disse Fulks, a campanha de Biden fará uma “demonstração de força”, com as duas primeiras paradas de Biden já anunciadas como eventos em Atlanta e na Filadélfia.

Espera-se que Biden, a vice-presidente Kamala Harris e a primeira-dama, Jill Biden, se espalhem pela trilha da campanha. Um sinal da vantagem de organização inicial da campanha de Biden: A campanha está planejando, juntamente com o partido, abrir 31 escritórios para as eleições gerais nos próximos 30 dias, apenas no importante campo de batalha de Wisconsin.

Trump ainda não anunciou nenhuma equipe para as eleições gerais no Estado.

A aparição da primeira-dama no sábado no centro de Tucson, Arizona, ofereceu um sinal de alerta sobre os protestos que provavelmente receberão as principais figuras do governo na trilha. Seu evento “Women for Biden” foi interrompido quatro vezes em 15 minutos por dezenas de manifestantes pró-palestinos que se opõem ao apoio de seu marido a Israel no conflito Israel-Hamas.

Imagem de agosto de 2023 mostra presidente dos EUA, Joe Biden, discursando no centro médico para veteranos em Salt Lake City. Campanha do democrata lida com críticas sobre o apoio americano a Israel no conflito da Faixa de Gaza Foto: Alex Brandon / AP

A equipe de Biden organizou eventos no palco para evitar tais explosões. Trump organizou sua própria sessão de fotos no estilo presidencial na fronteira ao mesmo tempo que a visita oficial de Biden. A viagem de Trump foi anunciada dias antes da de Biden. Em duas cidades fronteiriças do Texas, os dois homens conversaram com policiais, Biden dentro de casa e Trump fora, com vista para o Rio Grande - e a equipe de Trump se declarou satisfeita com o resultado.

“Em uma época em que o visual é importante, essa é provavelmente uma luta que eles não escolherão novamente”, disse LaCivita.

Mas, em uma reviravolta, muitos democratas agora esperam uma maior cobertura de Trump. O pensamento atual da equipe de Biden é que quanto mais Trump, melhor, a fim de lembrar os eleitores sobre o que eles não gostavam nele em primeiro lugar. Algumas autoridades de Biden viram com bons olhos as redes nacionais de televisão que divulgaram os resultados da Superterça com uma cobertura especial, porque mais eleitores enfrentariam a realidade de uma disputa entre Biden e Trump.

Publicidade

Os assessores de Trump veem um benefício em seu tempo fora dos holofotes. A decisão das plataformas de mídia social de bani-lo após o tumulto de 6 de janeiro fez com que seus discursos em letras maiúsculas ficassem confinados ao seu site Truth Social. Isso manteve alguns de seus comentários mais cruéis e incendiários confinados ao ecossistema conservador, onde apenas seus apoiadores os consomem.

Para destacar alguns dos comentários mais inflamados de Trump, a equipe de Biden começou a produzir vídeos em tela dividida do presidente assistindo a eles em um iPad e, em seguida, fazendo uma réplica incisiva. Dizem que o presidente gosta de produzir esses vídeos, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto. O próprio Biden, em uma recente campanha de arrecadação de fundos, apresentou o vídeo específico em resposta à comparação de Trump com Aleksei Navalni, o dissidente russo que morreu na prisão, disseram duas das pessoas.

Uma preocupação que os aliados de Trump têm tido há meses é o fato de estarem sendo superados em arrecadação - e, portanto, em gastos - pela campanha de Biden, pelo Partido Democrata e por grupos aliados.

O principal super PAC alinhado a Biden já anunciou uma reserva de anúncios digitais e de televisão de US$ 250 milhões a partir de agosto. O super PAC de Trump tinha menos de US$ 20 milhões em mãos em fevereiro e estava devolvendo US$ 5 milhões todos os meses para uma conta que pagava as gigantescas taxas legais de Trump.

Taylor Budowich, executivo-chefe do super PAC de Trump, que está dando instruções a vários de seus principais doadores em Mar-a-Lago na Super Terça, disse que seu grupo tinha a tarefa política mais fácil, apesar da disparidade financeira.

“Ele tem a tarefa de convencer as pessoas de que o que elas acreditam e sentem não é verdade”, disse Budowich sobre Biden e o descontentamento dos eleitores com os rumos da nação. “Nós temos a tarefa de convencer as pessoas de que isso é verdade - e o homem atualmente no comando é responsável por isso.”

Trump continuará falando sobre economia, imigração, energia e, como ele diz, a “armação do governo” contra ele por meio de quatro acusações.

Publicidade

A equipe de Biden vê o aborto e a nomeação de juízes da Suprema Corte por Trump que derrubaram Roe v. Wade - e a recente decisão do tribunal do Alabama sobre fertilização in vitro - como mensagens poderosas. Espera-se que o discurso do presidente sobre o Estado da União apresente uma agenda econômica que contrasta com a de Trump.

A equipe de Trump vê a imigração como uma questão particularmente importante para pressionar os eleitores negros nas grandes cidades, onde tem havido influxos de migrantes da fronteira sul.

O super PAC que apoia Trump começará a veicular anúncios na segunda-feira em estações de rádio negras na Geórgia, Michigan e Pensilvânia, enfatizando a crise dos migrantes e o apoio de Biden às proteções para transgêneros. Apesar de um longo histórico de declarações racistas, Trump está tendo um desempenho melhor nas pesquisas com eleitores negros do que em suas campanhas anteriores. A campanha de Biden tem tentado reforçar seu apoio junto aos eleitores negros com sua própria publicidade.

É provável que a exposição legal de Trump domine os noticiários nas próximas semanas, com seu julgamento em Nova York marcado para começar em 25 de março. Em particular, vários aliados de Trump ficaram maravilhados com os intervalos de tempo que ele teve durante todo o processo. O julgamento em Manhattan poderá ser o único julgamento pré-eleitoral que ele enfrentará.

O caso, no entanto, deve durar seis semanas, tirando-o da campanha por dias seguidos. Uma pessoa familiarizada com as discussões internas, que não estava autorizada a falar publicamente, disse que Trump provavelmente faria campanha nos fins de semana e usaria as quartas-feiras - quando se espera que o julgamento seja interrompido a cada semana - para arrecadar fundos ou para se reunir com assessores.

Nenhum candidato presidencial jamais fez campanha em tais circunstâncias.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.