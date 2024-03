Suprema Corte dos EUA decide que Trump pode concorrer nas eleições presidenciais

O tema, porém, não é a única questão perante os juízes que pode afetar a elegibilidade do ex-presidente, que enfrenta quatro acusações criminais, duas delas relacionadas com os seus esforços para bloquear a vitória eleitoral de Joe Biden em 2020.

Separadamente, os juízes concordaram na semana passada em ouvir argumentos no final de abril sobre se Trump pode ser processado criminalmente por acusações de interferência eleitoral, incluindo o seu papel no ataque ao Capitólio dos EUA. A decisão do tribunal de intervir no caso politicamente polarizado, também com poucos precedentes, põe em questão se Trump será julgado antes das eleições de novembro.

O ex-presidente enfrenta 91 acusações criminais em quatro processos. Desses, o único com data de julgamento é o seu caso estadual em Nova York, onde é acusado de falsificar registros comerciais em conexão com pagamentos de dinheiro secreto a uma atriz pornô. Esse caso está marcado para julgamento em 25 de março, e o juiz sinalizou sua determinação em seguir em frente./AP, NYT e W.POST