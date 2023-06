Bombardeio russo atinge restaurante em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, e mata 11 pessoas

Ao menos 11 pessoas morreram e cerca de 55 ficaram feridas em um bombardeio russo que atingiu um restaurante da cidade de Kramatorsk, na região leste da Ucrânia, na terça-feira (27). Três menores de idade estão entre os mortos e uma criança nascida em 2022 está entre os feridos, anunciou o Serviço de Emergências da Ucrânia no Telegram.

“Até as 17h do dia 28 de junho, os corpos de 11 pessoas (incluindo três crianças) foram recuperados dos escombros, 56 pessoas ficaram feridas (incluindo uma criança) e sete pessoas foram resgatadas [ilesas]”, disse o serviço em comunicado no canal de mensagens.

Equipes de resgate trabalham no local do ataque, onde um míssil russo atingiu um restaurante no leste da Ucrânia. Um trabalhador do restaurante disse que o local estava lotado no momento do ataque. Foto: Mauricio Lima/The New York Times

O ataque destruiu o restaurante Ria Pizza, um local muito procurado por soldados, jornalistas e trabalhadores de organizações humanitárias em Kramatorsk, o último grande centro urbano sob controle de Kiev no leste do país. A imprensa ucraniana citou a presença de instrutores militares estrangeiros na cidade.

As operações de resgate prosseguem e sete pessoas foram resgatadas com vida dos escombros, de acordo com o serviço de emergências. De acordo com a polícia da Ucrânia, a Rússia disparou dois mísseis na terça-feira contra a cidade, que tinha 150 mil habitantes antes da guerra.

Restaurante ficou destruído no vizinho Hotel Kramatorsk, próximo ao local do ataque de míssil russo. O restaurante Ria Lounge, conhecido por muitos como Ria Pizza, foi um antigo corrida popular entre soldados ucranianos, jornalistas estrangeiros e trabalhadores humanitários. Foto: Maurício Lima/The New York Times

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou nesta quarta que a “Rússia não ataca infraestruturas civis, ataca instalações vinculadas, de uma maneira ou outra, às infraestruturas militares”. O Ministério da Defesa da Rússia destacou que atacou em Kramatorsk um “ponto de mobilização temporária” da 56ª Brigada de Infantaria Mecanizada das Forças Armadas ucranianas.

Além do restaurante, outros imóveis também foram atingidos: prédios, estabelecimentos comerciais, veículos e uma agência dos correios. Coberto de poeira, o cozinheiro Roslan, 32 anos, disse que o restaurante estava lotado.

Os Serviços de Segurança da Ucrânia (SBU) anunciaram nesta quarta a detenção de um homem suspeito de ter transmitido às forças russas informações sobre o estabelecimento atacado e outros pontos de concentração de civis e infraestruturas essenciais em Kramatorsk. O suposto agente russo gravou um vídeo antes do ataque onde o restaurante e os veículos estacionados ao redor podiam ser vistos e o enviou aos serviços de inteligência militar russos, informou a SBU em seu canal Telegram./EFE e AFP.