Um ônibus com os 19 brasileiros que vivem na Faixa de Gaza e serão repatriados deixou a Cidade de Gaza na manhã deste sábado, 14, rumo a Khan Younes, cidade ao sul do território palestino, próximo à fronteira com o Egito. Duque Estrada Meyer, embaixor do Brasil em Israel, confirmou ao Estadão que eles chegaram em segurança depois de cerca de duas horas de viagem.

Ônibus levou brasileiros para a região sul da Faixa de Gaza, próximo à fronteira do Egito. O grupo de 19 pessoas estava abrigado em uma escola católica na Cidade de Gaza até então Foto: Embaixada brasileira na Palestina/Divulgação

As famílias aguardam agora pela liberação do Egito para cruzamento de fronteira. O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, tem negociado há dias com o chanceler egípcio para tentar fazer um corredor de saída dos brasileiros por meio do país africano. Neste momento, não é possível entrar ou sair da Faixa de Gaza por conta dos bloqueios feitos ao território.

Entre quinta, 12, e sexta-feira, 13, o exército de Israel ordenou que os palestinos se deslocassem do norte para o sul de Gaza, dando a entender que faria novos ataques em cidades do norte. Eles buscam pelos israelitas feitos de refém pelo grupo terrorista Hamas, que cometeu um ataque sem precedentes contra Israel no último sábado, 7.

O objetivo do governo brasileiro é manter o grupo de pessoas que serão repatriadas em segurança, no sul, até que a liberação do Egito seja feita. Quando a permissão de acesso à fronteira for declarada, os brasileiros serão transportados o mais rápido possível. Um avião das Força Aérea Brasileira (FAB) fará o trânsito do Egito ao Brasil. A FAB também tem realizado o transporte dos brasileiros repatriados de Israel.