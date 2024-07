Quatro pessoas morreram nesta sexta-feira, 12, ao tentar cruzar o Canal da Mancha para chegar ao Reino Unido, depois que o barco em que estavam, que saiu da França levando vários migrantes, virou no mar na costa de Boulogne-sur-Mer, no norte do país. Equipes de resgate conseguiram salvar outras 63 pessoas que estavam na embarcação. As informações são do The Independent.

A secretária do Interior do Reino Unido, Yvette Cooper, disse que a perda de vidas foi “terrível” e disse que vai tomar providência contra “gangues” que fazem as travessias ilegais. “As gangues criminosas estão obtendo grandes lucros colocando vidas em risco. Estamos acelerando a ação com parceiros internacionais para perseguir e derrubar perigosas gangues de contrabandistas”, escreveu a secretária em uma publicação no X (antigo Twitter).

PUBLICIDADE Organizações de refugiados afirmaram que as mortes poderiam ter sido evitadas. Em comunicados, as instituições fizeram apelo para que o governo abra rotas seguras para migrantes como uma medida para acabar com as travessias clandestinas. Um porta-voz do HM Coastguard, serviço de resgate marítimo do Reino Unido, disse que foi oferecida assistência à guarda costeira francesa, com um bote salva-vidas e outra embarcação inicialmente enviados para fornecer apoio, mas não houve necessidade que eles fossem até o local.

Equipes de resgate auxiliando migrantes em um bote inflável na costa de Boulougne-sur-Mer, norte da França, após barco virar. Foto: Prefeitura Marítima da França via AFP

Segundo o The Independent, apenas neste ano, mais de 14 mil migrantes chegaram ao Reino Unido após atravessarem o Canal da Mancha. O número é 10% maior do que o registrado na mesma época do ano passado, quando mais de 12,7 mil indivíduos tentaram entrar no país. Em todo o ano passado, 29,4 mil migrantes chegaram ao Reino Unido após fazer a viagem pelo Canal da Mancha, uma redução de 36% em relação ao recorde de 45,7 mil, em 2022.