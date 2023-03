Candidato governista vence primeiro turno das eleições na Nigéria em meio a acusações de fraude

O candidato governista da Nigéria, Bola Tinubu, venceu o primeiro turno das eleições presidenciais no país em meio às acusações de dois partidos da oposição de fraude eleitoral. O resultado foi divulgado pela comissão eleitoral do país na noite desta terça-feira, 28 (horário de Brasília) e mostra Tinibu, do Todos os Progressistas do Congresso (APC), com 8,8 milhões de votos contra 6,9 milhões do principal adversário, Atiku Abubakar, do Partido Democrático do Povo (PDP).

A Comissão Nacional Eleitoral ainda não confirmou se Tinibu também obteve 25% dos votos em pelo menos 24 dos 36 Estados da Nigéria e em Abuja, a capital federal, para declarar sua vitória final nas eleições.

O terceiro candidato, Peter Obi, do Partido Trabalhista, aparece em terceiro lugar com 6,1 milhões de votos, segundo uma compilação feita pela AFP. Entretanto, Obi, junto com Abubakar, pede que o resultado seja anulado e a eleição refeita por causa de uma “manipulação em larga escala”.

A eleição no fim de semana no país da África Ocidental - o mais populoso do continente, com 220 milhões de pessoas - foi a mais aberta em anos, com Obi aparecendo como um candidato da terceira via que ameaçou os dois principais candidatos. Mais de 87 milhões de eleitores foram chamados a votar no sábado em uma eleição que transcorreu sem problemas enquanto as urnas estavam abertas.

Nigerianos protestam contra comissão eleitoral do país em meio às acusações de fraude nas eleições, em imagem desta terça-feira, 28, em Abuja Foto: Ben Curtis/AP

No entanto, a oposição e observadores internacionais criticaram atrasos na contagem e grandes falhas na transferência eletrônica de resultados. Nesta terça-feira, antes do anúncio do resultado final, a oposição pediu a anulação das eleições e denunciou fraudes “maciças”. A comissão eleitoral chamou as acusações de “infundadas e irresponsáveis” e disse que a oposição estava livre ”para ir ao tribunal” se estivesse insatisfeita.

Continua após a publicidade

Tinubu, de 70 anos, foi governador do Estado de Lagos e é conhecido como “padrinho” por causa da enorme influência política. Durante a sua campanha, ele usou a frase “Agora chegou a minha vez” como slogan de campanha, sem esconder a ambição de chegar ao poder. Se a vitória for confirmada, ele sucederá o presidente Muhammadu Buhari, de 80 anos, que está se aposentando após um limite constitucional de dois mandatos.

O mandato de Buhari é considerado um desastre, ao ponto da sua esposa ir ao público para pedir perdão. O país mergulha em uma economia em declínio, violência recorrente de grupos armados e empobrecimento generalizado da população. Os nigerianos esperavam que a eleição colocasse o país de volta nos trilhos após oito anos do governo de Buhari, mas as acusações de fraude tornam o cenário obscuro. /AFP