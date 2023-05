Candidatura de Ron DeSantis é uma grande ilusão; leia a análise

Se o governador da Flórida, Ron DeSantis, é mais elegível do que Donald Trump, por que ele assinou a proibição da maioria dos abortos na Flórida após seis semanas de gravidez? Isso é maná para os conservadores cristãos que importam nas primárias republicanas, mas é um problema para os moderados e independentes que importam na eleição geral. Isso amassa o argumento de DeSantis de que ele é a versão de Trump que pode realmente derrotar o presidente Biden. Achata tanto o discurso que ele vira uma pequena e triste panqueca.

Se DeSantis deveria ser Trump sem todo aquele dramalhão desnecessário, por que ele tropeçou em uma briga prolongada e mortificante com a Disney? Sim, a corporação se opôs publicamente ao seu projeto de lei “Não diga gay”, e isso deve tê-lo irritado. Ele se irrita facilmente. Mas a legislação seria aprovada de qualquer maneira, e ele realmente conseguiu o que queria, então não havia necessidade de punir a Disney e escalar o conflito - exceto porque ele queria fazer uma grande demonstração viril de seu desprezo pelo grande e poderoso ratinho. Ele queria, bem, um dramalhão. Então, lá vai de novo por água abaixo o racional de “mais elegível”.

E se DeSantis, 44, deveria ser o Trump de amanhã, uma renovação do ex-presidente de 76 anos, por que ele parece tão antiquado? De seu estilo de cabelo à falta de talento, de sua falta de carisma ao seu descompasso, há algo chocantemente antimoderno no governador da Flórida. Ele é mais um T-Bird do que um Tesla, embora até isso seja generoso, já que ele também é muito mais sedã do que cupê.

Basta ver o anúncio oficial e anticlimático de sua candidatura à presidência. Eu simplesmente não entendo. Quer dizer, eu entendo que ele quer ser o chefe de todos os chefes - isso faz sentido. Mas o marketing de DeSantis e a persona de DeSantis não combinam. A teoria criada pela equipe DeSantis e o próprio DeSantis divergem. De muitas maneiras, eles se anulam. A campanha dele é profundamente enigmática.

O pré-candidato republicano à presidência dos EUA, Ron DeSantis, com sua filha mais nova no colo e ao lado de sua esposa e outros dois filhos em um centro de convenção em Tampa, na Flórida Foto: Giorgio Viera/ AFP

O que não significa que não terá sucesso. Bem na época em que Trump foi declarado o vencedor de 2016, saí do negócio de previsões, ou pelo menos tentei incorporar mais humildade em minhas análises, e humildemente admito que não tenho certeza alguma sobre o destino de DeSantis.

Ele tem uma chance legítima de conseguir a nomeação presidencial republicana. Ele com certeza poderia ganhar a presidência. Ele governa o terceiro Estado mais populoso do país, foi reeleito para um segundo mandato por uma margem de quase 19 pontos porcentuais, impressionou os principais doadores, levantou rios de dinheiro e tem amplo reconhecimento. A julgar pelas pesquisas entre eleitores republicanos nos últimos meses, eles gostam mais dele do que de qualquer outra alternativa a Trump. Nikki Haley e Asa Hutchinson matariam para ter o tipo de pegada que DeSantis tem, o que principalmente mostra como suas próprias candidaturas são insossas.

Mas os eleitores republicanos querem uma alternativa a Trump? As enquetes não dizem isso. De acordo com a média atual da Real Clear Politics dessas pesquisas, o apoio de Trump está acima de 55% - o que o coloca mais de 35 pontos porcentuais à frente de DeSantis. Mike Pence, em terceiro lugar, está outros 15 pontos porcentuais atrás de DeSantis.

Há um argumento de que os problemas legais de Trump irão em algum momento alcançá-lo. Por favor. Ele já foi indiciado em um caso e considerado responsável por abuso sexual e difamação em outro, e seus partidários sabem muito bem sobre sua exposição na Geórgia e em outros lugares. A genialidade de seu truque desavergonhado - de que o sistema é fraudado, que todo mundo que o ataca é um hacker político sem escrúpulos e que ele é um mártir, sua tortura um símbolo do desprezo ao qual seus partidários também são submetidos - reside em sua aplicação ilimitada e utilidade atemporal. Funcionou para ele até agora. Por que iria parar tão cedo?

Mas se, entre agora e as convenções republicanas de Iowa, as primeiras, os eleitores republicanos de alguma forma desenvolverem um apetite por uma entrada menos carnuda e saborosa do que Trump, DeSantis seria necessariamente aquele Filé? Os muitos republicanos que se juntam à busca pela indicação do partido não estão convencidos. Apesar da fanfarronice de DeSantis sobre ser o único candidato presidencial confiável além de Biden e Trump, o número de candidatos continua crescendo.

Haley, Vivek Ramaswamy, Hutchinson e Larry Elder, um apresentador de rádio conservador, estão na corrida há algum tempo. Tim Scott preencheu a papelada na última sexta-feira e fez um anúncio público na segunda-feira. Espera-se que Pence e Chris Christie entrem na briga nos próximos dias ou semanas, e três governadores atuais – Chris Sununu, de New Hampshire, Glenn Youngkin, da Virgínia, e Doug Burgum, de Dakota do Norte – deixa em aberto a possibilidade. Esse é um estágio de debate lotado, valorizando exatamente o tipo de força que falta a DeSantis. Ao lado dele, Pence fez barulho.

Estudantes durante apresentação gospel antes do discurso do governador da Flórida, Ron DeSantis, em imagem do dia 14 deste mês. Republicano se projeta como novo líder conservador americano Foto: Eze Amos/NYT

A maioria desses candidatos está em apuros semelhante ao de DeSantis. É o que torna toda a disputa tão incoerente. Implícita e explicitamente, eles estão enviando a mensagem de que os republicanos seriam mais bem servidos por um candidato que não fosse Trump, mas eles estão dizendo isso a um partido totalmente transformado por ele e totalmente subjugado a seus discursos populistas, impulsos autocráticos, estocadas para a direita e raiva multifacetada que relutam em se separar dele. Eles estão tentando vencê-lo sem alienar sua enorme base de apoio ao espancá-lo. O circo dele os faz andar na corda bamba por conta própria.

E DeSantis vacilou várias vezes. Seu argumento de ser mais elegível é prejudicado não apenas pela lei do aborto da Flórida - sobre a qual, reveladoramente, ele evita falar - mas também pela medida que assinou recentemente para permitir o porte de armas de fogo na Flórida sem permissão. Isso o coloca à direita do eleitorado pós-primárias, assim como alguns a legislação que ele defendeu em relação à educação, pena de morte, transparência do governo e muito mais. Ao tentar mostrar à ala direita do Partido Republicano o quão agressivo e eficaz ele pode ser, ele se tornou quase tão assustador para os americanos menos conservadores quanto Trump.

Ron DeSantis, no centro, discursa para estudantes da Liberty University, na Virgínia, no dia 14 deste mês. DeSantis prepara candidatura para Casa Branca em 2024 Foto: Eze Amos/NYT

E como isso importa. A genialidade do anúncio de Scott foi sua ênfase no otimismo em vez da ira como um ponto de contraste com Trump, no caso improvável de que tal contraste tenha consequências. “Nosso partido e nossa nação estão em um momento de escolha: vitimização ou vitória?” Scott disse. “Queixa ou grandeza? Vitimização, ressentimento” — caramba, quem Scott poderia ter em mente? Mas DeSantis tem tudo a ver com queixa e ressentimento, e ele é tão sombrio. Ele enviou dois aviões carregados de imigrantes para Martha’s Vineyard. Ele exulta com o fato de a Flórida ser “onde o macho vai morrer”. Que sol! É a negatividade de Trump sem a eletricidade de Trump.

Sua afirmação de que deseja acabar com a “cultura da derrota” dos republicanos é um anagrama para a acusação de que Trump impediu o partido de vencer, mas duvido que a crítica ressoe fortemente na base republicana.

Como Ramesh Ponnuru observou sabiamente no The Washington Post recentemente, a suposta toxicidade de Trump é uma parte antiga de sua história e de sua marca. “Para muitos conservadores”, escreveu Ponnuru, “a vitória de Trump em 2016 reforçou a ideia de que a ‘elegibilidade’ é uma manobra usada pela mídia e pelos republicanos moles para desacreditar os candidatos que estão dispostos a lutar por eles”.

Ron DeSantis na chegada ao evento para estudantes na Liberty University, na Virgínia, no dia 14 Foto: Eze Amos/NYT

As campanhas de DeSantis e de outros pretensos assassinos de Trump se baseiam na mistura usual de vaidade exagerada, ambição incomum e esperança obstinada em políticos que buscam os escalões superiores.

Mas suas propostas também se baseiam em outra coisa - algo de que compartilho, algo que tantos de nós fazemos, algo que vai contra tudo o que vimos e aprendemos ao longo dos oito anos desde que Trump desceu aquela escada rolante, algo que simplesmente não podemos perder: a crença de que um mentiroso, narcisista e niilista de suas dimensões gigantescas não pode ganhar, e que as forças da razão e da cautela finalmente acabarão com seu domínio perverso.

DeSantis está apostando nisso sem apostar tanto nem de forma ousada nisso. É um assunto proibiudo, refletindo o fato de que sua candidatura pode estar condenada.

* Frank Bruni é professor de jornalismo e políticas públicas na Duke University, autor do livro “The Beauty of Dusk” e colaborador do The New York Times.