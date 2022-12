Paul Krugman: De Santis não é melhor do que Trump, como comprovam suas teorias da conspiração

Os republicanos mais uma vez nomearão Donald Trump para presidente? Ou eles vão recorrer a Ron DeSantis? Eu não faço ideia.

Leia também Assassinato de Kennedy: milhares de arquivos são abertos após 6 décadas

Mas qualquer um que imagine DeSantis como uma figura mais sensata e mais sã do que Trump – que ele seja um populista de direita sem a paranóia que nega a realidade – está delirando. DeSantis não caiu nas mesmas armadilhas que Trump, mas caiu em algumas, e sua descida foi profunda.

Acima de tudo, DeSantis está se tornando cada vez mais o rosto das teorias da conspiração de vacinas, que transformaram um milagre médico em uma fonte de amarga divisão partidária e contribuíram para milhares de mortes desnecessárias. Vamos voltar e falar sobre a história das vacinas contra a covid-19 até agora.

Imagem mostra governador da Flórida, Ron DeSantis (esq.), ao lado do então presidente Donald Trump em visita de Trump à Flórida, em 29 de março de 2019. Os dois devem disputar as primárias do Partido Republicano para a próxima eleição Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Na primavera de 2020, o governo dos EUA iniciou a Operação Warp Speed, uma parceria público-privada destinada a desenvolver vacinas eficazes contra o coronavírus o mais rápido possível. O esforço deu certo: em dezembro de 2020, muito antes do que quase todos imaginaram ser possível, as vacinações estavam em andamento. (Recebi minha primeira injeção no mês seguinte, em 28 de janeiro de 2021.) E sim, foi um sucesso para o governo Trump.

As vacinas funcionaram? E como. Existem várias maneiras de avaliar seu efeito salva-vidas, mas estou especialmente interessado em uma abordagem simples promovida pelo pesquisador Charles Gaba, que analisa a correlação nos distritos dos EUA entre as taxas de vacinação e as taxas de mortalidade por covid. Entre maio de 2021, quando a vacinação em duas doses se espalhou pela primeira vez, e setembro de 2022, os 10% menos vacinados dos condados tiveram uma taxa de mortalidade mais de três vezes maior que a dos mais vacinados.

Agora, você deve ter ouvido que, neste momento, as mortes entre os americanos vacinados estão excedendo as dos não vacinados, o que é verdade. Mas isso ocorre em parte porque a maioria das mortes ocorre entre os idosos, que são predominantemente vacinados; muito poucos americanos não receberam nenhuma injeção; e não há pessoas vacinadas suficientes recebendo vacinas de reforço.

Mas por que alguns distritos dos EUA são muito menos vacinados do que outros? A resposta, como mostra Gaba, é o partidarismo: há uma relação surpreendentemente próxima entre a parcela de eleitores de um condado que apoiou Trump em 2020 e a porcentagem de residentes desse local que não receberam suas vacinas - e a porcentagem que morreu de covid.

A propósito, você pode ver os mesmos padrões no nível de Estados inteiros. Por exemplo, embora Nova York tenha sido duramente atingida nos primeiros meses da pandemia (antes de sabermos como o coronavírus se espalhou ou quais precauções tomar), desde maio de 2021 mais do que o dobro de pessoas morreram de covid na Flórida do que em Nova York. Mesmo levando em consideração a população um pouco maior e muito mais velha da Flórida, são milhares de mortes em excesso no Estado.

Mas por que a vacinação deveria ser uma questão partidária? A oposição da direita a lockdowns e distanciamento social nos estágios iniciais da pandemia fazia pelo menos algum sentido, uma vez que essas medidas de saúde pública envolviam a exigência de que as pessoas fizessem sacrifícios para proteger a vida de outras pessoas. (Alguns podem dizer que tais trocas são o que a civilização é, mas tanto faz.) Mesmo a obrigatoriedade do uso de máscaras exigia aceitar um pouco de inconveniência, em parte pelo bem dos outros.

Mas ser vacinado é principalmente se proteger. Por que você não gostaria de fazer isso? A resposta imediata é a crença generalizada na direita de que as vacinas têm efeitos colaterais terríveis. Essa crença é difícil de justificar: se fosse verdade, não deveria haver muitas evidências para tais alegações, visto que mais de 13 bilhões de doses foram administradas em todo o mundo?

Ah, mas os suspeitos de sempre afirmam que as elites sinistras estão suprimindo as evidências. O que nos traz de volta a DeSantis, que anunciou na terça-feira que estava formando um comitê estadual para contrariar as recomendações federais de política de saúde - e pedindo uma investigação sobre “crimes e contravenções” não especificados relacionados às vacinas contra o coronavírus.

Continua após a publicidade

OK, duvido que alguém acredite que DeSantis conheça ou se importe com as evidências científicas. Em vez disso, o que ele está fazendo é atender a uma base republicana que iguala ouvir especialistas, em saúde pública ou qualquer outra coisa, com ideologia identitária e “woke” e demoniza qualquer um que diga coisas que não quer ouvir.

Tanto quanto eu posso dizer, DeSantis não se juntou a nomes como Elon Musk para pedir a prisão de Anthony Fauci, que liderou a resposta dos EUA à covid. Mas ele chamou Fauci de “pequeno elfo” e disse que deveríamos “lançá-lo através do Potomac” (tão presidencial…).

Agora, a tentativa de DeSantis de se posicionar como o líder do movimento anti-vacina e dar pelo menos aprovação tácita às teorias da conspiração realmente cativará a base republicana? Mais uma vez, não sei. Mesmo que isso aconteça, suspeito que o prejudicará nas eleições gerais se ele se tornar candidato: a paranóia da vacina e o ódio de Fauci ainda são impopulares entre o eleitorado em geral.

Mas qualquer um que imagine que substituir Trump por DeSantis como líder do Partido Republicano sinalizaria um partido em seu caminho para se tornar são novamente, terá um choque brutal.