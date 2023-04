Caso de vazamento mostra como milhares têm acesso a documentos ultrassecretos nos EUA ; leia cenário

A dramática prisão na quinta-feira de Jack Teixeira, um aviador da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts que as autoridades federais acusam de ser responsável pelo vazamento de documentos ultrassecretos, revela o grande volume de pessoas que têm autorização para ver uma faixa de documentos de segurança nacional que o governo classifica como confidenciais.

De membros da Guarda Nacional em bases em Massachusetts a generais na sede da Otan em Bruxelas e burocratas americanos em todo o mundo, o carimbo “ultrassecreto” de autorização dá aos portadores um nível extraordinário de acesso. Com ele, é possível ver documentos do Pentágono e outros sites de inteligência, briefings diários de agências, mapas de situação e análises detalhadas do estado do mundo visto pelos olhos da comunidade de inteligência americana.

Os membros do serviço americano com autorização ultrassecreta incluem quase todos os mais de 600 generais nos vários serviços. Mas esse nível de habilitação também se estende a alguns de seus auxiliares militares, muitos coronéis que trabalham no Pentágono, capitães de navios da Marinha, uma ampla gama de oficiais subalternos e até, no caso aparente de Teixeira, militares alistados que trabalham em unidades de inteligência.

Imagem do momento da prisão de Jack Teixeira, que compartilhou informações confidenciais ultrassecretas Foto: WCVB-TV via AP - 13/4/2023

Funcionários do Pentágono dizem que o número de pessoas com esse acesso é de milhares, senão dezenas de milhares. E logo abaixo deles, aqueles com autorização “secreta” incluem quase todo mundo que trabalha para o Pentágono ou outras agências de segurança nacional. Existem empreiteiros militares e até mesmo analistas em centros de estudos que têm algum nível de autorização de segurança.

O Pentágono provavelmente estará lidando com as consequências do vazamento de dezenas de páginas de material sensível por meses, enquanto, no prazo imediato, os planejadores militares russos se debruçam sobre os arquivos vazados em busca de pistas para suas próprias agências. Mas o caso levanta questões mais amplas sobre se o termo “ultrassecreto” é realmente secreto, e se as agências de segurança nacional permitiram que seu material sensível fosse divulgado longe demais.

“Claramente, muitas pessoas têm acesso a muitas informações altamente secretas que não precisariam saber”, disse Evelyn Farkas, a principal autoridade do Departamento de Defesa para Rússia e Ucrânia durante o governo Obama.

A prisão de Teixeira, disse Farkas, serve como um alerta para o que aguarda aqueles que maltratam informações sigilosas. “Eles vão jogar tudo contra ele e isso tornará mais importante para o governo tomar medidas contra outras pessoas que pensam que estão imunes por causa de seus altos cargos”, disse ela.

Responsabilidade

Alguns oficiais militares defenderam a prática de conceder credenciais de segurança aos militares, independentemente da idade; se alguém tem idade suficiente para morrer por seu país, eles têm idade suficiente para confiar em seus segredos, argumentaram.

“Quando você se junta às forças armadas, dependendo de sua posição, pode exigir uma habilitação de segurança”, disse o general Ryder. “E se você estiver trabalhando na comunidade de inteligência e precisar de uma habilitação de segurança, passará pela verificação adequada. Nós confiamos aos nossos membros muita responsabilidade desde muito cedo.”

Autoridades de segurança nacional disseram na quinta-feira que o episódio destacou fraquezas e vulnerabilidades no processo de liberação, apesar das mudanças feitas desde o caso de Edward Snowden, o ex-contratado de inteligência dos EUA que se tornou um dos fugitivos mais famosos do mundo depois de divulgar técnicas de vigilância em massa para organizações de notícias.

“Essas reformas claramente não foram suficientemente eficazes”, disse Javed Ali, ex-oficial sênior de contraterrorismo dos EUA que ocupou cargos de inteligência no FBI, na Agência de Inteligência de Defesa e no Departamento de Segurança Interna.

O Pentágono estabeleceu regulamentos que limitam a capacidade das pessoas de acessar eletronicamente o material classificado em áreas seguras Foto: Patrick Semansky/AP

Por exemplo, os resumos ultrassecretos estão em computadores do governo que ficam em áreas de trabalho seguras conhecidas como SCIFs – Instalações de Informações Compartimentadas Sensíveis – onde ninguém tem permissão para entrar com quaisquer dispositivos eletrônicos que possam ser usados para tirar fotografias ou fazer gravações de vídeo ou áudio.

Os visitantes de vários escritórios do Pentágono devem deixar seus celulares, laptops e qualquer outra coisa que possa ser usada para gravar ou tirar fotos em armários no corredor.

Para limitar as violações de inteligência após o caso Snowden, altos funcionários estabeleceram regulamentos que limitam a capacidade das pessoas de acessar eletronicamente o material nos SCIFs.

Mas neste caso, os documentos parecem ter sido impressos e removidos de instalações confidenciais, disseram as autoridades, embora ainda não se saiba muito sobre como os materiais foram parar no grupo de bate-papo.

Duas grandes mudanças em como a inteligência era tratada no passado ajudaram a preparar o terreno para os vazamentos mais recentes.

Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, as agências de inteligência começaram a compartilhar material muito mais amplamente com o governo. Então, após a falha na avaliação da inteligência de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, as agências de inteligência começaram a compartilhar mais sobre as fontes de suas informações e confiabilidade do material.

Glenn Gerstell, ex-conselheiro geral da Agência de Segurança Nacional, disse que essas mudanças foram feitas por boas razões, mas foram longe demais. Agora, o acesso a alguns segredos classificados é “absurdamente amplo”, disse ele.

“Nós exageramos e tornamos o acesso tão conveniente e fácil para uma ampla gama de pessoas precisamente porque nunca queremos estar em posição de dizer que poderíamos ter evitado algo, se tivéssemos compartilhado essas informações”, ele disse. “Temos um princípio de disponibilizar informações apenas com base na ‘necessidade de saber’, mas na prática não o seguimos.”

As agências de inteligência americanas têm diretrizes rígidas sobre quem pode acessar as informações, mas os militares adotaram um conjunto de regras mais flexível que, na verdade, permite que qualquer pessoa com autorização de segurança tenha acesso a documentos de uma série de agências de espionagem.

Gerstell disse que uma “arquitetura de confiança zero é necessária” para proteger as informações. Sob tal modelo, as pessoas poderiam ver o título de um documento de inteligência, mas precisariam ter suas credenciais verificadas para visualizar os detalhes. Isso permitiria um melhor monitoramento de quem acessa as informações e com que frequência.

Em vez disso, no sistema atual, “depois de liberado, você tem direito a quase tudo”, disse ele.





