Chineses fazem recepção popular para Xi Jinping no G-20 perto do consulado dos EUA

ENVIADOS AO RIO - O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido na Cúpula de Líderes do G-20 nesta segunda-feira, 18, com uma recepção popular organizada. A manifestação ocorreu perto do Consulado-Geral dos Estados Unidos. “Saudamos calorosamente o presidente Xi Jinping”, dizia uma faixa.

A Cúpula de Líderes do G-20 é sediada no Museu de Arte Moderna, o MAM, que fica perto do consulado americano no Rio. Por isso, os chineses se aglomeraram nos arredores da representação de Washington e depois caminharam até o Aterro do Flamengo, onde perfilaram dezenas de bandeiras da China e do Brasil, para celebrar a amizade entre os países.

Chineses armam manifestação para receber Xi Jinping no G-20 e passam em frente ao consulado dos EUA Foto: Felipe Frazão

Eles se aproximaram ao máximo do perímetro de segurança e chegaram a amarrar as bandeiras nas grades, passando por cima delas na pista por onde circulam os carros oficiais dos chefes de Estado e de governo.

Militares das Forças Armadas ordenaram que retirassem o material e se afastassem, mas eles puderam permanecer na região à espera do chinês.

Chineses armam manifestação para receber Xi Jinping no G-20 e passam em frente ao consulado dos EUA Foto: Felipe Frazão

PUBLICIDADE Uma das mulheres chegou a dizer que era da embaixada chinesa, mas depois disse que entendeu errado uma pergunta do Estadão. Os grupos são não apenas do Rio, segundo eles, mas de outros Estados, como Minas Gerais.

A reportagem apurou que eles fazem parte da comunidade chinesa no Brasil, de entidades como a Associação Geral Jinhua do Brasil e da Associação de Caridade Brasil-China.