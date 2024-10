China envia navios e aviões para manobra militar ao redor de Taiwan

As manobras estão sendo realizadas em “áreas ao norte, sul e leste da ilha de Taiwan”, indicou o capitão Li Xi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do Exército Chinês. Os exercícios “se concentram em temas como vigilância de prontidão para combate aéreo e marítimo, bloqueio de portos e zonas-chave”, além de “ataque a alvos marítimos e terrestres”, explicou o militar.

Os guardas costeiros chineses também foram enviados para realizar “inspeções” ao redor da ilha. Um diagrama divulgado pelos guardas costeiros chineses mostrou quatro frotas cercando Taiwan. Enquanto isso, a Guarda Costeira taiwanesa confirmou que havia detectado “comboios” de embarcações chinesas ao redor da ilha.