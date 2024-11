Dois dias após o ataque mais mortal conhecido na China em uma década, autoridades estavam trabalhando para fazer parecer que nada havia acontecido.

Do lado de fora do centro esportivo na cidade de Zhuhai, no sul, onde um homem de 62 anos havia jogado um SUV em uma multidão, matando pelo menos 35 pessoas, trabalhadores removeram rapidamente buquês de flores deixados por moradores enlutados na quarta-feira, 13. Policiais uniformizados e autoridades à paisana afastaram os espectadores e os alertaram para não tirar fotos. Em hospitais para onde os pacientes foram levados após o ataque — pelo menos mais 43 pessoas ficaram feridas — autoridades locais sentaram-se do lado de fora das unidades de terapia intensiva, impedindo jornalistas de falar com parentes. "Estou aqui vigiando", disse um homem, que se identificou como um trabalhador comunitário local, quando os repórteres entraram na ala. "Sem entrevistas."

Voluntário remove flores colocadas do lado de fora do centro esportivo de Zhuhai, onde um homem atropelou e matou dezenas de pessoas que se exercitavam. Foto: Ng Han Guan/AP

Demora na divulgação de dados

Na internet chinesa, censores foram mobilizados para apagar vídeos, artigos de notícias e comentários sobre o ocorrido. Quase 24 horas se passaram antes que as autoridades divulgassem detalhes sobre o ataque, que aconteceu na segunda-feira, 11, incluindo o número de mortos. A declaração ofereceu detalhes limitados e eles não realizaram nenhuma coletiva de imprensa.

A resposta foi uma encenação precisa do manual usual do governo chinês após tragédias em massa: impedir que quaisquer vozes não oficiais, incluindo testemunhas oculares e sobreviventes, falem sobre o evento. Espalhar garantias de estabilidade. Minimizar as demonstrações públicas de pesar.

O objetivo é sufocar possíveis perguntas e críticas às autoridades e forçar o público a seguir em frente o mais rápido possível. E, em grande parte, parecia estar funcionando.

Buquês

Embora muitos moradores de Zhuhai, a cidade de 2,4 milhões onde o ataque aconteceu, estivessem claramente abalados, eles disseram na quarta-feira que não questionaram o atraso nas informações, atribuindo-o à necessidade do governo de primeiro resolver o que havia acontecido. Um fluxo constante de pessoas chegou a pé ou de táxi para depositar flores na entrada do centro esportivo, mas quando as autoridades retiraram as flores e disseram às pessoas para não demorarem, elas obedeceram rapidamente.

Um motorista de entrega em uma motocicleta descarregou cinco buquês de flores, o que ele disse estar fazendo em nome de pessoas que os encomendaram de uma floricultura próxima. Ele concordou em passar o dia inteiro entregando para aquela loja, disse ele, porque muitos outros motoristas não estavam dispostos a ir, preocupados com a interferência da polícia. Enquanto ele falava, um policial disse para ele seguir em frente.

Os trabalhadores levaram as flores para um prédio próximo, que estava protegido por barreiras vermelhas temporárias. “Estamos organizando”, disse um homem à paisana aos repórteres quando perguntado por que as flores estavam sendo removidas. “Vocês podem ver que nossos trabalhadores estão tratando essas flores muito solenemente”, afirmou.

Área onde o ataque ocorreu foi bloqueada

O centro esportivo — um complexo amplo que inclui uma piscina, quadras de badminton e dois campos com pistas de corrida — normalmente é animado, disseram os moradores. Os pais levam os filhos para passear, os aposentados dançam em grandes grupos e outros marcham em equipes de caminhada que se tornaram populares entre os chineses mais velhos.

Na segunda-feira, pouco antes das 20h, a música alta que muitos grupos tocavam foi repentinamente interrompida por gritos. A polícia disse que o motorista atravessou o portão do centro esportivo antes de atropelar uma multidão que se exercitava perto de uma das pistas.

Não estava claro o quão rápido ele estava dirigindo ou quanto tempo durou o ataque. Vídeos postados na rede social X (antigo Twitter), que foram verificados pelo The New York Times, mostraram dezenas de pessoas deitadas imóveis no chão. Muitas usavam os uniformes coloridos das equipes de caminhada. Sapatos, bolsas e outros pertences pessoais estavam espalhados ao redor delas. Na quarta-feira, a maior parte do complexo esportivo permaneceu acessível, mas estava praticamente deserta, com lojas fechadas. A área onde o ataque ocorreu foi bloqueada por barreiras de metal, com apenas carros de polícia autorizados a entrar.

“Estou realmente deprimido”

O gerente de um centro de treinamento de basquete próximo ao complexo esportivo disse que ele e seus colegas decidiram fechar o centro por vários dias, em parte porque alguns de seus treinadores testemunharam o ataque na segunda-feira e ainda estavam traumatizados. Na quarta-feira, ele liderou cerca de 20 funcionários do centro na colocação de flores na entrada do centro esportivo.

“Estou realmente deprimido nos últimos dias”, disse o gerente, que deu apenas seu sobrenome, Tang - ele próprio não estava presente na segunda-feira. “Tantas pessoas se foram assim”. Ele acrescentou sobre as flores: “acho que é a homenagem mais simples que podemos dar”.

A dona de uma loja de bebidas próxima, que também deu apenas seu sobrenome, Ye, disse que ficou tão abalada na segunda-feira que não ousou sair da loja naquela noite.

O último incidente violento conhecido com tantas mortes na China foi em 2014, em um ataque a um mercado em Xinjiang que deixou 39 mortos.

Motivo do ataque seria o divórcio No ataque de Zhuhai, as autoridades disseram que sua investigação preliminar sugeriu que o agressor, que identificaram pelo sobrenome Fan, estava com raiva por causa do resultado de um acordo de divórcio. A polícia disse que não conseguiu entrevistar Fan porque ele estava em coma após se esfaquear. As autoridades disseram que estavam aumentando a segurança para garantir a segurança pública. Na terça-feira à noite, autoridades da província de Guangdong, que inclui Zhuhai, prometeram prestar mais atenção às disputas legais, familiares e de vizinhança, para "prevenir e controlar os riscos na fonte". Os governos locais também prometeram nos últimos meses gastar mais tempo rastreando pessoas que sofreram "fracassos", após uma série de ataques violentos, incluindo vários casos em que crianças em idade escolar foram esfaqueadas. Mas as autoridades também estavam claramente à procura de qualquer escrutínio mais profundo dos assassinatos de Zhuhai. Vídeos e fotos da cena do ataque foram mostrados apenas como quadrados acinzentados no Weibo, uma plataforma de mídia social. Postagens de blog pedindo às pessoas que não tratassem ataques violentos como incidentes isolados, mas sim que olhassem mais profundamente para possíveis causas sociais, desapareceram. "Temos o direito de saber mais" Textos pedindo que o governo fosse mais transparente foram excluídos, como um de Chu Chaoxin, um jornalista veterano. "Nós realmente precisamos saber mais informações e temos o direito de saber mais", ele escreveu. "A estabilidade social e a paz de espírito nunca foram alcançadas criando um vácuo de informações". Ainda assim, esses tipos de vozes provavelmente eram minoria, disse Rose Luqiu Luwei, professora de jornalismo na Universidade Batista de Hong Kong que estuda propaganda e censura chinesas. A maioria dos chineses que não têm acesso à internet sem censura provavelmente não notou o vácuo de informações. "Para aqueles que conseguem acessar informações, isso levará a uma decepção contínua e até mesmo raiva", disse ela. "No entanto, para a maioria que não tem acesso oportuno a informações ou informações suficientes, o impacto é mínimo", explicou.

Até mesmo os moradores de Zhuhai que já tinham ouvido falar do incidente nas redes sociais na segunda-feira antes dos vídeos serem removidos disseram que estavam acostumados com a lacuna de informações.

Um trabalhador de paisagismo no centro esportivo, que disse ter ido para casa antes do ataque ocorrer, disse que achava que muitas pessoas provavelmente se autocensuraram ao compartilhar postagens. “Os departamentos de notícias nacionais postam. Como pessoas como nós ousam postar?”, disse o trabalhador, que deu seu sobrenome, Yao, observando que todos os perfis de mídia social estavam vinculados a endereços IP que podem revelar a localização dos usuários. Compartilhar só levaria a problemas, disse ele.

Yao estava sentado nos arredores do complexo, assistindo a um vídeo no Douyin, a versão chinesa do TikTok, mostrando flores que haviam sido colocadas no local na noite anterior. Várias horas depois, uma busca pelo centro esportivo de Zhuhai no Douyin rendeu apenas 14 resultados, nenhum dos quais mostrava flores.

