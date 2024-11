Os estudantes surgiam em suas bicicletas, às dezenas de milhares, aparentemente do nada. Eles pedalavam durante horas à noite, à luz dos postes de iluminação pública, às vezes cantando versos do hino nacional chinês. Alguns carregavam bandeiras chinesas.

Eles estavam fazendo a viagem de cerca de 64 quilômetros da cidade chinesa de Zhengzhou, a capital da província de Henan, até a cidade vizinha de Kaifeng, uma viagem de bicicleta que pode levar até cinco horas só de ida. Por quê? Pelo prazer de fazê-lo. Não se sabe ao certo quando a mania realmente decolou, mas no início deste mês, ela estava atraindo centenas de ciclistas aparentemente todas as noites. No início, ela foi celebrada on-line e até mesmo pelo People's Daily, o porta-voz do Partido Comunista, que descreveu os passeios noturnos como "um símbolo da energia jovem e da alegria das experiências compartilhadas".

Porém, no fim de semana, depois que o número de ciclistas aumentou para dezenas de milhares em um país onde as autoridades estão cada vez mais cautelosas com multidões improvisadas, as autoridades locais encerraram o evento, alegando preocupações com o trânsito e a segurança.

O que começou com um passeio de quatro amigos de bicicleta virou uma mania com entre os jovens chineses Foto: jeancliclac/Adobe Stock

“A juventude não tem preço”

As escapadas noturnas começaram em junho, quando quatro amigos universitários de Zhengzhou decidiram ir de bicicleta até Kaifeng para comer um tipo de bolinho de sopa que é a especialidade da cidade, informou a mídia chinesa. Logo, hordas de estudantes universitários também estavam fazendo a viagem, ajudados pelo fácil acesso a bicicletas compartilhadas que são baratas e onipresentes em muitas cidades chinesas.

Os estudantes, aparentemente atraídos por um senso de espontaneidade e aventura, publicaram fotos e vídeos de suas próprias viagens on-line com a legenda: “A juventude não tem preço”.

O burburinho em torno das viagens noturnas atraiu Bin Li, um estudante de engenharia do terceiro ano de uma universidade em Henan, que embarcou em um trem para Zhengzhou na quinta-feira com nada além das roupas que estava usando.

Seu impulso valeu a pena. Tudo o que ele precisava - água, comida, uma bicicleta e até mesmo companhia - se materializou ao longo da rota. No ponto de partida, ele conheceu outro estudante universitário. Eles partiram pouco antes da meia-noite, e os dois estranhos se tornaram parceiros improvisados na viagem de cinco horas que se seguiu.

“Não pareceu tão longo porque eu estava conversando com todos esses estranhos que conhecemos ao longo do caminho”, disse ele. “Quando tantas pessoas se juntam para fazer algo como uma só, há um verdadeiro senso de comunidade.”

A noite se desenrolou como um festival de rua, com carros em pistas adjacentes ocasionalmente diminuindo a velocidade para tocar música para os ciclistas. Algumas pessoas até soltaram fogos de artifício ao longo do percurso. Em um determinado momento, um ciclista apareceu com uma bandeira nacional amarrada às costas, o que fez com que a multidão entoasse espontaneamente o hino nacional, “March of the Volunteers”.

“Era possível ouvir o quanto as pessoas estavam exaustas, mas ainda assim se esforçavam ao máximo para cantar”, disse Li. “Com a bandeira nacional tremulando na frente e todos cantando o hino atrás dela, havia uma energia realmente poderosa, realmente incrível.”

Li chegou a Kaifeng por volta das 4h da manhã de sexta-feira e seguiu a multidão até um parque temático da dinastia Song. A bicicleta que o Li alugou para a viagem lhe custou 26 yuans, ou cerca de R$ 21.

Mas as boas-vindas rapidamente se transformaram em críticas.

Em alta Internacional Como os democratas caíram numa armadilha que Donald Trump montou para pegá-los ‘Maduro é problema da Venezuela, não do Brasil’, diz Lula após escalada de tensões diplomáticas Trump vira votos e conquista antigos redutos democratas de fronteira no sul do Texas Na sexta-feira à noite, fotos e vídeos mostravam as bicicletas lotando uma estrada de várias pistas entre as duas cidades, com os carros espremidos nas laterais e a multidão se estendendo por quilômetros. Até então, a tendência havia se espalhado para além dos estudantes universitários, atraindo participantes de todas as idades de cidades de todo o país. Entre eles estava Fen Shen, um empreiteiro de construção civil de 32 anos de Zhengzhou. Ao observar a energia dos jovens em sua cidade, ele sentiu o desejo de ajudar, mesmo que não quisesse andar de bicicleta. “Eu me senti inspirado pela atmosfera”, disse Shen. “É muito bom ser jovem - não há pressão, você pode simplesmente pegar a bicicleta e sair quando quiser.” Ele se juntou a grupos on-line para coordenar passeios e ajudar pessoas de fora da cidade a localizar bicicletas disponíveis para aluguel na cidade. Mas sua participação durou pouco. Na noite de sexta-feira, muitos possíveis ciclistas desistiram depois de descobrir que as bicicletas de aluguel já estavam ocupadas. No dia seguinte, as duas cidades anunciaram que, no sábado à noite, fechariam as faixas para veículos não motorizados - ou seja, bicicletas - na estrada que os estudantes estavam usando. Algumas empresas de aluguel de bicicletas que operam em Zhengzhou anunciaram que suas bicicletas seriam bloqueadas se os residentes tentassem levá-las para fora de uma zona designada dentro da cidade.

Quando o Shen foi ao ponto de partida habitual no sábado, a cena havia mudado. Policiais e seguranças estavam posicionados em vários cruzamentos, bloqueando o acesso à rodovia, disse ele.

“Enquanto os jovens se divertiam, cada vez mais pessoas começavam a se preocupar com os perigos ocultos da grande concentração de motos”, disse a Secretaria de Segurança Pública de Kaifeng em uma publicação na mídia social no sábado.

E se uma ambulância precisasse usar a estrada, mas não conseguisse passar, perguntou a publicação, ou se um ciclista na multidão caísse, mas não conseguisse escapar do congestionamento?

“Não é necessário pedalar em um grupo grande ou tarde da noite”, acrescentou a agência. “Por que não sair durante o dia?”

“Quando eu começar a trabalhar, não haverá mais chance de fazer isso”

A mudança de tom reflete o delicado equilíbrio que as autoridades chinesas enfrentam ao gerenciar movimentos espontâneos de jovens, disse Dali Yang, professor da Universidade de Chicago que estuda a política chinesa.

Por um lado, as autoridades viram o entusiasmo dos estudantes como uma forma de promover um entusiasmo mais amplo em uma cidade menor como Kaifeng. Mas eles podem ter subestimado a energia reprimida dos jovens, disse Yang, incluindo estudantes de outras partes do país, em um momento em que muitos ainda carregam o peso emocional da pandemia, quando os campi universitários foram fechados.

“Em vez de tentar encontrar uma maneira de canalizar a energia dos estudantes, as autoridades obcecadas pela estabilidade simplesmente decidiram que a maneira mais fácil é limitar seu acesso e mobilidade”, disse ele.

Li, o estudante de engenharia, disse que sua universidade agora está alertando os alunos para que não participem dos passeios noturnos.

“Esses são os únicos anos da minha vida em que não preciso me preocupar com outras coisas, portanto, preciso criar lembranças que durem”, disse ele. “Quando eu começar a trabalhar, não haverá mais chance de fazer isso.”

Nas mídias sociais chinesas, as pessoas publicaram mensagens dizendo que suas universidades em Henan estavam restringindo a saída dos alunos do campus sem permissão, mas as medidas não puderam ser verificadas imediatamente.

Alguns também publicaram mensagens e vídeos dizendo que as restrições não os impediriam - em vez de andar de carro, eles simplesmente caminhariam.

