China está enviando seus pandas de volta aos Estados Unidos; saiba por quê

Como as relações entre os Estados Unidos e a China azedaram nos últimos anos, Pequim tem manifestado seu descontentamento chamando de volta sua forma de poder mais suave: os pandas. Três dessas bolas de pelúcia pretas e brancas deixaram o zoológico nacional Smithsonian em Washington no ano passado, provocando uma longa e chorosa despedida. Apenas um zoológico no país, o de Atlanta, ainda tinha pandas.

Nesta semana, veio a notícia surpreendente de que o zoológico de San Diego fechou um acordo para trazer os pandas-gigantes de volta às suas instalações. Em seguida, os funcionários do zoológico nacional indicaram na quinta-feira que estavam "em discussões com nosso parceiro chinês, a Associação de Conservação da Vida Selvagem da China, para desenvolver um futuro programa de pandas-gigantes". A agência oficial de notícias Xinhua disse, na quinta-feira, que a Associação de Conservação da Vida Selvagem da China assinou acordos com entidades de San Diego e Madri, na Espanha, "com relação à cooperação na conservação de pandas-gigantes, como parte dos esforços para intensificar a proteção da espécie ao nível global".

Uma nova rodada de pesquisa colaborativa para a conservação do panda-gigante estava prestes a começar, disse a Xinhua, com foco na prevenção e no controle das principais doenças dos animais e na proteção de habitats e populações selvagens. “Esses esforços estabelecerão uma plataforma de intercâmbio acadêmico internacional para promover intercâmbios na proteção de espécies emblemáticas e espécies guarda-chuva. Eles também promoverão intercâmbios interpessoais entre a China e países estrangeiros.”

O panda Xiao Qi Ji em seu recinto no zoológico de Washington, antes de seu retorno à China no ano passado Foto: Matt McClain/The Washington Post

Essa mensagem foi ampliada em uma reunião do Ministério das Relações Exteriores na quinta-feira, quando a porta-voz Mao Ning disse: “Esperamos que a nova rodada de cooperação possa enriquecer ainda mais os resultados de pesquisas sobre espécies vulneráveis como o panda-gigante, promover intercâmbios entre pessoas e aumentar a amizade entre os povos”.

Não é bem assim. Quando o líder chinês Xi Jinping visitou San Francisco em novembro, ele sugeriu que Pequim enviaria novos pandas para os Estados Unidos, chamando-os de “enviados da amizade entre os povos chinês e americano”. Em um jantar para executivos de negócios, ele disse: “Estamos prontos para continuar nossa cooperação com os Estados Unidos na conservação dos pandas e fazer o melhor possível para atender aos desejos dos californianos a fim de aprofundar os laços de amizade entre nossos dois povos”.

A decisão de enviar pandas para San Diego e continuar as conversas com o zoológico nacional em Washington sinaliza que, pelo menos por enquanto, a China planeja continuar sua “diplomacia do panda” — o empréstimo de pandas-gigantes para países ao redor do mundo como uma demonstração de boa vontade — apesar das tensões entre os dois países.

Depois que os pandas deixaram o zoológico em Washington, no ano passado, restou apenas um programa de pandas-gigantes nos Estados Unidos — em Atlanta, na Geórgia. Espera-se que esse empréstimo expire no final de 2024. Isso deixaria os Estados Unidos sem pandas-gigantes pela primeira vez desde 1972, quando Pequim presenteou o presidente Richard M. Nixon com dois pandas, enquanto os dois rivais da Guerra Fria se preparavam para normalizar os laços até o final da década. Na época, os observadores chamaram a retirada dos pandas-gigantes de “diplomacia punitiva do panda”.

No ano passado, os internautas chineses também se mobilizaram pelo retorno do panda-gigante Ya Ya do zoológico de Memphis, após relatos de sua saúde debilitada e da morte de outro panda no zoológico. Os blogueiros alegaram que Ya Ya, devolvida à China em abril, estava sendo maltratada como resultado das tensões entre os EUA e a China.

A diplomacia dos pandas tem suas raízes no ano de 685 d.C., durante a dinastia Tang, quando a imperatriz Wu Zetian deu dois pandas de presente ao imperador japonês. Entre as décadas de 1950 e 1980, a China deu os ursos como presentes diplomáticos para os Estados Unidos, Rússia, Coreia do Norte, Japão e outros países.

Porém, em 1984, começou a emprestar pandas em contratos renováveis de dez anos por um valor entre US$ 500 mil e US$ 1 milhão por ano para cada panda. Segundo os termos dos empréstimos, todos os filhotes nascidos no exterior pertencem à China e devem ser enviados de volta antes de completarem quatro anos.

Cerca de 1.864 pandas vivem na natureza atualmente, segundo a World Wildlife Foundation. De acordo com a Administração Nacional de Florestas e Pastagens da China, 56 pandas foram emprestados a outros países em 2023. A China presenteou quatro pandas a Hong Kong, uma região administrativa especial sob a jurisdição do país. Em 2008, doou dois pandas a Taiwan, que Pequim considera parte da China. Os pandas-gigantes, agora classificados como vulneráveis em vez de ameaçados de extinção como resultado dos esforços de proteção, já habitaram Myanmar e o norte do Vietnã, bem como as partes sul e leste da China. Atualmente, eles vivem apenas nas montanhas do sudoeste da China. Durante décadas, os ursos têm servido como embaixadores da boa vontade que suavizam a imagem da China no exterior, onde o país tem sido criticado por abusos dos direitos humanos e por seu sistema cada vez mais autoritário.

Nenhum líder sabe o quanto os pandas simbolizam a amizade duradoura com Pequim mais do que o presidente russo Vladimir Putin. A China deu à Rússia dois pandas em abril de 2019 em um empréstimo de 15 anos excepcionalmente estendido. Mais tarde, durante uma visita para vê-los no zoológico de Moscou em junho, Xi se referiu a Putin como seu “melhor amigo”.

Dois pandas chegaram à Malásia em maio de 2014, menos de dois meses após o desaparecimento de um voo da Malaysia Airlines que transportava mais de 200 pessoas entre Kuala Lumpur e Pequim, o que aumentou as tensões e estimulou campanhas de boicote e protestos por parte de cidadãos de ambos os países. Os pandas, entretanto, tornaram-se celebridades instantâneas.