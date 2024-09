Chuvas na Europa Central deixam oito mortos e milhares de desabrigados

Até o momento, oito pessoas morreram e milhares estão desabrigadas depois que fortes chuvas causaram inundações, deslizamentos, interditaram estradas e linhas de trens em países da Europa Central e parte da Europa Oriental.

Áustria, República Tcheca, Polônia e Romênia foram os países mais atingidos pelo temporal, enquanto Eslováquia e Hungria se preparam para enfrentar os fortes ventos e a chuva nas próximas horas, que é o resultado de um sistema de baixa pressão formado no norte da Itália, chamado de Tempestade Boris. Desde a quinta-feira, o fenômeno castiga a região com um temporal equivalente a um mês de chuva em algumas das maiores capitais do mundo, como Viena e Praga.

Moradores locais resgatam um homem idoso das da enchente na vila romena de Slobozia Conachi neste sábado, 14. Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP

Alguns especialistas compararam as chuvas do fim de semana com as inundações devastadoras de 1997 na região, conhecida enchente do século, que matou mais de 100 pessoas, principalmente no leste da República Tcheca onde registrou a maioria das vítimas fatais.

As enchentes causaram seis mortes na Romênia, uma na Áustria e outra na Polônia. Na República Tcheca, quatro pessoas que foram arrastadas pelas águas estão desaparecidas, segundo informações da polícia local.

Polônia

Na Polônia, uma pessoa se afogou na cidade de Klodzko e outras 1.600 foram levadas para abrigos. As autoridades polonesas convocaram o exército para apoiar os bombeiros nas localidades afetadas e fecharam, no sábado, uma das fronteiras do país com a República Tcheca depois que um rio inundou a região. O tráfego de trens foi interrompido na linha que liga as cidades de Prudnik e Nysa, no sudoeste do país.

Homem caminha pela inundação na cidade de Kłodzko, no sudoeste da Polônia, fuma das mais atingidas pelo temporal do fim de semana. Foto: Krzysztof Zatycki/AP

Neste domingo, 15, os moradores de outras duas cidades, Moszczanka e Laka Prudnicka, foram evacuados de suas casas depois do rompimento de uma barragem. Na Áustria, um bombeiro morreu durante um resgate neste domingo.

República Tcheca

Na República Tcheca, a polícia relatou que quatro pessoas estavam desaparecidas. Três pessoas estavam em um carro que foi arrastado para um rio na cidade de Lipova-Lazne, no nordeste do país, e outro homem estava desaparecido após ser levado por enchentes no sudeste. Uma barragem no sul do país rompeu as margens, inundando cidades e vilas rio abaixo.

Publicidade

Casa destruída em Jeseník, República Tcheca, depois de um temporal atingir a região neste fim de semana. Foto: Petr David Josek/AP

PUBLICIDADE A situação mais crítica no país foi nas regiões do nordeste, que registraram os maiores níveis de chuvas nos últimos dias, incluindo as montanhas Jeseniky, perto da fronteira com a Polônia. Na cidade de Opava, o Rio Opava transbordou e obrigou cerca de 10 mil pessoas a saírem de suas casas nas áreas mais altas na cidade. Milhares de outras pessoas também foram evacuadas nas cidades de Krnov, que foi quase completamente inundada, e Cesky Tesin. O rio Oder também provocou inundações e transtornos em Ostrava, a terceira maior cidade do país, e em Bohumin. Cerca de 260 mil residências estavam sem energia na manhã deste domingo em todo o país.

Forte chuvas deixam milhares de desabrigados na região. Foto: Sergei GAPON / AFP

Romênia

Igreja na Romênia totalmente alagada após fortes chuva atingir a cidade de Pechea. Foto: DANIEL MIHAILESCU

No sábado, quatro pessoas morreram em enchentes no sudeste da Romênia, com os corpos encontrados na região mais afetada, Galati, no sudeste, onde cerca de 5 mil casas foram danificadas. Uma quinta morte foi confirmada neste domingo.

“Estamos novamente enfrentando os efeitos das mudanças climáticas , que estão cada vez mais presentes no continente europeu, com consequências dramáticas”, disse o presidente da Romênia, Klaus Iohannis.

Áustria

Um bombeiro morreu após escorregar nas escada enquanto trabalhava em um porão inundado na cidade de Tulln, de acordo com chefe do corpo de bombeiros da Baixa Áustria, Dietmar Fahrafellner.

As autoridades declararam todo o estado da Baixa Áustria como zona de desastre, enquanto equipes de emergência já evacuaram moradores de mais de 1.100 residências. /COM AP, AFP E AGÊNCIAS