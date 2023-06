Ciclone atinge Paquistão e Índia com ventos de até 140 km/h e inundações; 175 mil deixam suas casas

MANDVI – Um ciclone atingiu nesta quinta-feira, 15, a costa da Índia e do Paquistão com o risco de provocar chuvas e ventos fortes e inundações repentinas. Os dois países se preparam para as consequências do fenômeno, que ganhou o nome de Ciclone Biparjoy, e retiram os moradores das áreas que devem ser atingidas nos próximos dois dias. Mais de 175 mil pessoas dos dois países precisaram deixar suas casas.

Segundo as autoridades, os ventos do Biparjoy devem chegar a rajadas de até 140 quilômetros por hora antes de perder força. A costa ao longo do Mar Arábico era castigada na noite desta quinta (horário local) por chuvas e tempestades de poeira que dificultaram o trabalho de retirada e resgate dos moradores.

No distrito de Kutch, oeste da Índia, onde o ciclone atingiu a costa, as autoridades esperavam inundações significativas. No sul do Paquistão, Keti Bandar, cidade devastada por enchentes recentes, também está a caminho de Biparjoy.

Imagem de satélite desta quinta-feira, 15, mostra chegada do Ciclone Biparjoy atingindo a costa do Paquistão. País se prepara para inundações e chuvas fortes Foto: NASA/Via AP

O governo indiano ordenou o fechamento de praias e lojas em Mandvi, geralmente uma movimentada cidade costeira conhecida por seus fabricantes de barcos de madeira, deserta nesta quinta-feira. Ventos fortes e chuvas derrubaram árvores da região. A mídia local informou que uma mulher grávida foi levada da ilha de Shiyalbet para a costa e internada em um hospital.

Em meio a tempestades de poeira e chuva, famílias retiradas de suas casas ficaram visivelmente afetadas em campos de ajuda humanitária no sul do Paquistão. Um dos deslocados, Bachai Bibi, de 82 anos, do distrito de Badin, na província de Sindh, disse que “não sei o que vai acontecer com minha casa”.

Mohammad Ashraf, de 35 anos, disse que as autoridades locais ajudaram ele, sua esposa e três filhos a escapar da vila paquistanesa de Sheikh, na zona da tempestade.

Homem pilota moto em área inundada de Mandvi, antes da chegada do ciclone Biparjoy, nesta quinta-feira, 15, na Índia Foto: Francis Mascarenhas/Reuters

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que apoia os esforços do Paquistão para lidar com o impacto do ciclone. O governo do Paquistão e grupos de ajuda local entregaram alimentos gratuitos e água potável às pessoas deslocadas.

Milhares de pessoas na Índia foram retiradas, elevando o número total de pessoas levadas para campos de ajuda humanitária para 100 mil. No Paquistão, o tenente-general Inam Haider Malik, chefe da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, disse que 73 mil pessoas foram levadas para lugares mais seguros. As autoridades fornecem abrigo e comida.

A agência de gestão de desastres disse nesta quinta-feira que o ciclone provoca ventos de até 120 km/h enquanto avançava em direção à província de Sindh, no Paquistão, local de uma das inundações mortais históricas no último verão do Hemisfério Norte. Pelo menos 1.739 pessoas morreram e 33 milhões ficaram deslocadas quando as inundações, parcialmente agravadas pelas mudanças climáticas, inundaram o país.

Construtor de barcos em Karachi, Paquistão, caminha debaixo de um céu cinzento, antes da chegada do ciclone Biparjoy Foto: Akhtar Soomro/Reuters

Gujarat, na Índia, também enfrentou fortes chuvas e ventos fortes no início do dia. As autoridades indianas alertaram que o ciclone, classificado como uma “tempestade ciclônica muito severa”, tem o potencial de infligir danos pesados. As marés podem subir até seis metros em alguns lugares, disse o Departamento Meteorológico da Índia.

O ministro da Saúde de Gujarat, Rushikesh Patel, disse à agência de notícias Press Trust of India que foram feitos preparativos detalhados “para o trabalho pós-ciclone, como a restauração da infraestrutura de eletricidade, redes móveis e outras infraestruturas”.

O governo disse que os principais locais religiosos na costa de Gujarat, como o templo Dwarkadhish em Devbhoomi Dwarka e o templo Somnath no distrito de Gir Somnath permanecerão fechados nesta quinta. As ferrovias indianas disseram que 76 trens foram cancelados por conta do ciclone.

Como as redes móveis estariam entre as primeiras a serem afetadas quando um ciclone atingisse a terra, a Autoridade de Gestão de Desastres do Estado de Gujarat contratou seis equipes de radioamadores em todos os distritos costeiros para manter as comunicações. /ASSOCIATED PRESS