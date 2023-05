Ciclone Mocha, de categoria 5, atinge Myanmar e Bangladesh

Um ciclone extremamente severo atingiu a costa oeste de Myanmar no meio da tarde de domingo, 14, horário local, trazendo perigosas tempestades, ventos fortes e chuvas fortes para áreas daquele país e de Bangladesh, onde vivem algumas das comunidades mais vulneráveis do mundo. Deslizamentos de terra e inundações devem piorar o impacto da tempestade - uma das mais fortes a atingir a Golfo de Bengala nos últimos anos.

Autoridades e organizações internacionais se prepararam durante dias para a chegada do ciclone Mocha. A tempestade atingiu perto de Sittwe, no norte de Myanmar, com ventos sustentados de cerca de 155 mph, de acordo com o Joint Typhoon Warning Center. Este é um equivalente de categoria 4. A categoria 5 começa a 157 mph.

Cidades e vilas na costa norte de Myanmar e na costa sudeste de Bangladesh estavam enfrentando fortes aguaceiros e ventos de até 160 km/h na tarde de domingo, de acordo com o Departamento Meteorológico da Índia. Vídeos não verificados nas redes sociais mostraram rajadas de vento devastadoras arrancando telhados de casas e derrubando uma torre de comunicação.

Uma tempestade significativa inundou grandes partes da cidade, como pode ser visto em um vídeo postado nas redes sociais. Acredita-se que a tempestade nos pontos mais atingidos esteja perto ou acima de 5 metros (16 pés) de profundidade. Foi acompanhado por ventos que derrubaram prédios e arrancaram folhagens perto da costa.

Primeiros impactos do ciclone já podem ser sentidos em Mianmar Foto: Military True News Information Team via AP

A tempestade causou grandes danos às casas na ilha de St. Martin, em Bangladesh, disse Mozibur Rahman, representante do governo local.

“Entre 1 mil e 1,2 mil casas foram danificadas aqui. O telhado de muitas eco-casas teve seus telhados arrancados e a maioria das árvores caiu”, disse ele.

Continua após a publicidade

Precipitação de 5 a 10 polegadas será generalizada perto da costa e várias centenas de milhas para o interior. Alguns locais podem acumular até 15 polegadas, o que pode causar inundações generalizadas no interior.

Risco

Titon Mitra, representante do Programa de Desenvolvimento da ONU em Myanmar, tuítou no domingo que 2 milhões de pessoas estavam “em risco” por causa da tempestade. “Espera-se que os danos e as perdas sejam extensos”, acrescentou.

No entanto, alguns sinais no domingo indicaram que o ciclone Mocha poderia ser menos prejudicial do que as previsões mais extremas temiam. Os primeiros relatórios indicam que o pior Cox’s Bazar perdido em Bangladesh, onde até um milhão de refugiados estão em campos em toda a área.

O Departamento Meteorológico da Índia disse que o sistema estava “enfraquecido” e passaria de uma “tempestade ciclônica extremamente severa” para uma “tempestade ciclônica muito severa” à tarde. E as autoridades meteorológicas disseram que os riscos enfrentados por Bangladesh “reduziram em grande medida” depois que a tempestade pareceu se desviar do país em direção ao nordeste de Myanmar, informou a Associated Press.

Rahman, na ilha de St. St. Martin, disse que a tempestade havia diminuído por volta das 15h30, hora local, e AKM Nazmul Haque, do Departamento Meteorológico de Bangladesh, disse que o ciclone cruzou a costa de Bangladesh por volta das 18h.

Enquanto o ciclone Mocha atingiu a costa como uma forte tempestade de categoria 4, atingiu a categoria 5 - o nível mais alto da escala - cerca de 12 horas antes, atingindo o pico no horário local no domingo com ventos sustentados de 175 mph e rajadas de até 200 mph. Isso gerou ondas com mais de 15 metros de altura perto do centro da tempestade. Embora os ventos tenham enfraquecido ligeiramente antes de atingir a terra, a tempestade - um aumento no nível do mar associado ao ciclone - de seu tempo como uma tempestade de categoria 5 provavelmente afetou a costa.

Continua após a publicidade

Os ventos máximos de 175 mph, ou 150 nós, classificam Mocha como o mais forte no Golfo de Bengala durante a era do satélite (desde 1982) e provavelmente um dos mais fortes já registrados na região. Embora os ventos terrestres sejam reavaliados na pós-análise, provavelmente pelo menos estão empatados com o ciclone Giri em 2010 como o mais forte landfall de Mianmar na história registrada.

Mortes e destruição

Historicamente, uma tempestade como essa acabou matando de centenas a milhares ou mais pessoas. A avaliação da verdadeira escala provavelmente levará pelo menos dias a uma semana.

Bangladesh também foi afetada pelo ciclone Foto: AP Photo/Al-emrun Garjon





Os meios de comunicação locais relataram feridos e algumas mortes nas áreas vizinhas em Myanmar e Bangladesh. O Washington Post não pôde verificar os relatórios de forma independente.

Ainda assim, as autoridades estavam preparadas para o que a recuperação exigiria. Cerca de 6 milhões de pessoas já precisam de assistência humanitária nas quatro áreas de Mianmar que devem ser as mais afetadas pela tempestade. Rakhine, Chin, Magway e Sagaing abrigam cerca de 1,2 milhão de pessoas deslocadas, de acordo com a agência humanitária da ONU.

Continua após a publicidade

Cerca de 300 mil pessoas em Bangladesh foram evacuadas antes da tempestade até o meio-dia de domingo, disseram as autoridades locais. O número exclui os refugiados Rohingya, que foram transferidos para locais mais seguros dentro dos campos.

Em Manmar, o Programa Mundial de Alimentos preparou suprimentos de alimentos para atender às necessidades de mais de 400 mil pessoas no estado de Rakhine e áreas vizinhas por um mês, disse a agência em um comunicado.eres locais que cerca de 100 mil residentes foram transferidos nos últimos dias.)

Agências de ajuda humanitária que trabalham na cidade de Cox’s Bazar, no sudeste de Bangladesh, lar de Kutupalong, o maior acampamento de refugiados do mundo, prepararam materiais de abrigo e suprimentos de saúde e alertaram sobre as consequências devastadoras para os refugiados que vivem em casas de bambu frágeis.

Pouco depois do meio-dia, o tempo ficou instável em Teknaf, nos arredores de Cox’s Bazar. O vento e a chuva ganharam velocidade enquanto as árvores convulsionavam.

“Árvores e telhados de zinco das casas estão sendo destruídos. Mas ainda não há maré alta”, disse Nurul Haque, que mora na vizinha Ilha de St. Martin, por telefone. A ilha de cerca de 10 mil pessoas estava prevista para estar no caminho do ciclone.

Quando a tempestade começou a atingir Cox’s Bazar no domingo à tarde, Abdusattor Esoev, chefe da missão de Bangladesh da Organização Internacional para Migração, disse que “quase um milhão de refugiados rohingya” e outros no distrito de Cox’s Bazar estavam em risco.

“Essas comunidades provavelmente enfrentarão o impacto do ciclone”, disse Esoev, acrescentando que os “abrigos temporários, instalações e infraestrutura fornecidos aos refugiados provavelmente serão inundados e severamente danificados devido aos ventos e chuvas”.

Continua após a publicidade

A agência de refugiados da ONU armazenou suprimentos de alimentos secos e as agências de socorro podem fornecer 50 mil refeições quentes diariamente, se necessário, disse em um comunicado. A Organização Mundial da Saúde tem ambulâncias e equipes médicas móveis de prontidão na área.

Em Myanmar, o Programa Mundial de Alimentos preparou suprimentos de alimentos para atender às necessidades de mais de 400 mil pessoas no estado de Rakhine e áreas vizinhas por um mês, disse a agência em um comunicado.

As áreas afetadas estão “sobrecarregadas por conflitos, pobreza e fraca resiliência da comunidade”, disse Sheela Matthew, vice-diretora do PAM para Mianmar.

“Eles simplesmente não podem arcar com outro desastre”, acrescentou.

O ciclone Nargis, que atingiu Myanmar em 2008, matou cerca de 85.000 pessoas e deslocou muitas outras.

Especialistas dizem que a mudança climática provavelmente está tornando os ciclones tropicais mais intensos em todo o mundo.