Opinião | China aumenta sinais de apoio militar à Rússia na guerra contra a Ucrânia

A China tem fornecido à Rússia maquinário e componentes microeletrônicos necessários para a fabricação de mísseis, tanques e aviões de guerra. Em 2023, cerca de 90% das importações de microeletrônicos e 70% de maquinário da Rússia foram provenientes da China. O chanceler alemão, Olaf Scholz, manifestou preocupação com essa ajuda em reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, na cúpula do G20. Não há informações sobre o que Xi respondeu.

Em 2023, a China comprou da Rússia US$ 60,7 bilhões em petróleo, equivalentes a 19% das importações chinesas desse combustível; US$ 6,4 bilhões em gás natural; US$ 3,9 bilhões em gás liquefeito; e US$ 9,3 bilhões em carvão.

Por duas vezes, navios chineses foram flagrados no local e momento de sabotagens entre a Escandinávia e o Mar Báltico. O último episódio ocorreu no dia 19, envolvendo o Yi Peng 3, cujo capitão é russo. Ele é suspeito de ter cortado dois cabos submarinos, um ligando a Finlândia e a Alemanha e o outro, a Lituânia e a Suécia — todos membros da Otan.