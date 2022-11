Com recorde de casos de covid-19, China luta para preencher lacuna de imunidade

Publicidade

Um surto de coronavírus prestes a ser o maior da pandemia na China expôs uma falha crítica na estratégia “zero covid” de Pequim: uma vasta população sem imunidade natural. Depois de meses com apenas focos ocasionais no país, a maioria de seus 1,4 bilhão de habitantes nunca foi exposta ao vírus.

As autoridades chinesas, que nesta quinta-feira, 24, relataram um recorde de 31.656 infecções, estão se esforçando para proteger as populações mais vulneráveis. Lançaram uma campanha de vacinas mais agressiva para aumentar a imunidade, expandiram a capacidade hospitalar e começaram a restringir o movimento de grupos de risco. Os idosos, que têm uma taxa de vacinação especialmente baixa, são um alvo importante.

Esses esforços, que não chegam a aprovar vacinas estrangeiras, são uma tentativa de impedir que o vírus sobrecarregue um sistema de saúde mal preparado para uma enxurrada de pacientes com covid muito doentes.

Pessoas são testadas em um local de teste de ácido nucleico, após o surto de covid-19 em Xangai, China, em 25 de novembro de 2022 Foto: Aly Song/Reuters

Mais leitos de terapia intensiva e melhor cobertura de vacinação “deveriam ter começado há 2 anos e meio, mas o foco único na contenção significava menos recursos focados nisso”, disse Yanzhong Huang, membro sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores.

Huang acredita que mesmo os reforços de mRNA, que se mostraram mais eficazes no combate a doenças das últimas variantes de ômicron, não resolveriam agora o problema fundamental com o objetivo da China de eliminar a infecção em vez de mitigar os sintomas. Aumentar a imunidade permitindo um grau de transmissão comunitária “ainda não é aceitável na China”, disse ele.

A estratégia da China de sufocar surtos originalmente protegia a vida cotidiana e a economia, ao mesmo tempo em que evitava doenças graves e mortes. Mas tornou-se cada vez mais caro, pois medidas cada vez mais rígidas não conseguem acompanhar as variantes mais transmissíveis.

No início deste mês, o governo anunciou o que no papel parecia ser a flexibilização mais significativa dos controles até agora, com tempos de quarentena mais curtos e menos requisitos de teste. As autoridades insistem que o plano de “otimização” não é um prelúdio para aceitar os surtos.

Mas o esforço para quebrar os ciclos de bloqueios disruptivos teve um começo difícil. Algumas cidades relaxaram as medidas, enquanto os distritos de outras ordenaram que os moradores não saíssem de casa. O resultado: confusão, medo e raiva.

Os confrontos surgiram em alguns locais, principalmente em uma enorme fábrica da Foxconn na China central, que fabrica metade dos iPhones do mundo. A cena se tornou violenta nesta semana, quando milhares de trabalhadores protestaram contra o fracasso da empresa em isolar as pessoas com teste positivo e em honrar os termos dos contratos de trabalho.

Reduzir os surtos é novamente uma prioridade. Shijiazhuang, uma cidade de 11 milhões a cerca de 297 quilômetros da capital, suspendeu seus requisitos reduzidos para testes em massa na segunda-feira e anunciou cinco dias de triagem em toda a cidade.

As primeiras mortes registradas desde maio – embora apenas uma ou duas por dia – intensificaram as preocupações de que os hospitais estejam mal preparados para lidar com um aumento de casos graves. A Bloomberg Intelligence estimou que o relaxamento total dos controles de coronavírus poderia deixar 5,8 milhões de chineses precisando de cuidados intensivos em um sistema com apenas quatro leitos para cada 100.000 pessoas.

Uma mulher é testada em Xangai, China, em 25 de novembro Foto: Aly Song/Reuters

Em entrevista coletiva na quarta-feira, as autoridades de saúde chinesas disseram que os mais de 100 casos críticos significam que mais leitos hospitalares e instalações de tratamento são “muito necessários”, dados os riscos à saúde de idosos e indivíduos com condições preexistentes. A propagação da infecção está se acelerando em vários locais, acrescentaram, com algumas províncias enfrentando seus piores surtos em três anos.

As principais cidades, incluindo Pequim, Guangzhou e Chongqing, ordenaram que os residentes de certos bairros fiquem em casa. Shoppings, museus e escolas foram fechados mais uma vez. Os principais centros de conferências estão sendo transformados em centros temporários de quarentena, refletindo a abordagem adotada em Wuhan no início da pandemia. Algumas das restrições mais rígidas são para lares de idosos, com 571 dessas instalações em Pequim implementando o nível mais rígido de medidas de controle e impedindo todas as saídas e entradas, exceto as essenciais.

A abertura para um mundo que agora vive principalmente com o vírus causaria uma onda de mortes, temem as autoridades. As vacinas da China inicialmente eram limitadas a adultos de 19 a 60 anos, uma política que continua a ter repercussões nas taxas de vacinação hoje. Apenas 40% dos chineses com mais de 80 anos receberam uma injeção de reforço, apesar de meses de campanha e doação de presentes para incentivar a aceitação. (Entre as pessoas com mais de 60 anos, dois terços receberam um reforço.)

Desde o início da pandemia, a China depende exclusivamente de fabricantes nacionais de vacinas. Aprovou nove opções desenvolvidas localmente, mais do que qualquer outro país, com as vacinas mais antigas e mais usadas provenientes da estatal Sinopharm e da privada Sinovac. Ambos receberam a aprovação da Organização Mundial da Saúde no início do ano passado, depois de terem reduzido significativamente as mortes e hospitalizações.

Sinopharm e Sinovac distribuíram seus produtos amplamente em todo o mundo como parte de um esforço chinês para se tornar um fornecedor líder de bens públicos globais e melhorar a imagem da China. No entanto, no final de 2021, a demanda por vacinas chinesas começou a diminuir à medida que a produção e distribuição da Pfizer e da Moderna aumentavam.

Mulher recebe a vacina inalada contra covid-19 produzida pela empresa farmacêutica chinesa CanSino Biologics em Pequim, China, em 22 de novembro de 2022 Foto: cnsphoto via Reuters

A China ainda não aprovou nenhuma vacina estrangeira ou explicou sua decisão de evitar o que poderia ser uma maneira eficaz de preencher sua lacuna de imunidade. Uma visita do chanceler alemão Olaf Scholz a Pequim no início de novembro terminou com um acordo para que a vacina Pfizer-BioNTech seja disponibilizada a estrangeiros que vivem na China por meio da parceira chinesa da empresa, a Shanghai Fosun Pharmaceutical.

A BioNTech tem um acordo de desenvolvimento e distribuição com a Fosun que dá à empresa chinesa direitos exclusivos para fornecer ao país. Mas os reguladores chineses atrasaram repetidamente a aprovação da vacina, apesar de estar disponível em Hong Kong, Macau e Taiwan.

Quando questionado na semana passada se o governo aprovaria a BioNTech para uso público, o diretor do Centro Chinês de Prevenção e Controle de Doenças disse que as autoridades estavam trabalhando em um novo plano de vacinação a ser divulgado em breve.

Sem acesso aos candidatos baseados em mRNA mais eficazes da Pfizer-BioNTech e Moderna, que foram atualizados para combater a variante ômicron, o país mais populoso do mundo continua dependente de vacinas desenvolvidas com a cepa original do vírus.

Alguns especialistas em saúde consideram a reticência de Pequim difícil de justificar. “A China deve aprovar as vacinas BioNTech e Moderna para a população chinesa em geral o mais rápido possível”, disse Jin Dong-yan, virologista da Universidade de Hong Kong. “É ridículo que eles só permitissem que estrangeiros na China recebessem a vacina BioNTech. É como se eles pensassem que os chineses são inferiores aos estrangeiros.”

Em vez disso, a China está tentando desenvolver 10 de suas próprias candidatas a mRNA. A que está mais adiantada é do grupo de biotecnologia Abogen Biosciences e da estatal Academia de Ciências Médicas Militares. A Indonésia a aprovou para uso emergencial em setembro, mas não recebeu o aval dos reguladores chineses e pode não obtê-la até que os dados dos ensaios clínicos de Fase 3 estejam disponíveis na Indonésia e no México. Os julgamentos devem terminar em maio.

Outras opções na China incluem uma vacina inalável desenvolvida pela CanSino, que está disponível em Pequim, Xangai e Hangzhou desde outubro. Um medicamento antiviral desenvolvido na China, o Azvudine, originalmente usado para pacientes com HIV, foi aprovado para tratar a covid em julho. Os medicamentos tradicionais chineses são amplamente utilizados.

Mas vacinas novas e mais eficazes continuam sendo uma prioridade, e as principais empresas farmacêuticas do país estão prontas para produzi-las em massa. A CanSino está concluindo uma instalação de produção em Xangai que poderá fabricar 100 milhões de doses por ano - após receber a aprovação.