Comandantes da Rússia são suspensos de cargos por falhas na Ucrânia, diz relatório britânico

As derrotas militares da Rússia durante a guerra na Ucrânia causaram recriminações internas nas forças armadas russas. A informação é de um relatório da inteligência britânica desta quinta-feira, 19. Trata-se da mais recente indicação de que o Kremlin reconhece deficiências no campo de batalha, mesmo quando reivindica vitórias.

Leia também Biden recebe líderes de Finlândia e Suécia na Casa Branca em demonstração de apoio à adesão à Otan

O relatório do Reino Unido afirma que o comandante do 1º Exército de Tanque de Guarda, o tenente-general Serhi Kisel, foi suspenso por não ter capturado a cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia. As forças ucranianas contra-atacaram os russos na região e os empurraram para a fronteira entre os dois países, distante 64 quilômetros.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A inteligência britânica também afirma que o comandante da frota russa do Mar Negro, o vice-almirante Igor Osipov, também foi provavelmente suspenso após o naufrágio do maior navio da frota, o cruzador Moskva, em abril.

Imagem de 2015 mostra o Moskva, principal navio de guerra da Rússia, navegando no Mar Mediterrâneo. Navio naufragou no dia 22 de abril deste ano, durante a guerra na Ucrânia Foto:

Segundo o jornal New York Times, uma fonte do alto escalão do Pentágono foi mais longe e disse que o comandante foi demitido.

A Rússia não informou nada sobre quaisquer mudanças na liderança militar. O país atribui a perda do Moskva a um incêndio de munições a bordo, mas a Ucrânia e as autoridades militares do Ocidente afirmam que ele foi afundado pelas forças ucranianas.

Chefes militares da Rússia e dos EUA conversam pela primeira vez

O general americano Mark A. Milley, comandante do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, conversou nesta quinta-feira com o general Valeri Gerasimov, comandante da Rússia, pela primeira vez desde o início da guerra, no dia 24 de fevereiro. A conversa ocorreu por telefone.

Segundo um anúncio do Pentágono, os líderes conversaram várias questões de preocupação relacionadas à segurança e concordaram em manter as linhas de comunicação abertas.

No último dia 13, os secretários de Defesa dos dois países já haviam conversado. Também foi o primeiro diálogo de Lloyd J. Austin, dos EUA, e Serguei K. Shoigu, da Rússia, depois que a guerra começou. De acordo com as informações oficiais, o diálogo foi protocolar, mas gerou a expectativa de novos contatos entre os dois. /Com informações do NYT