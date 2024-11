Como a antipolítica está consumindo o Ocidente e destruindo a ordem liberal

Nada é mais nitidamente partidário do que uma convenção política americana. Portanto, foi ainda mais impressionante que, no convescote dos democratas em Chicago, em agosto, Barack Obama tenha decidido deixar o partido de lado por um momento e se dirigir a todo o país: “Nossa política se tornou tão polarizada nos dias de hoje”, disse o ex-presidente, “que todos nós, em todo o espectro político, parecemos tão rápidos em presumir o pior nos outros, a menos que eles concordem conosco em todas as questões”. Enquanto os delegados agitavam suas bandeiras, ele lançou um apelo apaixonado para que os americanos de ambos os lados parassem com a podridão. “A grande maioria de nós não quer viver em um país amargo e dividido”, disse ele. “Queremos algo melhor. Queremos ser melhores.”

PUBLICIDADE “Partidarismo negativo” é o termo acadêmico seco para o fenômeno carregado, emocional e danoso que Obama descreve como afligindo a política americana. É a inclinação das pessoas a votar não em um partido no qual acreditam, mas contra outro que temem ou desprezam. Essa forma de fazer política teve um aumento acentuado nas democracias de todo o mundo desde o fim da Guerra Fria, um aumento que se acelerou visivelmente na última década. É péssimo. A política de ser anti é uma tática. Ela não se concentra em um conjunto de questões, nem se baseia em uma filosofia política. Ela está disponível tanto para a direita quanto para a esquerda: embora a direita possa ser mais suscetível a ela, frequentemente pode ser usada em benefício da esquerda. Os eleitores comuns sentem hostilidade pela extrema-direita com mais frequência do que pela extrema-esquerda.

Os gerentes de campanha de todos os tipos ficam mais do que felizes em fazer uso da antipolítica quando acham que isso lhes dará uma vantagem. Se você é um republicano morno, mas odeia os democratas pela ameaça que eles representam para a república; se você era um Remainer (defensor da permanência do Reino Unido na União Europeia) tão irritado com os estúpidos Brexiteers (defensores da saída do Reino Unido da União Europeia) que não podia aceitar a vitória deles no referendo; ou se você tem desprezo por Donald Tusk por bajular a Alemanha em vez de defender a Polônia, é bem provável que você tenha sido vítima de uma campanha negativa bem-sucedida.

Os benefícios eleitorais de incentivar mais os “anti” do que os “pró” são óbvios. A raiva desperta as pessoas e as envolve. Em geral, é mais fácil estimular o desprezo do que o entusiasmo. Se isso irritar os partidários do outro lado, que assim seja. Motivar seus próprios eleitores a comparecer às urnas é mais fácil do que persuadir os outros a mudar de lado. O ódio também cria um espaço de manobra útil para a política. Como isso faz com que os eleitores se importem mais com os resultados político-partidários do que com qualquer outra coisa, às vezes eles estão dispostos a apoiar planos que vão contra seus interesses apenas pela satisfação de ver seus inimigos sofrerem.

Mas uma poção mágica para as eleições pode ser um veneno para a democracia - e os Estados Unidos são um bom exemplo de um lugar que está sofrendo seus efeitos nocivos. Antes da campanha eleitoral deste ano, o Pew Research Centre, uma organização de pesquisas, perguntou aos americanos qual era a palavra que descrevia a política de seu país; 79% deles usaram termos como “dividido” ou “corrupto”. Apenas 2% tinham algo bom a dizer. Cerca de 90% deles estavam exaustos e irritados; menos da metade estava esperançosa. É difícil ver como a disputa entre Kamala Harris e Donald Trump contribuiu para animá-los. Em entrevista ao Pew neste mês, quatro quintos dos entrevistados disseram que isso não os deixou orgulhosos dos Estados Unidos.

Americanos se mostram desanimados com a política em meio à disputa entre Donald Trump e Kamala Harris. Foto: Associated Press

As políticas não podem sustentar esse cinismo sem sofrer graves danos. De acordo com uma pesquisa realizada no ano passado, quase dois terços dos americanos têm pouca ou nenhuma confiança em seu sistema político. Um pouco menos de um terço não tem confiança em nenhum dos partidos. Se a política não estiver funcionando, é mais provável que as pessoas irritadas recorram à violência, como fizeram contra os policiais após o assassinato de George Floyd em 2020 e contra os políticos eleitos na invasão do Capitólio seis meses depois. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Chicago em janeiro constatou que 12% dos democratas, 15% dos independentes e 19% dos republicanos concordam que o “uso da força é justificado para garantir que os membros do Congresso e outros funcionários do governo façam a coisa certa”.

Considerando seus frutos nocivos, por que então o partidarismo negativo se espalhou? “Porque funciona” é uma resposta simples demais. Os políticos têm atacado seus adversários desde que Cleon caluniou Péricles na antiga Atenas. Enquanto os candidatos puderem explorar o medo e a suspeita atávicos para desencadear a hostilidade contra o outro lado, eles sempre o farão. Para que a animosidade partidária esteja crescendo atualmente, algo deve estar aumentando os benefícios ou diminuindo os custos.

A cultura da reclamação tem muitas explicações, incluindo o profissionalismo das campanhas políticas atuais e a fragmentação e consequente partidarismo do mercado de mídia. Mas algo mais profundo também mudou. Este ensaio trata do que pode ser esse algo e o que os políticos podem fazer a respeito.

A maioria dos estudos acadêmicos sobre partidarismo negativo analisa apenas os Estados Unidos. No entanto, embora os Estados Unidos tenham sido acometidos por um caso pernicioso de antipolítica, eles estão longe de ser os únicos. Concentrar-se apenas nos Estados Unidos confunde o fundamental em todas as democracias com o que é particular - por exemplo, o efeito da classificação dos Estados e condados americanos em redutos monoculturais republicanos e democratas. Além disso, no calor da disputa entre Kamala e Trump, é difícil se distanciar o suficiente para ter uma visão imparcial de como os gerentes de campanha usam a antipolítica para manipular as emoções dos eleitores - porque todos já estão tão envolvidos com suas próprias emoções.

Para entender as razões mais profundas do agravamento da política de antipatia - e talvez, com isso, ver maneiras de melhorar as coisas -, a The Economist adotou uma visão mais ampla. Reunimos o que acreditamos ser o maior conjunto de dados de todos os tempos sobre os sentimentos dos eleitores em relação aos partidos que apoiam e aos que se opõem, acompanhando 274 eleições em 50 democracias, desde a Alemanha Ocidental em 1961 até a Holanda em 2021.

PUBLICIDADE Coletados com a ajuda de Diego Garzia e Frederico Ferreira da Silva, da Universidade de Lausanne, na Suíça, os dados são provenientes de pesquisas em que os eleitores dizem o quanto se sentem bem com seu próprio partido e com outros partidos em uma escala de zero a dez. Quando há mais de um outro partido, calculamos a média. Nossa análise termina em 2021 porque alguns países mantêm os resultados das pesquisas eleitorais em segredo por vários anos e não queríamos que os dados mais recentes fossem baseados em uma amostra subjacente diferente. De qualquer forma, 60 anos de dados devem ser suficientes para descobrir o que está acontecendo. Nos primeiros 20 anos, as pessoas se sentiram mais entusiasmadas tanto com o partido em que votaram quanto com os outros partidos. Por volta de 1980, elas começaram a se acalmar em relação aos dois grupos. A afeição pelo partido em que votaram diminuiu lentamente, mas em relação aos outros partidos ela entrou em colapso. Nosso estudo mostra que o crescimento da antipolítica nos Estados Unidos é responsável por uma quantidade significativa desse mal-estar extra, especialmente nos últimos tempos. Mas a tendência é mais ampla do que isso. O aumento do partidarismo negativo pode ser observado mesmo se os Estados Unidos, ou mesmo toda a “Anglosfera”, for excluída da análise. Ele é observado em sistemas bipartidários, com voto direto e naqueles em que a representação é distribuída proporcionalmente em uma infinidade de partidos. O estudo mostra como o partidarismo negativo piorou em países de todos os tipos. Pode-se dizer que a política democrática está infectada não tanto pela animosidade, mas pela “panimosidade”.

"Não vamos retroceder": mulheres marcham em protesto contra Donald Trump nos EUA. Foto: Nam Y. Huh/Associated Press

Analisamos essas tendências coletando dados sobre fatores que os acadêmicos e outros sugeriram que poderiam ser causas de partidarismo negativo. Pudemos mostrar apenas correlações, não causalidade. Mas a ausência de correlações pode lançar sérias dúvidas sobre histórias de causalidade, e muitas correlações que as pessoas poderiam esperar não apareceram.

Seria de se esperar, por exemplo, que as pessoas em países onde as diferenças ideológicas estão aumentando ficassem cada vez mais irritadas com o outro lado, mas o que aconteceu foi o contrário. O influxo de refugiados não parece disseminar a animosidade; uma cultura de respeito pelos oponentes políticos e seus argumentos não parece moderá-la; as economias em expansão não estavam menos divididas do que as estagnadas.

Tudo isso ajuda a explicar por que o partidarismo negativo geralmente parece começar com os sentimentos negativos da direita em relação à esquerda. De modo geral, a direita é inerentemente mais cética em relação às boas obras do governo. Também é mais provável que veja a sociedade em termos de grupos concorrentes. No entanto, se a direita é mais rápida em atacar dessa forma, a esquerda tende a responder desqualificando as opiniões de seus críticos como intolerantes, imorais e fundamentalmente ilegítimas. Assim, o que era ruim fica pior.

Nossa análise também pode explicar os três declínios acentuados na afeição por outros partidos, depois de 1990, 2008 e 2016. O primeiro coincide com o fim da Guerra Fria. Se não foi exatamente o fim da história, foi para muitos o colapso de um rival ideológico hostil ao capitalismo e, em vários países, o fim da ameaça de um ataque soviético. Como nossos dados terminam em 2021, não podemos dizer se a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 viu esse efeito ser revertido nos países vizinhos, com facções deixando de lado suas diferenças para trabalharem juntas para proteger o Estado do qual todos dependem.

O segundo declínio está sugestivamente próximo dos choques econômicos que se seguiram à crise financeira global de 2007-08. Após a crise, o governo pôde ser retratado como incompetente demais para que a política fosse uma grande fonte de prosperidade. Em tempos de nova austeridade, o dinheiro era escasso e a política se tornou uma luta para saber quem ficaria com quanto. Nos resgates de bancos, independentemente de seus méritos teóricos, as elites pareciam estar pegando grandes somas para si mesmas às custas de todos os outros. A crise levou a política a uma nova trajetória. Trabalhar de forma amigável com seus oponentes era para otários; fazia mais sentido tirá-los do caminho.

E quanto ao terceiro declínio, após 2016? Aqui não encontramos nenhum gatilho óbvio. Mas essa ausência levanta uma possibilidade alarmante. Em uma série de votações naquela época, incluindo a disputa entre Trump e Hillary Clinton, a tática do partidarismo negativo foi levada a novos extremos. Essas disputas viram o aproveitamento de um sentimento antielitista generalizado por meio de um novo populismo da direita. Em alguns lugares, a esquerda respondeu de forma polarizadora. A tática eleitoral de ser contra tornou-se a estratégia definidora da política e do governo.

Partidarismo negativo foi levado a novos extremos em eleição nos EUS. Foto: David Yeazell/Associated Press

O partidarismo negativo não é apenas indecoroso; ele pode levar a política a uma espiral descendente. Em um sistema saudável, todos têm algo a ganhar com o trabalho conjunto. O governo apresenta um cenário completo de possibilidades, algumas das quais podem atrair as facções de partidos rivais. A antipolítica do partidarismo negativo transforma isso em um espectro unidimensional de soma zero entre nós e eles.

Quando a busca pelo poder domina o uso do poder, ela sabota os mecanismos que produzem um governo eficiente. Governar exige compromisso. No entanto, os legisladores lutam para trabalhar de forma transversal, pois somente um vendido cederia espaço para as pessoas perversas do outro lado. O compromisso exige debate. Porém, a mídia, cujo negócio prospera com conflitos, boatos, caricaturas e conspirações, orquestra alegremente essa briga. O debate exige fatos. Mas os políticos que procuram demonizar seus oponentes se esforçam e rompem os limites da verdade, denunciando a corrupção, o extremismo ou a traição do outro lado. Enfrentar os fatos exige liderança. No entanto, os candidatos ruins prosperam porque os eleitores irritados com os supostos monstros do outro lado estão mais dispostos a ignorar as falhas de seu próprio campeão.

Quando o governo se torna disfuncional, os partidários prosperam. Como mostram nossos dados, isso ocorre porque o país se assemelha mais a um lugar unidimensional e de soma zero que recompensa o partidarismo negativo como tática eleitoral.

Para ver esse ciclo de feedback destrutivo em ação, considere três exemplos. No Reino Unido, os políticos inflamados pela amargura e pelo desprezo que caracterizaram a campanha do referendo do Brexit não conseguiram chegar a um acordo sobre uma política para deixar a UE. Na Polônia, o ódio entre os dois principais partidos criou um pretexto para o governo capturar as instituições que sustentam o estado de direito imparcial. Nos Estados Unidos, a campanha presidencial de 2004 viu uma iniciativa implacável para inverter os fatos sobre o histórico de guerra de um candidato ser recompensada nas urnas, estabelecendo um precedente terrível.

O referendo do Brexit em junho de 2016 foi marcado pelo desprezo de ambos os lados - um grupo zombava da elite cosmopolita, o outro desprezava os fanáticos nacionalistas. No entanto, o Brexit foi incomum porque produziu um resultado que exigiu que os ativistas parassem com suas campanhas negativas e apresentassem políticas práticas. Nesse aspecto, foi como a decisão da Suprema Corte Americana que anulou o direito ao aborto estabelecido por Roe v Wade. O euroceticismo e a política pró-vida foram grandes motivadores. Mas quando os cães pegaram os carros, as pessoas convictas do que lutavam contra, de repente tiveram de dizer a favor do que eram. E ficaram perplexas.

Os que abandonaram o país estavam totalmente despreparados para um debate altamente técnico sobre como negociar a saída do Reino Unido. O Brexit deveria ser duro ou suave? O Reino Unido deveria tentar se tornar como a Noruega ou a Suíça, que estão próximas da UE em alguns aspectos, mas não em outros? Ou deveria sair da UE sem nenhum acordo? O caos se instalou. Como os esquerdistas não conseguiam chegar a um acordo sobre o que queriam, o Reino Unido não tinha uma posição coerente nas negociações com a UE. O Parlamento ficou em um impasse quando os parlamentares conservadores, tontos com a resistência, se rebelaram contra seu próprio governo.

Em um sistema político saudável, os políticos britânicos teriam se reunido para decidir qual Brexit atenderia melhor aos diversos interesses em jogo. Para alguns Brexiteers, no entanto, a “dureza” do acordo se tornou um teste de pureza em vez de uma questão de política prática. Os Remainers, incluindo a The Economist, preencheram o vácuo com apelos apaixonados por um referendo de confirmação, alimentando uma narrativa de traição segundo a qual o verdadeiro Brexit estava sendo sabotado pelos remanescentes do Estado profundo. O Brexit e suas consequências causaram graves danos à fé dos britânicos na competência de seus políticos.

O Brexit esticou e distorceu a constituição britânica, que é pouco codificada. Tradições, normas e instituições são normalmente aceitas como boas maneiras de controlar as paixões. No entanto, se os políticos conseguirem convencer seus partidários de que o caráter de seus oponentes coloca a nação em perigo, eles poderão enquadrar a quebra de normas e a extensão das regras não como vandalismo constitucional, mas como coragem e liderança forte.

Apoiadores de Donald Trump tentaram impedir que a vitória de Joe Biden fosse certificada pelo Congresso. Foto: Jose Luis Magana/Associated Press

O exemplo recente mais dramático disso foi a tentativa de Trump de impedir a transferência pacífica de poder após a eleição de 2020. Uma erosão mais gradual ocorreu em Varsóvia, onde, ao longo das últimas duas décadas, uma dupla de talentosos políticos pós-comunistas colocou firmemente o polonês na polarização.

Donald Tusk, que domina a Plataforma Cívica, e Jaroslaw Kaczynski, que domina o Lei e Justiça (PiS), começaram suas vidas políticas lutando lado a lado contra o comunismo. Em 2005, os dois partidos quase entraram juntos em um governo de coalizão. Desde então, um demoniza o outro, principalmente depois que o irmão gêmeo de Kaczynski, Lech, foi morto quando um avião que o transportava caiu, em 10 de abril de 2010. Esse desastre deu origem a teorias da conspiração sobre a colaboração de Tusk com o governo russo para suprimir os detalhes do que realmente aconteceu naquela manhã de neblina nos arredores de Smolensk.

A maioria dos cientistas políticos acredita que a polarização na Polônia começou como uma forma de dois partidos pós-comunistas semelhantes se diferenciarem. Para atrair os eleitores de fora das grandes cidades, que se sentiam prejudicados após o colapso do Pacto de Varsóvia, o PiS disse que a Plataforma Cívica era ímpia, globalista e estava vendendo a Polônia para as elites cosmopolitas. Por sua vez, a Plataforma Cívica desprezava os eleitores do PiS como reacionários e pouco sofisticados. As táticas se transformaram em identidades concorrentes, e essas identidades alimentaram uma amarga luta pelo poder que começou a destruir as vulneráveis e jovens instituições da Polônia.

Um ex-ministro descreve o modelo de negócios da seguinte forma: você precisa de medo para motivar sua base - “dê chifres a Tusk; faça com que ele seja o diabo, Satanás ou um nazista”. Com isso, você ganha uma eleição. Mas isso não é, por si só, uma base sólida para o poder de longo prazo. Ao contrário das políticas que podem ser construídas, o medo é um ativo desperdiçado que precisa ser reabastecido, o que é um trabalho árduo. A melhor garantia de permanência no poder é usar o tempo que você tem no cargo para capturar as instituições do país.

Sob o comando de Kacynski, o PiS administrou cada vez mais as empresas estatais e a mídia como se fossem extensões do partido. Ele também entrou em um conflito prolongado com a UE sobre a substituição de juízes poloneses seniores. O PiS insistiu que, como os juízes indicavam seus próprios sucessores, o judiciário nunca havia sido devidamente purificado de seu passado comunista. Seus oponentes acusaram o PiS de outra decisão partidária. Eles dizem que se, depois de vencer as eleições em 2015 e 2019, o partido tivesse conquistado um terceiro mandato em 2023, teria estabelecido um controle tão grande sobre as instituições da Polônia que seria difícil expulsá-lo do cargo - assim como o Fidesz, o partido de Viktor Orban, na Hungria.

Uma terceira maneira pela qual a antipolítica se alimenta de si mesma é corroendo a verdade. Na Polônia, a ideia de que Tusk foi conivente com o acidente aéreo de Smolensk não precisava ser verdadeira para plantar a suspeita de que ele não era um verdadeiro patriota. Com o Brexit, a alegação dos defensores da saída de que a adesão à UE faria com que um grande número de turcos se mudasse para o Reino Unido era absurda, e eles sabiam disso. Mas isso os ajudou, pois colocou os holofotes sobre a imigração. Você poderia pensar que os mentirosos seriam punidos por distorcer a verdade. Mas quando a política é consumida pelo ódio e pelo desprezo, mentir faz parte da emoção.

As mídias sociais são um veículo para todas essas mentiras, mas não foram elas que as criaram. Um exemplo inicial e particularmente importante ocorreu na campanha presidencial de 2004, quando John Kerry concorreu contra George W. Bush. Kerry fez muito alarde de sua condição de herói de guerra. “Seus três Purple Hearts (Corações Púrpura, a mais longeva condecoração militar dos EUA, destinada aos feridos ou mortos em guerra) poderiam acalmar aqueles que o rotulavam de ‘flip-flopper’”, escreveu Mitch Reyes, do Lewis & Clark College, em Oregon, em uma análise publicada alguns anos depois. “Sua Silver Star (Estrela de Prata, outra condecoração militar concedida por bravura durante a ação contra um inimigo) poderia acabar com as críticas ao seu histórico de segurança nacional.”

O grupo Swift Boats Veteranos da Verdade tinha outras ideias. Eles eram um grupo de cerca de 200 pessoas que estiveram no Vietnã, algumas das quais disseram ter lutado ao lado de Kerry. Logo após a convenção democrata (na qual Kerry saudou a multidão, dizendo que estava “se apresentando para o serviço”), eles alegaram que ele não havia ganhado suas medalhas de forma justa, contestaram sua versão do passado e o acusaram de ser desonroso e indigno de confiança. Em seguida, os Swiftvets lançaram um anúncio e um livro, desprezando a “coragem roubada” de Kerry. Em poucas semanas, sua vantagem sobre Bush havia evaporado. Ele acabou perdendo a eleição.

As alegações dos Swiftvets não eram verdadeiras. Muitos deles não haviam lutado ao lado de Kerry. Sua campanha apresentou provas convincentes de que alguns dos veteranos haviam elogiado seu caráter antes de ele ser o candidato democrata, além de soldados que apoiavam sua versão do que havia acontecido no Vietnã. Um investigador naval confirmou no início de setembro, dois meses antes da eleição, que suas medalhas haviam sido concedidas corretamente.

Nada disso reparou o dano. O que um assessor anônimo de Bush chamou de “a comunidade baseada na realidade” não tinha uma refutação adequada para as alegações. Na sua ausência, a afirmação do funcionário ao The New York Times de que “criamos nossa própria realidade” foi confirmada. A realidade criada foi que a experiência de Kerry no Vietnã não o qualificava para ser o comandante-chefe dos Estados Unidos. Um dos arquitetos das mensagens dos Swiftvets foi Chris LaCivita, que agora é gerente conjunto da campanha de Trump.

Tudo isso condena a democracia? Não necessariamente. Nossos dados mostram que, em alguns lugares, a antipolítica diminuiu. Ela diminuiu na Coreia do Sul de 2004 até a eleição de 2016 (não temos dados além disso); no Chile, do final da década de 1990 até cerca de 2020; na República Tcheca, de 1996 a 2013, e na Suíça, do início da década de 2000 até a eleição de 2015. Em outros lugares, incluindo Taiwan, Islândia, Japão, Noruega e Alemanha Ocidental, a animosidade partidária tem sido consistentemente baixa.

O Reino Unido teve sorte, pois os campos duros que se formaram em torno do Brexit não se traduziram em lealdades partidárias fixas. De fato, os eleitores britânicos se tornaram cada vez mais dispostos a mudar sua lealdade entre partidos nos últimos anos. Ao fazer isso, eles demonstraram uma fraqueza fundamental da antipolítica: em algum nível, a competência é importante. O desastroso mini-orçamento que a administração de Liz Truss apresentou no outono de 2022 causou uma corrida à libra e pôs fim ao seu mandato. Por mais que ela tenha argumentado com veemência que foi sabotada pelo Estado profundo, os eleitores britânicos perceberam que ela havia deixado todos eles mais pobres - em outras palavras, que a política não é de fato uma disputa de soma zero.

Os resultados ruins de uma política não são a única maneira pela qual a realidade afeta a capacidade dos políticos de invocar a animosidade do nada. Uma equipe de cientistas políticos americanos descobriu que a forte divisão partidária sobre como lidar com a covid-19 foi atenuada em pessoas cujas vidas foram diretamente afetadas pelo vírus. Enquanto a recusa em usar máscaras parecesse um distintivo de lealdade política, os partidários não as usariam. Quando descobriram em primeira mão que isso representava um perigo para eles ou para suas famílias, mudaram de atitude.

Na Polônia, Tusk conseguiu convencer os eleitores de que a captura institucional do PiS ameaçava a democracia polonesa. Nas eleições do ano passado, ele se uniu a outros partidos para conquistar o poder. Desde que assumiu o cargo, ele às vezes usou táticas de força para substituir os indicados do PiS, inclusive na agência de notícias estatal e nas estações de rádio e televisão.

Mas reverter o partidarismo negativo não é fácil. Naturalmente, o PiS voltou a acusar Tusk de abuso de poder. As normas e as instituições são vítimas de manobras partidárias com uma rapidez impressionante, mas, como a Polônia provavelmente mostrará, o trabalho envolvido em restaurá-las é longo e árduo.

A história em Israel é ainda mais preocupante. O país é uma parábola de como a antipolítica pode se proliferar quando as circunstâncias a favorecem. E sua experiência sugere que o processo apresenta muita histerese. Os resultados nefastos persistem mesmo quando as condições que os criaram se desfazem.

Antes dos ataques terroristas assassinos lançados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, Israel era um terreno fértil para a antipolítica. A sensação de ameaça externa nunca havia sido tão baixa, pois Israel havia feito a paz com um país árabe após o outro. A política dividiu os cidadãos do país em grupos. Muitos israelenses se ressentiam do fato de os ultraortodoxos não precisarem servir nas Forças Armadas. Apesar de serem formalmente iguais, os árabes-israelenses eram, na verdade, cidadãos de segunda classe. E o primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, estava sendo julgado por corrupção. Negando veementemente qualquer irregularidade, ele espalhou teorias de conspiração sobre como “elementos da polícia e da promotoria uniram forças com a mídia de esquerda” para fabricar casos infundados contra ele.

As divisões atingiram um estágio crítico no verão de 2023. O governo mais direitista da história de Israel havia começado a mudar as instituições a seu próprio favor, restringindo o poder da Suprema Corte. Seus oponentes estavam organizando as maiores manifestações de todos os tempos no país. Os reservistas ameaçaram não comparecer ao serviço do exército israelense. Marcando o 75º aniversário da independência de seu país, em uma coluna na revista The Economist, Yair Lapid, líder da oposição e ex-primeiro-ministro, preocupou-se em saber se Israel poderia continuar sendo uma democracia vibrante.

Os ataques de 7 de outubro deveriam ter mudado tudo isso. Os custos da divisão foram brutalmente expostos sob uma nova luz. Um sentimento de ameaça foi despertado, não apenas porque 1.200 pessoas foram assassinadas naquela manhã, mas também porque o país agora está lutando contra o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, além de ter realizado ataques aéreos contra o Irã. No entanto, apesar disso, Israel ficou unido em luto e choque por apenas algumas semanas. Os dados quantitativos ainda não estão disponíveis, mas para Omer Yair, da Universidade de Reichman, em Israel, que estuda a polarização, o país parece estar mais dividido do que nunca. A direita culpa a esquerda por enfraquecer suas defesas antes do ataque; parte da esquerda culpa a direita. Netanyahu continua dividido, apesar de Israel ter matado recentemente os líderes do Hamas e do Hezbollah. Israel mostra que, quando a antipolítica se torna um controle suficientemente firme, pode ser difícil revertê-la.

Máscaras representam primeiro-ministro Binyamin Netanyahu em protesto pela liberação dos reféns. Foto: Jack Guez/AFP

Em nenhum outro lugar se dedica tanto dinheiro, estudo e talento à política quanto nos Estados Unidos. Em nenhum outro lugar a política é tão moldada por dados sofisticados sobre como os eleitores se comportam. Não há nada de errado nisso. Mas também não é uma proteção contra a disfunção. Até certo ponto, parece o contrário.

Grande parte do esforço é direcionado para o que os russos chamam de “tecnologia política”: a capacidade de vencer eleições explorando o instinto universal e profundamente enraizado dos eleitores de se manterem unidos diante de uma ameaça. Com o aumento da energia investida em campanhas negativas, a governança nos Estados Unidos se atrofiou. Com a atrofia do governo, os americanos passaram a ver Washington como um lugar unidimensional, de soma zero, onde os partidários brigam pelos espólios, mas não fazem nada para tornar o país inteiro mais próspero. O fato de os políticos normais serem considerados extremistas esgotou a linguagem da punição, não deixando novas palavras para serem usadas quando os verdadeiros extremistas disputam o poder.

A confiança no governo entrou em colapso nos últimos 60 anos. A primeira coisa a observar é que ela caiu tanto que é de se admirar que algo possa ser feito. A segunda é observar o padrão da queda. Nas décadas de 1960 e 1970, republicanos e democratas foram notavelmente semelhantes em sua resposta à guerra do Vietnã, que não podia ser vencida, e à conspiração de Watergate sob os presidentes Lyndon Johnson e Richard Nixon.

Sob Ronald Reagan, os republicanos ganharam alguma fé; sob Bill Clinton, os democratas; os ataques de 11 de setembro sob Bush lembraram aos americanos de todos os matizes que o governo é importante. Mas apenas por um breve período. Hoje em dia, as atitudes dos eleitores são alteradas no momento em que um presidente do outro partido entra na Casa Branca, sem nenhuma razão óbvia a não ser o fato de detestarem esse presidente e todas as suas obras.

Como observa Lilliana Mason, cientista política, ser democrata ou republicano tornou-se uma “mega-identidade” que define muito mais sobre como as pessoas escolhem conduzir suas vidas. A consistência dessa divisão é misteriosa, mas um dos motivos pode ser o fato de que, quando os eleitores são motivados pelo medo e pela desconfiança, eles não se sentem à vontade quando um único partido ganha uma liderança consistente. Toda eleição se torna uma eleição de mudança.

A votação de 5 de novembro é uma chance de começar a corrigir isso. Até o momento, os sinais não são bons. Trump adotou uma plataforma ainda mais negativa do que antes. Ele condenou Kamala como uma “vice-presidente de merda” e disse que “ela é marxista, e fascista” ao mesmo tempo. Ele falou em retribuição contra aqueles que ele considera que o perseguiram e alertou sobre os vermes e o inimigo interno. E declarou em termos apocalípticos que “este mundo está afundando”, para os aplausos de seus apoiadores. Ele deixou a verdade para trás há muito tempo; as alegações de uma luta política de vida ou morte entre o bem e o mal, que começou como uma hipérbole, criaram o espaço político para que os bichos-papões se tornassem carne.

Joe Biden fez campanha com a ideia de que Trump era um tirano em formação - e que votar nele era, portanto, falência moral. Durante a maior parte de sua campanha, Kamala tentou dar um tom mais otimista. Quando foi catapultada para a indicação após a desistência de Biden em julho, ela procurou se apresentar como a candidata da mudança. Parte disso foi olhar para o futuro, declarando em seu discurso na convenção que a eleição era “uma oportunidade preciosa e fugaz de superar a amargura, o cinismo e as batalhas divisivas do passado, uma chance de traçar um novo caminho a seguir. Não como membros de um partido ou facção, mas como americanos”. Entretanto, como ela não conseguiu avançar nas pesquisas, sua retórica se tornou mais negativa. Em 23 de outubro, ela aproveitou as acusações do ex-chefe de gabinete de Trump para rotular seu oponente de “fascista”.

Se Trump vencer a eleição, os Estados Unidos mergulharão ainda mais na antipolítica sombria da animosidade? Ou, ao contrário de Israel, a ameaça externa da China e de seus parceiros na Rússia, Irã e Coreia do Norte ajudará a unir o país? Se Kamala vencer e - ao contrário de 2020 - Trump não conseguir persuadir seu partido de que o voto foi roubado, será que os consultores entenderão isso como um sinal de que o catastrofismo se tornou uma tática perdida? Será que a próxima geração de líderes poderá concluir que o país precisa de mais otimismo como o de Kamala?

Na reta final da campanha, Kamala Harris passou a rotular o adversário Donald Trump como fascista. Foto: Jacquelyn Martin/Associated Press

Nesse caso, várias medidas poderiam ajudar a restaurar a saúde da política, mostrando que um governo eficiente pode beneficiar a todos, independentemente do partido a que pertençam. Dar justificativas fundamentadas para as políticas parece funcionar, presumivelmente porque os eleitores podem entender mais facilmente como o governo pode servir ao bem comum. Como as percepções de injustiça e, principalmente, a compra de votos, estão ligadas a uma animosidade acentuada contra o seu próprio lado e ainda mais contra os outros, a obsessão dos Estados Unidos com a trapaça nas eleições é especialmente prejudicial.

Lawrence Lessig, da Universidade de Harvard, argumenta que as assembleias de cidadãos são uma forma de dar início a uma fase construtiva de engajamento político. Um exemplo é a Irlanda, que votou esmagadoramente a favor da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e do aborto depois que assembleias de 18 meses superaram um impasse legislativo aparentemente inabalável.

Em todas as democracias do mundo, a tarefa é restaurar a fé na política. Se os eleitores acreditarem que a política pode ser justa e voltada para o bem comum, eles ficarão menos irritados. Se eles pensarem em políticas em vez de heróis e vilões, é mais provável que tratem ambos os partidos como legítimos. As pessoas precisam acreditar que a política não se trata apenas de decidir quem fica com o quê, mas de tornar a vida melhor ou pior para todos, e que o resultado depende de suas próprias escolhas.

Certamente conta para alguma coisa o fato de, independentemente do que os mercadores de queixas fingem, as escolhas dos eleitores de fato fazem a diferença. A política é frequentemente difamada como cínica e suja, mas, como Obama argumentou em Chicago, não precisa ser assim. Bernard Crick, um teórico político, celebrou a política como uma sublime conquista humana. Ela permite que sociedades complexas resolvam suas diferenças e aloquem recursos escassos para o bem comum sem recorrer à violência. O compromisso na política cria a estabilidade para que as pessoas sejam intransigentes na busca de seus sonhos.

A ideia de que o voto nos Estados Unidos no dia 5 de novembro poderia determinar o caminho da história é o tipo de afirmação grandiosa esperada de partidários tentando estimular sua base. Desta vez, talvez seja verdade.