Como a Força Aérea dos EUA usou o Tinder do Oriente Médio para amedrontar o Líbano

Uma abordagem mais eficaz, disse ele, seria procurar identificar os locais ou plataformas online frequentados pelo público-alvo, que neste caso, podem ser “homens em idade militar”, disse. Isso pode incluir um grupo fechado do Facebook ou uma conta do Telegram, completou.

O Centcom frequentemente usa terceiros para criar e disseminar a mensagem para um público específico, usando várias ferramentas para ajudar a identificar plataformas, ele disse.

Em 2022, o chefe de políticas do Pentágono ordenou uma auditoria abrangente de operações psicológicas militares clandestinas depois que empresas de mídia social removeram contas com base em personas falsas que suspeitava-se terem sido criadas pelos militares dos EUA. O Post verificou que as contas eram de fato obra dos militares, incluindo o Centcom. Uma conta falsa alegou que os afegãos receberam os corpos sem órgãos de parentes que fugiram do Irã, de acordo com um relatório publicado pela Universidade Stanford. Algumas das contas retiradas incluíam um site de mídia em língua persa inventado que compartilhava conteúdo republicado da Voice of America Farsi e da Radio Free Europe, financiadas pelos EUA. As contas foram removidas em 2020.

A revisão resultou em políticas mais rígidas em relação ao uso de operações clandestinas de informação, que agora exigem a aprovação de funcionários de alto escalão do Pentágono, da CIA e do Departamento de Estado, informou o Post no ano passado. Após essa mudança de política, a prática de implantar contas falsas para influenciar públicos estrangeiros foi drasticamente reduzida, disseram autoridades.

Separadamente, os militares conduziram uma campanha secreta de operações de informação no auge da pandemia de covid-19 durante o governo Trump, criando contas falsas para conter os esforços de influência chinesa nas Filipinas, informou a Reuters em junho.