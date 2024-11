Como a inauguração de um porto no Peru marca uma nova fase da influência da China na América Latina

O líder chinês Xi Jinping inaugurará um enorme porto no Peru nesta quinta-feira, 14, que deverá atrair mais de US$ 3 bilhões em investimentos, para criar uma rota direta através do Oceano Pacífico e ampliar a influência de Pequim na América Latina.

A abertura do porto, que acontece antes do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e da reunião final de Xi com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ressalta a crescente influência da China em uma região que antes buscava principalmente os Estados Unidos como oportunidade econômica. As empresas chinesas estão envolvidas em quase todos os aspectos do porto de águas profundas em Chancay, que fica a 80 quilômetros ao norte da capital, Lima.

Um navio de cargo desembarca no porto de Chancay, no Peru, que foi financiado pela China Foto: Silvia Izquierdo/AP

O centro de logística de alta tecnologia será operado exclusivamente pela gigante chinesa da navegação Cosco, que investiu US$ 1,3 bilhão em 2019 para assumir uma participação de 60% no projeto. A mídia estatal chinesa estimou os custos totais do projeto concluído em mais de US$ 3 bilhões. Espera-se que a primeira fase, a construção de um porto que movimentará apenas navios menores, comece a operar este mês.

Seus guindastes de carga automatizados são fornecidos pela Shanghai Zhenhua Heavy Industries, uma empresa que, segundo investigadores do Congresso, representa um risco de segurança para os portos dos EUA. Caminhões elétricos sem motorista fabricados por empresas chinesas serão usados para manusear contêineres e cargas.

O nível de interesse e envolvimento chinês em Chancay gerou alertas dos Estados Unidos sobre a possibilidade de o Peru ser usado por navios militares chineses como ponto de apoio nas Américas.

Crianças peruanas brincam perto de um porto financiado pela China que será inaugurado em Chancay, Peru Foto: Silvia Izquierdo/AP

A general Laura J. Richardson, ex-chefe do Comando Sul dos EUA, recentemente aposentada, disse que Chancay “com certeza” poderia abrigar navios de guerra da marinha chinesa, seguindo um “manual que já vimos em outros lugares”, em uma entrevista recente ao Financial Times. Pequim negou que o projeto seja motivado por algo que não seja interesse comercial.

Autoridades chinesas e peruanas comemoraram o projeto como uma oportunidade transformadora para o Peru se tornar um centro de distribuição de produtos sul-americanos de seu maior parceiro comercial.

A presidente Dina Boluarte, que deve apresentar o projeto ao lado de Xi, chamou-o de um potencial “centro nervoso” que une o continente à Ásia, o que poderia criar 8.000 empregos e US$ 4,5 bilhões em atividade econômica anualmente.

O presidente da China, Xi Jinping, participa de uma reunião com a presidente do Peru, Dina Boluarte, em Pequim, China Foto: Jade Gao/AP

Laços

Mesmo sem uso militar em potencial, o porto destaca os laços cada vez mais fortes do continente com a China.

Os interesses chineses na América Latina estão evoluindo rapidamente para além da mineração e de outros setores extrativistas, incluindo acordos para fornecer tecnologia de vigilância e estações terrestres para satélites chineses.

Mas as preocupações americanas sobre o uso do porto pelos militares chineses não repercutiram no Peru, que acolheu a perspectiva de um centro de alta tecnologia que atraia investimentos para a região, disse Leolino Dourado, pesquisador afiliado ao Centro de Estudos sobre a China e a Ásia-Pacífico da Universidad del Pacífico, em Lima.

“A América Latina, e o Sul Global em geral, querem vender seus produtos para quem puderem, portanto, esse tipo de medo é improvável que funcione”, disse Dourado.

Porto na cidade de Chancay será inaugurado nesta quinta-feira, 14, pela presidente do Peru, Dina Boluarte, ao lado do presidente da China, Xi Jinping Foto: Cris Bouroncle/AFP

Quando concluídas, as 15 docas do porto serão o primeiro local na América do Sul capaz de receber navios de transporte grandes demais para passar pelo Canal do Panamá.

Pesquisadores chineses disseram que a rota reduzirá os custos e encurtará o tempo de navegação em cerca de 20 dias, atraindo negócios de outros centros da região.

Isso também poderia tornar o Peru um destino atraente para as empresas chinesas que buscam novos mercados de exportação ou até mesmo locais para instalar fábricas nas Américas. Em uma visita à China em junho, Boluarte citou Chancay como um motivo para a gigante chinesa de carros elétricos BYD considerar a possibilidade de estabelecer uma fábrica de montagem no país.

A presidente do Peru, Dina Boluarte, participa de uma cerimônia em Lima, Peru Foto: Ernesto Benavides/AFP

Controvérsias

A importância geopolítica do porto torna “inevitável” que os Estados Unidos tentem enfraquecer o controle chinês após a conclusão do projeto, alertaram pesquisadores da Universidade Fudan, em Xangai, em um artigo recente.

Espera-se também que Xi e Boluarte assinem um acordo de livre comércio ampliado. A China tem sido o maior parceiro comercial do Peru há uma década. Os países negociaram US$ 36 bilhões em mercadorias no ano passado, em comparação com o comércio de US$ 21 bilhões do Peru com os Estados Unidos.

Para Pequim, o porto promete reunir uma série de investimentos existentes no Peru e nos países vizinhos.

Pescadores trabalham perto do porto que será inaugurado em Chancay, Peru, com financiamento da China Foto: Silvia Izquierdo/AP

A China tem a ambição de construir uma linha ferroviária ligando Chancay ao Brasil, seu maior parceiro comercial na América Latina.

Os investimentos chineses no setor de mineração peruano totalizam US$ 11,4 bilhões. A maior parte desse valor está concentrada em garantir o acesso ao cobre, que é essencial para a fabricação de eletrônicos e tecnologias de energia limpa. As empresas chinesas estão em processo de assumir o controle da distribuição de eletricidade em Lima.