Como funciona o Domo de Ferro, escudo antimísseis usado por Israel contra o Hamas

JERUSALÉM - Em meio à violência provocada pelos ataques terroristas do Hamas contra Israel, que deixaram mais de 800 mortos, um som conhecido retornou ao sul de Israel: o barulho das sirenes que anunciam os disparos dos foguetes vindos do território palestino e a subsequente explosão dos projéteis.

Isso é possível graças ao sistema antimísseis Domo de Ferro, desenvolvido por Israel em parceria com os Estados Unidos para proteger os civis de cidades no entorno de Gaza de ataques do Hamas.

Na crise atual, no entanto, apesar da maioria dos foguetes ter sido abatida, o movimento palestino tem causado mais danos. Já são sete israelenses mortos e alguns dos projéteis chegou a Tel-Aviv, a maior cidade de Israel, mais ao norte. Entenda o que é o Domo de Ferro e como ele funciona.

O que é o Domo de Ferro?

É um sistema antiaéreo criado pelas empresas israelenses Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries, com apoio técnico e financeiro dos Estados Unidos. Foi criado em 2011 para derrubar foguetes e mísseis de curto alcance disparados de Gaza. Tem dois sistemas separados, conhecidos como a Flecha e a Funda de David, desenhados para ataques de médio e longo alcance.

O Iron Dome conta com um sistema de radar capaz de prever se o foguete tem uma trajetória com risco de atingir uma área povoado ou alvos de infraestrutura. Os interceptadores são disparados de unidades móveis ou estáticas e são desenhados para explodir os foguetes no ar.

Raio de luz é visto no céu de Israel após ação do Domo de Ferro Foto: REUTERS/Amir Cohen

O sistema é bem sucedido?

O índice de eficácia do Domo de Ferro, segundo o governo israelense é de 90%. Especialistas em defesa, no entanto, contestam esse número e argumentam que os grupos palestinos aprenderam a “driblar” o sistema antimíssil. “Nenhum sistema de defesa é totalmente confiável, ainda mais diante de um inimigo com facilidade de adaptação”, explica Michaek Armstrong, da Brock University.

Quais os benefícios do escudo?

Defensores do programa dizem que ele já evitou em diversas oportunidades que Israel enviasse tropas para Gaza, como aconteceu em conflitos em 2008 e 2009. Além disso, o sistema é relativamente barato, já que é usado de maneira “inteligente” – quando os alvos atingem áreas populosas ou alvos militares.

Bateria antiaérea do Domo de Ferro dispara projétil para interceptar foguete do Hamas Foto: REUTERS/Amir Cohen

O que são os foguetes de Gaza e que risco apresentam?

Apesar do relativo sucesso do Domo de Ferro, os foguetes lançados de Gaza ainda conseguem fazer estrago em áreas populosas. Especialistas que estudam o arsenal do Hamas dizem que grupos militantes palestinos têm dezenas de milhares de foguetes, muitas vezes feitos de maneira artesanal, com explosivos e pedaços de ferro.

Há alguns anos, os grupos eram auxiliados pelo Irã e outros países com material contrabandeado pelo Egito. Hoje em dia, no entanto, os palestinos aprenderam a improvisar com o que têm a mão e melhorar o alcance dos foguetes. “Eles precisam de muito pouca coisa”, explic Yakoov Amidror, general aposentado israelense. “Eles têm tudo que precisam em Gaza mesmo.”

O Hamas começou a fabricar esses foguetes em 2001. 20 anos depois, os Qassam, como são chamados, estão na terceira versão e alguns deles podem chegar mais longe, como em Tel-Aviv, a 60 km de Gaza.

Escudo antimíssil Domo de Ferro é utilizado em Israel para derrubar foguetes enviados de Gaza Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Qual o custo do Domo de Ferro?

O financiamento inicial do projeto foi bancado por Israel. O governo americano autorizou duas rodadas de verbas para aprimorar o Domo de Ferro, em 2010 e em 2013, que juntas, somam quase US$ 900 milhões. Cada bateria antiaérea custa US$ 50 milhões. Os projéteis que destroem os foguetes são avaliados em US$ 80 mil.

Quais as principais críticas ao projeto?

Alguns críticos do Domo de Ferro em Israel dizem que ele pode prolongar o conflito com os palestinos. “Ao longo do tempo, ele pode ter mais danos que benefícios”, diz o cientista político Yoav Fromer. “O escudo não resolve os motivos que levam os foguetes a serem disparados de Gaza.” Outra crítica frequente diz que o governo depende mais do sistema que de outros meios de defesa, como abrigos antiaéreos. / WASHINGTON POST

Israelense passa por destroço de foguete lançado pelo Hamas e interceptado pelo Domo de Ferro Foto: JACK GUEZ / AFP)

Ataque do Hamas a Israel

O conflito entre Israel e o Hamas deflagrado neste sábado, 7, surpreendeu o mundo com um ataque planejado do grupo palestino, deixando centenas de mortos e milhares de ferido, segundo as autoridades.

Milhares de foguetes foram disparados por milícias palestinas em direção a Israel. Em resposta, o país atacou alvos em Gaza. “Estamos em guerra”, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. “Não em uma ‘operação’, não em um ‘ataque’, mas em guerra”.

O líder da ala militar do Hamas, Mohammed Deif, anunciou o início do que ele chamou de “Operação Tempestade Al-Aqsa” – em referência à mesquita Al-Aqsa, localizada na Cidade Velha de Jerusalém, terceiro local mais sagrado do Islã e o primeiro para os judeus, que se referem a ele como o Monte do Templo.

O Hamas matou civis e militares no Israel, causando terror em diversas cidades, começando pelo sul do país. Militantes terroristas também sequestraram civis israelenses, que foram levados para Gaza. O Hamas ameaça com matar 1 refém por cada bombardeio do Israel na Faixa de Gaza.

Há pelo menos 3 brasileiros desaparecidos no Israel, segundo o Ministério das Relações Exteriores informou neste domingo, dia 8. São duas mulheres e um homem, todos jovens, que participavam de um festival de música eletrônica no distrito sul israelense. Autoridades do governo federal já sabem que cerca de 260 corpos foram encontrados no local. Um quarto brasileiro, ferido durante a invasão de radicais islâmicos à mesma festa rave, recebeu alta hospitalar e passa bem.

Antes, em resposta ao ataque, as forças armadas de Israel atacaram alvos em Gaza em resposta aos cerca de 2,5 mil foguetes que constantemente fizeram soar sirenes antiaéreas até o norte de Tel-Aviv e Jerusalém, a cerca de 80 quilômetros de distância.