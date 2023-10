Israel diz que retomou do Hamas o controle de cidades perto de Gaza e prepara ofensiva terrestre

TEL AVIV, Israel - O Exército de Israel retomou o “controle total” das localidades do sul de Israel atacadas desde o início da ofensiva no sábado pelo grupo terrorista palestino Hamas a partir de Gaza, declarou um porta-voz militar, no terceiro dia da guerra entre Israel e o movimento palestino.

“Temos controle das comunidades”, declarou o general Daniel Hagari, porta-voz do Exército israelense, em uma declaração televisionada à imprensa, acrescentando que “ainda pode haver terroristas na área”.

O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, ordenou nesta segunda-feira, 9, um “cerco total” à Faixa de Gaza, no terceiro dia de combates após o lançamento de uma ofensiva militar do grupo palestino Hamas, a partir do enclave.

Pessoas do lado de fora de uma mesquita destruída por um ataque aéreo israelense em Khan Younis, na Faixa de Gaza: Israel planeja imposição de bloqueio total e incursão por terra Foto: Yousef Masoud/AP

“Estamos impondo um cerco total à Gaza (...) nem eletricidade, nem comida, nem água, nem gás, tudo bloqueado”, disse Gallant em um vídeo, referindo-se à população do território palestino, habitado por 2,3 milhões de pessoas.

Terceiro dia da guerra

Os combates entre o exército de Israel e os guerrilheiros do Hamas em território israelense continuam nesta segunda-feira em “sete ou oito” locais ao redor da Faixa de Gaza três dias depois de um ataque surpresa sem precedentes a partir de Gaza, em que os combatentes do Hamas, apoiados por uma saraivada de milhares de foguetes, romperam a barreira de segurança israelense e invadiram as comunidades vizinhas.

Os terroristas levaram prisioneiros para o enclave costeiro de Gaza, incluindo mulheres, crianças e idosos, que provavelmente tentarão trocar por milhares de prisioneiros palestinos detidos por Israel. Segundo informações do governo israelense, são mais de 100 reféns.

Mais de mil mortos e 4 mil feridos já foram contabilizados, desde a ofensiva do grupo terrorista palestino, no sábado. Segundo o jornal The Washington Post, as Forças Armadas de Israel planejam ataques terrestres em massa massivo em Gaza nas próximas 48 horas.

“Ainda estamos lutando. Há sete ou oito lugares em terreno limpo ao redor (da Faixa de Gaza) onde ainda temos guerreiros lutando contra terroristas”, disse o tenente-coronel Richard Hecht.

Durante a noite, Israel realizou mais de 500 ataques aéreos e de artilharia contra grupos militantes do Hamas e da Jihad Islâmica, no enclave palestino governado pelo movimento islâmico palestino.

Em dois dias de guerra, desde o início da ofensiva do Hamas na madrugada de sábado, já morreram mais de 1.200 pessoas, 700 em solo israelense e mais de 400 na Faixa de Gaza.

Além disso, os combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica capturaram uma centena de cidadãos de Israel, tanto militares quanto civis. /AFP