Dois cantos distantes do mundo, conhecidos por seus climas temperados, estão sendo atingidos por desastres mortais. Incêndios florestais mataram mais de 120 pessoas enquanto varriam as encostas arborizadas do Chile, e chuvas recordes incharam rios e desencadearam deslizamentos de terra no sul da Califórnia.

Por trás desses riscos estão duas forças poderosas: a mudança climática, que pode intensificar tanto a chuva quanto a seca, e o fenômeno natural do clima conhecido como El Niño, que também pode aumentar o tamanho do clima extremo. Na Califórnia, os meteorologistas vinham alertando há dias que uma tempestade incomumente forte, conhecida como um rio atmosférico, estava ganhando força devido a temperaturas extraordinariamente altas do Oceano Pacífico. As chuvas começaram durante o fim de semana e vários condados estavam sob estado de emergência. Na segunda-feira, 5, autoridades alertaram que a área de Los Angeles poderia ser inundada pela equivalente a um ano de chuva em um único dia.

Uma pessoa observa as águas da enchente que descem o rio Los Angeles em Los Angeles, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Foto: Jenna Schoenefeld / NYT

No hemisfério sul, o Chile vem sofrendo com a seca na maior parte da última década. Isso preparou o palco para um fim de semana infernal, quando, em meio a uma onda de calor severa, incêndios florestais eclodiram. O presidente desde então declarou dois dias de luto nacional e alertou que o número de mortos nos incêndios devastadores poderia “aumentar significativamente”.

Tanto as inundações quanto os incêndios refletem os riscos do clima extremo trazidos por uma perigosa combinação de aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, e o El Niño deste ano, um fenômeno climático cíclico caracterizado por um Oceano Pacífico superaquecido perto do Equador.

Os desastres no Chile e na Califórnia seguem o que foi o ano mais quente em terra e nos oceanos. Eles anunciam o que é quase certo de ser um dos cinco anos mais quentes já registrados, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

“Esses incêndios e inundações sincronizados no Chile e na Califórnia são certamente um lembrete dos extremos climáticos e seus impactos em climas mediterrâneos aparentemente benignos”, disse John Abatzoglou, um cientista climático da Universidade da Califórnia, Merced, em um e-mail. Variáveis climáticas, juntamente com os efeitos do El Niño, “são os principais instrumentos na orquestra para eventos extremos individuais”, disse ele, “com o tambor das mudanças climáticas batendo mais alto à medida que os anos passam”.

No caso da Califórnia, temperaturas extraordinariamente altas no Oceano Pacífico aumentaram as tempestades do rio atmosférico que começaram no sábado e devem continuar por pelo menos mais um dia. Partes das Montanhas de Santa Mônica registraram mais de sete polegadas de chuva durante o fim de semana, causando deslizamentos de terra em alguns dos bairros mais ricos de Los Angeles.

Até 310 milímetros de chuva podem cair na segunda-feira em partes da região, o que estaria próximo da média anual de precipitação. Autoridades municipais e estaduais instaram as pessoas a evitarem as estradas. As chuvas podem atingir o pico por volta do horário do trajeto noturno para casa.

Vista aérea do incêndio florestal que afeta as colinas da cidade de Viña del Mar, no sector de Las Pataguas, Chile, tirada a 3 de fevereiro de 2024. Foto: JAVIER TORRES / AFP

Os dois desastres destacam o que alguns especialistas chamam de um risco subestimado das mudanças climáticas. Enquanto significativas quantias de dinheiro e atenção foram direcionadas para a preparação para a seca na Califórnia, as chances de chuvas fortes consecutivas também estão aumentando em um clima mais quente. “Não estamos realmente preparados”, disse Daniel Swain, um cientista climático da Universidade da Califórnia, Los Angeles, falando na segunda-feira de manhã em um vídeo que ele postou online.

“Negligenciamos considerar seriamente os grandes aumentos plausíveis no risco de inundação em um clima mais quente”, disse ele.

Brett F. Sanders, um professor de engenharia da Universidade da Califórnia, Irvine, que se concentra em gerenciamento de enchentes, disse que eventos de rios atmosféricos como o que está atingindo o estado agora têm sido previstos por modelos climáticos e estão apresentando novos desafios para os planejadores urbanos. "A mentalidade do passado era que poderíamos controlar as enchentes e conter onde ocorriam as inundações. E além disso, as comunidades, empresas e moradores poderiam seguir em frente com suas atividades e não pensar em enchentes", disse o Dr. Sanders. "Mas agora sabemos que, nos Estados Unidos, estamos vendo que a infraestrutura é inadequada para conter o clima extremo de hoje." O Chile tem enfrentado condições extremas de incêndio à medida que uma seca implacável durante grande parte da última década secou as florestas e esgotou os suprimentos de água. No fim de semana, uma severa onda de calor também ocorreu, carregando as características de um período de El Niño. Durante um El Niño, as temperaturas oceânicas mais quentes que o habitual em partes do Pacífico podem afetar os padrões climáticos globalmente, aumentando a precipitação em alguns lugares e exacerbando a seca em outros.

Uma mulher abandona com seu cão um local incendiado enquanto os bombeiros aplicam um jato de água nas casas em Vina del Mar, Chile, sábado, 3 de fevereiro de 2024. Foto: Esteban Felix / AP

Não ajudou que, em regiões do Chile atingidas pelo calor e pela seca, existam grandes plantações de monoculturas de árvores altamente inflamáveis próximas a cidades e vilarejos. Quando um incêndio começou, ventos fortes e quentes espalharam as chamas rapidamente. Vídeos aéreos mostraram carros e casas em um dos destinos turísticos mais famosos do país, na região de Valparaíso, completamente queimados.

O Chile não é estranho a incêndios durante os meses quentes de verão. Estima-se que 1,7 milhão de hectares tenham queimado na última década, triplicando o território que queimou na década anterior. Um estudo recente publicado na revista Nature constatou que a “concorrência do El Niño e das secas e ondas de calor alimentadas pelo clima aumentam o risco de incêndios locais e contribuíram decisivamente para a intensa atividade incendiária recentemente observada no Chile Central”.

O governo aumentou o financiamento para o combate a incêndios florestais este ano. Foi insuficiente para evitar os piores incêndios do país em uma década.

Sarah Feron, uma das autoras desse estudo, viu isso como um sinal do que está por vir. “Em algumas regiões do mundo, estamos enfrentando desastres alimentados pelo clima para os quais não estamos preparados e que provavelmente não conseguiremos nos adaptar totalmente”, disse ela.