Kamala Harris liga para Trump e reconhece derrota nas eleições dos EUA

ENVIADO ESPECIAL A WASHINGTON — A vice-presidente americana, Kamala Harris, telefonou na tarde desta quarta-feira, 6, para o ex-presidente Donald Trump, e o parabenizou pela vitória na eleição de ontem. Kamala deve fazer ainda no começo da noite de hoje um pronunciamento público reconhecendo a derrota. Segundo um assessor da candidata democrata, os dois discutiram a importância de uma transição pacífica de poder.

Trump foi eleito ontem para um segundo mandato, após passar quatro anos longe da Casa Branca, nos quais enfrentou diversas acusações criminais, entre elas duas por tentar subverter o resultado da eleição na qual foi derrotado por Joe Biden.

Kamala Harris fala durante comício na Filadélfia, Pensilvânia, o último antes das eleições de ontem Foto: Jacquelyn Martin/AP

Ele conseguiu 270 delegados no colégio eleitoral ao vencer os Estados-pêndulo da Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin nesta manhã. A contagem ainda pode aumentar, caso sua vitória também seja confirmada no Arizona, Nevada e Alasca. Trump também deve vencer a disputa no voto popular. Steven Cheung, um porta-voz da campanha de Trump, descreveu o telefonema de Kamala para Trump como cordial. "O presidente Trump reconheceu a vice-presidente Harris por sua força, profissionalismo e tenacidade durante toda a campanha, e ambos os líderes concordaram sobre a importância de unificar o país", disse Cheung em uma declaração.

A derrota foi um balde de água fria na campanha de Kamala Harris, que se animou na reta final da eleição com algumas pesquisas que deram a vice-presidente numericamente à frente de Trump em alguns Estados-pêndulo. A realidade, no entanto, provou que as estatísticas subestimaram a força eleitoral do republicano pela terceira vez consecutiva.

A democrata apostou na força do voto feminino para tentar derrotar Trump, usando principalmente o tema como a legalização do aborto para mascarar o alto custo de vida e o pessimismo do americano com a economia que ela herdou do presidente Joe Biden, que desistiu da reeleição em julho após uma performance ruim em debate contra Trump e preocupações sobre sua idade.

Biden telefonou para Kamala e Trump nesta tarde. Ele parabenizou a ex-colega de chapa pela “campanha histórica”, e o ex-rival, pela vitória. Segundo a Casa Branca, o presidente disse também ao sucessor que está comprometido com uma transição tranquila e ressaltou a importância de que ambos trabalhem para unificar o país.

O atual presidente planeja discursar para a nação sobre a eleição presidencial na quinta-feira, de acordo com a Casa Branca. Durante a ligação de hoje, Biden também convidou Trump para a Casa Branca para a reunião tradicional de presidentes em fim de mandato e presidentes eleitos.

Aos 81 anos, Biden é o homem mais velho a ter ocupado o cargo de presidente dos Estados Unidos. Este recorde, no entanto, deve ser superado por Trump, que, ao fim do segundo mandato, terá 82.

O Partido Democrata agora se concentra em juntar os cacos da dura derrota desta eleição, na qual perdeu não apenas a presidência, mas também o controle do Senado. A Câmara deve ficar nas mãos dos republicanos, que também contam com uma maioria conservadora na Suprema Corte./Com NYT