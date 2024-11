Quando Donald Trump foi eleito pela primeira vez à Casa Branca em 2016, protestos violentos eclodiram por todo o país e um grito se levantou à esquerda: “Não é meu presidente!” Eu fiquei enojado com essa resposta. O povo americano havia elegido Trump e ele merecia uma chance de ter sucesso.

Então, quando Joe Biden ganhou em 2020, eu declarei nesta página: "Joe Biden é meu presidente." Não votei nele e esperava que eu opusesse boa parte do que ele fizesse no cargo (e eu estava certo). Mas a partir do meio-dia de 20 de janeiro, ele se tornaria o presidente dos Estados Unidos e isso o fazia "meu presidente". Bem, agora Trump fez história como o primeiro presidente desde 1892 a perder a Casa Branca e depois recuperá-la quatro anos mais tarde. O povo americano falou, então estou aqui para dizer: Donald Trump é meu presidente — e ele é seu presidente também.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa em Palm Beach, Flórida Foto: Evan Vucci/AP

Os democratas dizem que a eleição de Trump é um golpe para a democracia. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Trump enfrentou uma oposição séria e crível nas primárias republicanas — incluindo dois governadores republicanos em exercício, três ex-governadores republicanos, um ex-congressista, um senador dos EUA em exercício e até seu próprio ex-vice-presidente. Ele ganhou a indicação do GOP por uma vitória esmagadora.

Depois, ele enfrentou uma oponente na eleição geral, Kamala Harris, que nunca recebeu um único voto nas primárias democráticas e foi escolhida por líderes do partido em salas dos fundos cheias de vapor. Os eleitores ouviram enquanto ela advertia que Trump era um “fascista”, um “projeto de ditador” e um “tirano mesquinho” que é “instável”, “obcecado por vingança”, “consumido por ressentimento” e “em busca de poder sem controle”. Aparentemente, eles não se convenceram. Milhões de americanos votaram para retornar Trump ao Salão Oval quatro anos depois de tê-lo removido.

Isso não é uma ameaça à democracia. Isso é democracia.

Agora ele merece uma chance de ter sucesso. Parece engraçado hoje, mas quando Trump foi eleito em 2016, a maior preocupação que eu — e muitos à direita — tinha era que ele não seria conservador o suficiente. Porque, retórica incendiária à parte, ele na verdade concordava com os democratas em uma série de questões. Meu maior medo era que o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, fosse ao plenário do Senado e dissesse: “Donald Trump foi um dos meus maiores doadores. Concordamos muito — desde comércio até infraestrutura, saúde, política externa, direitos, salário mínimo e até imigração. Onde concordamos, trabalharei com ele, e onde discordamos, tentarei mudar sua mente. Mas trabalharemos juntos para realizar algo pelo povo americano.” Trump quase certamente teria convidado Schumer ao Salão Oval e aceitado sua mão estendida.

Em vez disso, os democratas rejeitaram Trump, acusando-o de ser um agente russo e tentaram deslegitimar sua presidência antes mesmo de ela ter começado. Isso foi um grande erro. Eles o empurraram para os braços da direita, e ele se tornou um dos presidentes conservadores mais eficazes e transformadores da minha vida.

Contando com o apoio de uma equipe de conselheiros excepcionais (que ignoraram as críticas dos republicanos “Nunca Trump” para se juntarem à sua administração), ele acumulou uma lista sem precedentes de realizações conservadoras: Assinou a primeira reforma tributária abrangente em três décadas, intermediou novos acordos comerciais com México, Canadá, Japão e Coreia do Sul, e transformou a América numa superpotência energética — superando a Rússia e a Arábia Saudita como o maior produtor de petróleo do mundo. Ele garantiu nossa fronteira sul e forçou o México a reprimir a imigração ilegal. E foi o único presidente republicano em seis décadas a ter um histórico perfeito em nomeações para a Suprema Corte.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sorri após discursar em Palm Beach, Flórida Foto: Alex Brandon/AP

Ele lançou a Operação Velocidade da Luz, uma das maiores conquistas na saúde pública na história da humanidade. Ele fez os aliados da Otan gastarem centenas de bilhões a mais em nossa defesa comum, tornou-se o primeiro presidente a fornecer ajuda militar letal à Ucrânia, bombardeou a Síria duas vezes por usar armas químicas em seu povo, e expulsou o Estado Islâmico de seu califado e então matou seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi. Ele mudou a Embaixada dos EUA em Israel para Jerusalém, impôs sanções debilitantes que forçaram Teerã a cortar o financiamento de seus proxies terroristas Hezbollah e Hamas, matou o mestre terrorista iraniano Qasem Soleimani, e então intermediou três acordos de paz árabe-israelenses — o primeiro em mais de um quarto de século — uma conquista diplomática que teria garantido a qualquer outro o Prêmio Nobel.

A cada ano de sua presidência, eu publiquei colunas detalhando as 10 melhores e as 10 piores coisas que ele fez naquele ano (uma prática que continuei sob Biden). Olhando para trás, muitos dos itens em minhas listas de “pior” eram coisas que Trump disse, enquanto minhas listas de “melhor” estavam cheias de coisas grandes que ele fez. Por mais problemáticas que algumas palavras de Trump fossem, suas ações importavam mais. E por esse padrão, a presidência de Trump estava entre as melhores da minha vida — com o botão de mudo ativado.

Se os próximos quatro anos de Trump na presidência forem uma continuação desses primeiros quatro anos, eu terei muito o que elogiar e defender. Mas à medida que a segunda presidência de Trump começa, eu tenho reservas novamente — diferentes desta vez. Um dos motivos de Trump ter sido tão bem-sucedido em seu primeiro mandato foi que ele se cercou de uma verdadeira "equipe de rivais" — incluindo muitos republicanos da era Reagan — que lhe deram uma variedade de perspectivas nas quais basear decisões. Desta vez, me preocupa que aqueles ao redor de Trump planejem impor um teste de pureza focado em eliminar os "RINOs", e que ele será cercado por uma câmara de eco. Ele merece pessoas que o servirão com lealdade e executarão suas decisões de maneira fiel — mas que estejam dispostas a lhe dar uma ampla gama de conselhos. E para os democratas, Trump mais uma vez fez campanha em uma plataforma heterodoxa que inclui muitas coisas com as quais os liberais concordam — de tarifas a benefícios, passando por gastos e política industrial. Eles trabalharão com ele nisso, ou entrarão novamente no modo de resistência instantânea?

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa em Palm Beach, Flórida Foto: Evan Vucci/AP

No início de seu primeiro mandato, eu jurei tratá-lo de maneira justa, chamando as jogadas conforme as vejo. Farei isso novamente. Eu aplaudirei quando ele fizer a coisa certa, criticarei se ele fizer a coisa errada, e torcerei para que ele tenha sucesso. Porque ele foi eleito pelo povo americano e sobreviveu a duas tentativas de assassinato para chegar aqui. Trump é nosso presidente, e todos nós deveríamos querer que ele tenha sucesso.