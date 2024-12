O país que reúne a maior população das Américas são Estados Unidos, com 345,42 milhões de habitantes, segundo projeções do World Population Prospects 2024, da ONU (Organização das Nações Unidas). Já o maior em extensão territorial é o Canadá, com 9,87 milhões de quilômetros quadrados.

Formada pela América do Sul, América Central e América do Norte, a região conta junta com 38.791 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a 29,6% do planeta. Por outro lado, soma 1.037 bilhões de habitantes, um oitavo da população mundial.

“The Crystal” é a entrada do Royal Ontario Museum, em Toronto, o Canadá; país é o que detém a maior extensão territorial das Américas Foto: The World Factbook/CIA/Reprodução

O Brasil aparece nas duas listas, sendo o terceiro em território e o segundo em habitantes. Confira abaixo o ranking pelo tamanho da população.

A explicação para a América possuir um terço do território mundial e apenas um oitavo da população pode estar nas diferenças de densidade habitacional, que é a soma da extensão territorial com a quantidade de habitantes. É o caso, por exemplo, do primeiro na lista em extensão de território, o Canadá, que possui 9,87 milhões de quilômetros quadrados e 39,74 milhões de habitantes. Confira abaixo o ranking pelo tamanho do território dos países.

No mundo, o Canadá só fica atrás da Rússia em extensão territorial, com 17 milhões de quilômetros quadrados - já o Brasil é o quinto da lista. Os países da região também figuram entre os maiores do mundo em população, sendo que os Estados Unidos ocupam a terceira posição, e o Brasil, a sétima.

Dois territórios nas Américas estão entre as maiores áreas da região, porém, eles não são países. São elas: Groenlândia, com 2,16 milhões de quilômetros quadrados; e Guadalupe, com 2 milhões de quilômetros quadrados. Groenlândia é uma ilha cujo território pertence à Dinamarca. Já Guadalupe é um território ultramarino francês.