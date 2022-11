Conheça os candidatos que fizeram história na eleição de meio de mandato nos EUA

Publicidade

Na noite de terça-feira, alguns candidatos dos Estados Unidos não apenas ganharam as eleições de meio da mandato, mas quebraram barreiras e fizeram história.

Essas vitórias incluíram as primeiras governadoras eleitas em Arkansas, Massachusetts e Nova York; a primeira pessoa negra eleita governadora de Maryland; e o primeiro membro da Geração Z a ser eleito para o Congresso.

Antes mesmo dos resultados, esta eleição havia entrado para a história pela diversidade de candidatos concorrendo. Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e pessoas queer concorreram a cargos em todos os 50 Estados americanos pela primeira vez, de acordo com o LGBTQ Victory Fund. O número desses candidatos nas urnas também aumentou 18% em relação a 2020, muito em razão da onda de medidas em Estados liderados por republicanos que atacam tal comunidade.

Eleições de meio de mandato nos EUA tiveram vários marcos neste ano Foto: Gregg Newton / AFP

Mulheres nas eleições

Este ano também marcou recordes no número de mulheres concorrendo ao governo de Estados, disse Debbie Walsh, diretora do Centro para Mulheres e Políticas Americanas da Universidade Rutgers. Mas o mesmo não ocorreu no Senado e na Câmara, onde a quantidade de candidatas femininas nas eleições gerais ficou abaixo das eleições de 2018 e 2020.

“Não se pode esperar o mesmo de 2018 ou 2020 a cada ciclo eleitoral”, explica Debbie Walsh. Mas “isso não significa que não estamos vendo progresso”. A derrubada de Roe X Wade também pode ter impactos de longo alcance, completou.

Quando a Suprema Corte emitiu sua decisão em junho, os prazos das cédulas para as eleições de novembro já haviam passado em quase todos os Estados. Mas, olhando para 2024, segundo Debbie Walsh, a decisão sobre o aborto pode ser “outro daqueles momentos catalisadores que impulsionam as mulheres a se afastarem”.

Candidatos que fizeram história na noite de terça-feira:

Wes Moore

O democrata de 44 anos e um recém-chegado na política se tornará o primeiro governador negro da história de Maryland. Moore será o único governador negro dos EUA e o terceiro eleito desde o pós-Guerra Civil nos EUA, que terminou em 1865 (os outros dois foram Deval Patrick em Massachusetts e Douglas Wilder na Virgínia).

We Moore será o primeiro governador negro de Maryland Foto: Al Drago/The New York Times

Sarah Sanders

A republicana venceu e se tornará a primeira mulher governadora do Arkansas. Sarah Sanders, de 40 anos, foi secretária de imprensa do presidente Donald Trump e é filha do ex-governador do Arkansas Mike Huckabee.

Ex-secretária de imprensa da Casa Branca de Trump, Sarah Sanders será a primeira mulher governadora do Arkansas Foto: AP Photo/Susan Walsh

Maura Healey

A democrata de 51 anos que é a procuradora-geral de Massachusetts, tornou-se a primeira mulher abertamente lésbica a ser eleita governadora no país. Ela também é a primeira mulher a ser eleita governadora na história do Estado.

Maura Healey se torna a primeira mulher abertamente lésbica a ser eleita governadora no país Foto: Joseph Prezioso / AFP

Markwayne Mullin

O republicano de 45 anos, integrante do Congresso e cidadão tribal da Nação Cherokee, venceu a eleição para o Senado. Ele é o primeiro senador nativo americano em quase duas décadas e o primeiro senador nativo americano de Oklahoma em um século.

Markwayne Mullin se torna primeiro senador nativo americano em quase duas décadas e o primeiro senador nativo americano de Oklahoma em um século

Maxwell Frost

O liberal democrata de 25 anos se tornou o primeiro membro da Geração Z – os nascidos depois de 1996 – a conquistar um assento no Congresso. Frost, um ativista, representará o 10º Distrito Congressional da Flórida, um eleitorado profundamente democrata.

Maxwell Frost é o primeiro membro da Geração Z a conquistar um assento no Congresso Foto: Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel, via AP

Kathy Hochul

Com 64 anos, ela foi nomeada governadora no ano passado e na noite de terça se tornou a primeira mulher eleita para liderar Nova York. Ela venceu o desafio imposto pelo deputado Lee Zeldin num Estado onde eles superam os republicanos.

Kathy Hochul assume o governo de NY com a renúncia de Cuomo e se tornou a primeira mulher eleita para liderar o Estado Foto: REUTERS/Cindy Schultz

Becca Balint

A democrata liberal de 54 anos se tornou a única representante de Vermont na Câmara dos Deputados. Essa foi a primeira vez que o Estado elegeu uma mulher para o Congresso. Vermont é o último Estado a enviar uma mulher para Washington, atrás apenas do Mississippi, que atingiu o mesmo marco em 2018.

Becca Balint comemora vitória; essa foi a primeira vez que Vermont elegeu uma mulher para o Congresso Foto: AP Photo/Lisa Rathke

Katie Britt

A republicana é a primeira mulher a ser eleita para o Senado do Alabama. Com 40 anos, a advogada havia se candidatado pela primeira vez. Anteriormente trabalhou como chefe de gabinete do senador Richard C. Shelby. Duas outras mulheres foram nomeadas para o Senado do Alabama. / Washington Post

Katie Britt é a primeira mulher a ser eleita para o Senado do Alabama Foto: AP Photo/Vasha Hunt