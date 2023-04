Convite para coroação se refere à mulher do rei Charles III apenas como rainha Camilla

LONDRES — O Palácio de Buckingham revelou o convite oficial para a coroação do rei Charles III, que foi produzido com uma grande mudança de título para sua mulher, Camilla. Em vez de rainha-consorte, título que lhe foi concedido após a morte de Elizabeth II, Camilla virou agora simplesmente rainha.

O convite em tema floral para o evento marcado para ocorrer na Abadia de Westminster, em Londres, em 6 de maio, promove “a coroação de suas majestades, Rei Charles III & Rainha Camilla”. O convite será enviado para cerca de 2 mil pessoas, segundo noticiou a BBC, acrescentando que Camilla será coroada ao lado de Charles.

O convite é ornado com dois brasões de armas no alto — o de Charles à esquerda; e o de Camilla à direita. O escudo de Charles exibe um leão e um unicórnio, símbolos respectivamente da Inglaterra e da Escócia. O de Camilla, concedido em 2005, em seu 58.º aniversário, exibe um javali selvagem azul, preso pelo pescoço por uma coroa atrelada a uma corrente, e o mesmo leão do brasão de Charles. O javali veio do escudo de família de Camilla, noticiou na época o Telegraph.

Convite em tema floral anuncia o evento marcado para ocorrer na Abadia de Westminster, em Londres, em 6 de maio Foto: Buckingham Palace via AP - 4/3/2023

A decisão do palácio de abandonar o termo consorte nos convites comprova o quanto Camilla, de 75 anos, se distanciou da pecha de ter sido “a outra” durante o casamento de Charles com a princesa Diana. Quando Camilla se casou com Charles, em 2005, aventou-se a possibilidade de ela vir a ser a primeira mulher de um rei britânico a não ser chamada de rainha.

“Havia três pessoas nesse casamento”, afirmou Diana em referência clara a Camilla, durante sua explosiva entrevista à BBC, de 1995 — um ano antes de ela eventualmente se divorciar de Charles e dois anos antes de sua morte.

Desde então, Camilla passou pelos títulos de amante, mulher de Charles, princesa-consorte e rainha-consorte. Agora ela finalmente será Rainha.

“Extraordinário é o que levou a isso”, afirmou o especialista em realeza Richard Fitzwilliams a respeito da mudança de título, em entrevista concedida nesta quarta-feira, classificando a jornada de Camilla até a designação de rainha como complicada, em razão das “circunstâncias únicas dessa afinidade amorosa em particular”.

Descontentamento

Quando Charles e Camilla se casaram, em 2005, um acordo real estipulou que Camilla seria conhecida como princesa-consorte, não como rainha-consorte, uma vez que Charles eventualmente ascendesse ao trono. Esse acordo decorreu em grande medida de melindres em relação ao romance do casal e do descontentamento do público em torno de seu relacionamento, explicou Fitzwilliams.

Até então, o Reino Unido nunca tinha tido uma princesa-consorte, afirmou Fitzwilliams, mas “simplesmente não seria aceitável (naquela época) ser anunciado que ela seria rainha algum dia”.

“Mas agora nós estamos em uma era em que, francamente, você tem de ter um título acessível”, afirmou ele, descrevendo o título de rainha-consorte como “desajeitado”.

Rei Charles III (E) e Camilla visitam destilaria em Malton Foto: James Glossop / AFP - 5/3/2023

Quando Charles e Camilla se casaram, apenas 7% dos britânicos achavam que Camilla deveria se tornar rainha. Em uma entrevista de 2010, ao ser questionado sobre sua posição em relação à sua mulher ser declarada rainha, Charles pareceu inseguro a respeito do título que ela teria. “Isso, bem… isso nós veremos mais para frente, não?”, disse ele.

Mas em fevereiro de 2022 a rainha Elizabeth II interveio.

Na declaração que marcou os 70 anos de seu reinado, a monarca disse querer que Camilla fosse proclamada rainha-consorte quando Charles assumisse o trono. “É meu desejo sincero que, quando a hora chegar, Camilla seja conhecida como Rainha-Consorte conforme ela seguir seu próprio serviço leal”, escreveu Elizabeth.

Após a morte de Elizabeth, em setembro de 2022, Camilla virou rainha-consorte, e Charles, rei.

Reabilitação

Fitzwilliams nota que o primogênito de Elizabeth passou anos “colocando em prática a reabilitação de Camilla”, um processo que ele descreveu como um movimento “passo a passo” que por fim valeu a pena. Desde que se casou com Charles, Camilla se tornou benfeitora de aproximadamente 100 iniciativas e organizações de caridade. Ele é uma voz proeminente contra a violência doméstica e defensora de longa data das mulheres, dos animais e das artes.

A popularidade de Camilla cresceu gradualmente, e especialistas em realeza afirmam que ela chegou a cair nas graças de parte do público britânico. Muitos a percebem como um bastião de estabilidade e tranquilidade ao lado de Charles e sentem que ela conquistou seu lugar como rainha, afirmou Fitzwilliams.

Quando Charles e Camilla se casaram, apenas 7% dos britânicos achavam que Camilla deveria se tornar rainha REUTERS/ TPX IMAGES OF THE DAY Foto: Molly Darlington/Reuters - 5/3/2023

“Eles são um casal ideal”, afirmou ele, acrescentando que, ainda que alguns na sociedade britânica possam nunca aceitar Camilla como rainha por lealdade a Diana, outros claramente encontraram “uma apreciação crescente” por Camilla, que “simplesmente seguiu adiante” em seu papel de apoiar Charles.

Quando Camilla deu uma piscadela nas costas do ex-presidente Donald Trump durante uma reunião em 2019, em Londres, o vídeo viralizou.

Os tabloides incorporaram rapidamente a mudança de título real. “Nossa nova rainha”, afirmou a primeira página do Sun nesta quarta-feira, enquanto o Daily Mail foi um pouco mais poético em sua cobertura do momento: “A um toque de pena, o último vestígio do status anterior de Camilla foi transformado em nota de rodapé na história”, disse sua primeira página desta quarta-feira. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO