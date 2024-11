Cuba é sacudida por terremoto após furacões e apagões atingirem a ilha

HAVANA (AP) - Um terremoto com magnitude preliminar de 6,8 sacudiu o leste de Cuba neste domingo, 10, depois de semanas de furacões e apagões que deixaram muitos na ilha desolados.

PUBLICIDADE O epicentro do terremoto foi localizado a cerca de 40 quilômetros ao sul de Bartolomé Maso, Cuba, de acordo com um relatório do Serviço Geológico dos EUA. O estrondo foi sentido em toda a região leste da ilha, inclusive em cidades maiores como Santiago de Cuba, bem como Holguin e Guantánamo.

A mídia local da Jamaica também informou que a ilha sentiu os tremores. Não houve relatos imediatos de grandes danos ou feridos em Cuba.

Cuba já vinha enfrentando estragos causados por um furacão na última semana, o que levou também a apagões na ilha Foto: Ariel Ley/AP

Os moradores de Santiago, a segunda maior cidade de Cuba, ficaram abalados no domingo. Yolanda Tabío, de 76 anos, disse que as pessoas da cidade saíram em massa para as ruas e ainda estavam sentadas nervosamente nas portas de suas casas. Ela disse que sentiu pelo menos dois tremores secundários após o terremoto, mas que, entre amigos e familiares, não soube de nenhum dano.

“Era preciso ver como tudo estava se movendo, as paredes, tudo”, disse ela à The Associated Press.

Outras pessoas relataram ter ouvido gritos, acrescentando que o terremoto foi forte e se prolongou. Nas mídias sociais, os moradores da pequena cidade de Pilon relataram danos menores, postando fotos de telhados desmoronando e rachaduras nas paredes dos prédios, o que não é incomum em Cuba, onde muitas estruturas são mais antigas e precisam de reparos.

O terremoto ocorre durante outro período difícil para Cuba.

Na quarta-feira, o furacão Rafael , de categoria 3, passou pelo oeste de Cuba, com ventos fortes que derrubaram a energia em toda a ilha, destruindo centenas de casas e forçando a evacuação de centenas de milhares de pessoas. Dias depois, grande parte da ilha ainda estava sem energia.

Semanas antes, em outubro, a ilha também foi atingida duplamente. Primeiro, ela foi atingida por apagões que se estenderam por dias em toda a ilha, produto da crise energética da ilha. Pouco depois, a ilha foi atingida por um forte furacão que atingiu a parte leste da ilha e matou pelo menos seis pessoas.

Os apagões e o descontentamento mais amplo entre as pessoas que estão lutando para sobreviver provocaram pequenos protestos em toda a ilha. /ASSOCIATED PRESS

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.