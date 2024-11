Da imigração ao combate ao narcotráfico, entenda efeito das eleições dos EUA para países da América

Kamala também sugeriu que gostaria de fazer mudanças no USMCA. Em 2020, ela foi uma dos 10 senadores dos EUA que votaram contra o acordo e, já no cargo de vice-presidente, afirmou que o acordo não protegia suficientemente os trabalhadores dos Estados Unidos.

Um dos pontos de revisão que Kamala poderia fazer seriam as questões ambientais, defendendo padrões ambientais mais rigorosos nos acordos comerciais. A democrata afirmou que as disposições ambientais do acordo eram “insuficientes — e ao não abordar as mudanças climáticas, o USMCA falha em lidar com as crises deste momento”.

Os dois extremos da relação Brasil-EUA

Lula já deixou claro que prefere uma vitória de Kamala nos Estados Unidos, afirmando que a vitória da vice-presidente é a “opção mais segura para o fortalecimento da democracia nos EUA”. Não é novidade, uma vez que o petista é aliado do atual de Joe Biden. A vitória de Kamala, portanto significaria uma linha mais cooperativa, com pontos de diálogo com o governo Lula em questões de proteção ambiental, com foco na preservação da Amazônia.

No entanto, a postura de Lula em relação a potências como Rússia e China pode criar tensões, especialmente em temas geopolíticos sensíveis, como a guerra na Ucrânia e a Rota da Seda da China que, embora o País ainda não seja signatário, sofre uma pressão dos EUA para não aderir.

“A China está vindo para cá. É o nosso maior parceiro comercial, então tem a questão da disputa por terras raras, minerais críticos, instalações de fábricas chinesas e a infraestrutura da Rota da Seda, então é uma preocupação para o próximo presidente”, diz Cristina.