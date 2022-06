De canecas a Barbies: as lembranças do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II

THE WASHINGTON POST, LONDRES - Para marcar o 50º aniversário do rei George III no trono, havia medalhas de lembrança, jarros e canecas. Para o Jubileu de Ouro da Rainha Vitória, seus súditos podiam colecionar moedas, selos, lenços e bules.

E para o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II? Aparentemente, nada é muito exagerado para a monarca mais antiga do Reino Unido. As opções variam de uma caixa de música de US$ 2.500 a uma boneca Barbie de edição limitada, meias e até biscoitos em forma de corgi.

O Center for Retail Research estimou que os britânicos gastarão mais de US$ 356 milhões em lembranças e presentes do jubileu. Os varejistas que esperam lucrar com as comemorações desta semana estão vendendo itens que variam do elegante ao questionável. Alguns podem ser estimados e transmitidos para as gerações futuras. Mas parte do que os britânicos chamam de “tat” (baixa qualidade) pode estar destinada ao fundo do armário depois que as festas terminarem no domingo.

Quer marcar as horas com um relógio Swatch da rainha que muda de cor? Ou comemorar a grande ocasião vestindo leggings com fotos da rainha? Talvez você esteja convidando amigos para uma festa no jardim e gostaria de instalar um banco roxo ladeado por gnomos de jardim de uma monarca em miniatura?

Está tudo disponível e à venda hoje – exceto os itens que estão esgotados. A Barbie do jubileu saiu de estoque depois de três segundos, de acordo com o varejista britânico John Lewis. E a Royal Collection Shop anunciou que estava suspendendo os pedidos online de Souvenir.

Recentemente, em uma das lojas físicas da Royal Collection, adjacente ao Palácio de Buckingham, os funcionários lutavam para acompanhar os clientes que chegavam. Um funcionário explicou que eles estavam temporariamente sem canecas do jubileu, panos de prato e moedas, embora ainda houvesse muitas lembranças reais genéricas e com a marca do jubileu para escolher.

With 70 years of service, Queen Elizabeth II is the longest serving British monarch, and first to celebrate a Platinum Jubilee. #Barbie observes the landmark occasion with a doll in her likeness, dressed in an ivory gown, blue riband, and a regal crown. https://t.co/nt6KElqjK4 pic.twitter.com/7BkcyCnNE7 — Barbie (@Barbie) April 21, 2022

A porcelana comemorativa como uma escolha clássica

Lily Spicer, porta-voz do fundo que administra as lojas de presentes oficiais da realeza, disse que peças comemorativas de porcelana estão entre os itens mais populares.

Uma variedade de xícaras, canecas, pratos e porta-comprimidos de jubileu está sendo produzido em Stoke-on-Trent, na Inglaterra, onde as olarias fabricam artigos comemorativos reais há gerações.

“Cada item é feito à mão em Stoke-on-Trent usando métodos tradicionais, então pode levar algum tempo para acompanhar a demanda”, disse Spicer em um e-mail. “Nas últimas semanas, com o jubileu se aproximando rapidamente, cada novo lote de porcelana está se esgotando rapidamente.”

Our #PlatinumJubilee blog is out! Get ready to celebrate 70 glorious years of Queen Elizabeth II’s reign, and a wonderful long Jubilee Bank Holiday Weekend in Stoke-on-Trent.



We cordially invite you to join in the Potteries Platinum Jubilee fun…https://t.co/EcUgg7aleG pic.twitter.com/pwDeNpQh22 — Visit Stoke (@VisitStoke) May 26, 2022

Alguns são vendidos em edições limitadas, com apenas 2.022 itens produzidos — refletindo o ano.

Spicer acrescentou que “toalhas de chá, latas de biscoito e edição especial de vinho espumante inglês Platinum Jubilee” também são populares.

Piquenique de platina

A mania do jubileu se espalhou para o setor de alimentos - talvez não surpreendente, já que festas de rua, piqueniques e folia em pubs serão uma grande parte das comemorações.

Por US$ 650, a Fortnum & Mason, a mercearia real, embalará uma cesta de piquenique para seis a oito pessoas que inclui vinho espumante inglês Platinum Jubilee, fatias de cheddar azul Stilton e Somerset, presunto King Peter, ovos escoceses e bolos de chá.

NEW! These buttery gingerbread #PlatinumJubilee Iced Biscuits have been iced and decorated entirely by hand in a playful assortment of crown-worthy characters.



Delicious is every sense. Shop here! > https://t.co/T6QCqhuYEj pic.twitter.com/ZRI5qnBUfV — Fortnum & Mason (@Fortnums) May 6, 2022

Uma loja galesa de peixe e batatas fritas chamou a atenção – e alguns olhares duvidosos – por um vídeo do TikTok de seu peixe do jubileu com batatas fritas em azul e vermelho.

Entre outras ofertas incomuns: batatas fritas de frango da coroação, um aceno para a salada de frango fria feita para marcar a coroação da rainha em 1953.

A royal announcement…



To celebrate the Queen’s Platinum Jubilee we are launching, limited edition, coronation chicken crisps. Combining roast chicken with a subtle kick of curry, these Tyrrellbly Tyrrellbly Tasty crisps are perfect for any Jubilee soirée. Only @waitrose pic.twitter.com/DN2i8hm7oK — Tyrrells (@Tyrrells) May 18, 2022

Para aqueles que desejam preparar comida em casa, as grandes redes de supermercados têm seções dedicadas em seus sites para ajudar. Outros, como o Kennel Club, a maior organização britânica dedicada à saúde e bem-estar canino, têm receitas prontas para petiscos para cães.

Corgi em tudo

O amor da rainha pelos corgis inspirou muitos produtos do jubileu. Os varejistas estão empurrando enfeites de corgi, pesos de papel de corgi, travesseiros de corgi e leggings de corgi.

A varejista Marks & Spencer tem um bolo de mousse de caramelo de corgi, um rocambole de chocolate de corgi e pão de gengibre de corgi.

E a PG Tips, uma marca popular de chá britânico, tem saquinhos de chá em caixas de edição limitada decoradas com corgis.

O que vale a pena comprar como investimento?

A Barbie do jubileu está sendo vendida pelo dobro do preço de varejo por US$ 120 no eBay. Mas os leiloeiros dizem que é raro os colecionadores ganharem muito com itens comemorativos da realeza.

James Constantinou, fundador da Prestige Pawnbrokers, uma empresa que oferece dinheiro para colecionáveis, disse que muito do que está em oferta hoje é produzido em massa e dificilmente aumentará de valor. O que os colecionadores querem são itens difíceis de encontrar, disse ele – como um par de roupas íntimas da rainha Vitória, que ele vendeu por mais de US$ 15.000.

Mesmo que alguém comprasse uma placa comemorativa de edição limitada na loja de presentes do Palácio de Buckingham e a mantivesse na caixa com o recibo, “poderia levar de 30 a 40 anos antes que você visse o retorno do investimento”, disse ele.

Adrian Hume-Sayer, diretor de coleções particulares da Christie’s de Londres, disse que colecionadores sérios estão interessados em peças com conexões diretas com membros da família real britânica.

“Quanto mais incomum, melhor”, disse ele, acrescentando que a “condição, qualidade, beleza e procedência” afetarão o preço. A Christie’s vendeu itens como a poltrona de Maria Antonieta por US$ 2,22 milhões e um medalhão usado pela esposa secreta do rei George IV por US$ 431.000.

Mas muitos dos moradores e turistas que compram recordações do jubileu não estão procurando um retorno sobre o investimento. Eles simplesmente querem uma lembrança para marcar a ocasião.

Dawn Cantrell, 61, executiva de planos de saúde da Louisiana, estava entre os que compraram alguns itens na loja do Palácio de Buckingham: biscoitos de morango, chá Earl Grey, chocolates ingleses feitos à mão e um livro sobre a rainha. Ela esperava compartilhá-los com sua mãe de 87 anos enquanto assistia às celebrações do jubileu na televisão quando voltasse aos Estados Unidos.

“Esta é a minha primeira compra”, disse ela. “Pode haver mais.”