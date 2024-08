Depois de reclamar da ABC News, Trump volta atrás e diz que vai participar de debate com Kamala

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano Donald Trump disse nesta terça-feira, 27, que vai participar do debate no próximo mês contra a vice-presidente Kamala Harris, dois dias após ameaçar não comparecer ao debate promovido pela ABC News.

Cheguei a um acordo com os Democratas da Esquerda Radical para um Debate com a Camarada Kamala Harris", disse Trump em sua plataforma Truth Social, confirmando que o debate será em 10 de setembro, na Filadélfia. Trump concordou no início deste mês em participar do debate da ABC News, que será seu primeiro confronto com Kamala desde que ela substituiu o presidente Joe Biden como a candidata presidencial democrata. No entanto, Trump lançou incertezas sobre o debate no último domingo, 25, quando criticou a ABC por ser tendenciosa em uma postagem nas redes sociais e sugeriu que as pessoas "ficassem atentas" quanto à sua participação.

As campanhas passaram a segunda-feira, 26, debatendo sobre a manutenção de uma regra do debate de Trump em junho contra Biden, onde os microfones dos candidatos eram silenciados quando não era a vez deles de falar. A campanha de Kamala afirmou que os microfones deveriam ficar ligados durante todo o debate de 10 de setembro, enquanto a campanha de Trump defendeu “os mesmos termos exatos” do debate de junho com a CNN.

O próprio Trump enviou mensagens contraditórias, dizendo durante uma parada de campanha na Virgínia que o fechamento dos microfones “não importa para mim” e que ele “provavelmente preferiria que ficassem ligados, mas o acordo (para o debate de 10 de setembro) foi que seria igual ao da última vez”.

Na terça-feira, Trump disse que as regras para o debate de 10 de setembro “serão as mesmas do último debate da CNN”.

Foto: Carolyn Kaster/AP

A campanha de Kamala e a ABC News não responderam imediatamente aos pedidos de comentário feitos pelo Washington Post.

O debate de 10 de setembro é o único ao qual Trump e Kamala concordaram até agora. Trump tem pressionado por mais debates, enquanto a campanha de Kamala disse que ela está aberta a essa possibilidade, desde que Trump compareça no dia 10 de setembro.

O companheiro de chapa de Trump, o senador J.D. Vance, está programado para debater com o companheiro de chapa de Kamala, o governador de Minnesota Tim Walz, em 1º de outubro, na CBS News.