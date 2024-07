Deslizamento de terra deixa mais de 60 desaparecidos no Nepal

Pelo menos 66 pessoas estão desaparecidas no distrito de Chitwan, centro do Nepal, depois de um deslizamento de terra ter arrastado dois ônibus para um rio. Os veículos, um com 24 e outro com 42 passageiros, foram arrastados para as águas do rio Trishuli por causa do deslizamento de terra causado por fortes chuvas na região. O acidente ocorreu na estrada Narayanghat-Mugling, cerca de 100 quilômetros a oeste da capital, Katmandu.

As informações foram confirmadas por autoridades locais que seguem no trabalho de buscas por sobreviventes. O resgate trabalha com a hipótese de um número ainda maior de vítimas, já que os veículos podem ter arrastado outras pessoas ao longo do percurso.

Mulher carrega cachorro para fora de casa inundada após fortes chuvas em Katmandu, Nepal Foto: Niranjan Shrestha/AP

O primeiro-ministro Pushpa Kamal Dahal expressou tristeza em uma mensagem publicada na rede social X, antigo Twitter, e orientou agências governamentais para “procurarem e resgatarem os passageiros”.