Destruição de represa ameaça contraofensiva da Ucrânia; leia a análise

THE WASHINGTON POST, DNIPRO, UCRÂNIA - A destruição de uma represa vital no sul da Ucrânia terá graves implicações para a guerra, não apenas dificultando o avanço das tropas ucranianas em áreas ocupadas pelos russos, mas também ameaçando o fornecimento de água potável para a região.

A represa de Nova Kakhovka, que fornece água para grande parte do sul da Ucrânia, fica em uma parte da região de Kherson que foi tomada pelas forças russas no início da guerra.

As autoridades ucranianas culparam a Rússia por um ataque, mas também é possível que a Ucrânia tenha explodido a represa, uma forma de retardar os movimentos das tropas russas. Ainda não está claro quem teria sido responsável pela explosão.

Os russos tomaram a represa em fevereiro de 2022, um movimento estratégico destinado a interromper o fornecimento de energia hidrelétrica na Ucrânia e permitir que a água flua para a Península da Crimeia. Depois que a Rússia ocupou e anexou ilegalmente a Crimeia em 2014, a Ucrânia cortou o abastecimento de água que flui do reservatório da represa.

Fornecer água potável para a Crimeia tornou-se um enorme fardo para o orçamento da Rússia. Em 2020, o Kremlin havia aprovado mais de US$ 650 milhões para isso.

Uma queda dramática no reservatório da represa pode levar a um desastre ecológico e interromper o resfriamento dos reatores da usina nuclear de Zaporizhzhia, a quase 120 quilômetros a nordeste. A usina nuclear está sob controle russo.

A inundação do rio Dnieper está ameaçando dezenas de comunidades ucranianas na região baixa de Kherson, onde Kiev recapturou grande parte do território das forças russas no final do ano passado.

A polícia e as equipes de emergência correram para retirar milhares de moradores de ônibus e transferi-los de trem para outras cidades, onde poderiam se abrigar.

Funcionários da agência estatal em Kherson, que anteriormente controlava a represa, disseram que explosões ocorreram dentro da casa de máquinas, destruindo a estação geradora de energia do reservatório.

Os danos também afetaram áreas na margem leste do rio, controlada pela Rússia. No meio da manhã, Volodmir Kovalenko, prefeito de Nova Kakhovka, onde a represa foi construída em 1956, disse que entrou em contato com moradores da margem leste que descreveram inundações em parques e um zoológico.

A destruição da represa tem vantagens potenciais para a Rússia, mas também significa que a água será cortada para a Crimeia, onde Moscou gastou enormes somas para manter a região abastecida com água potável. Também poderia inundar as posições defensivas russas.

Reprodução de vídeo fornecido pela presidência da Ucrânia mostra destruição causada por explosão na represa de Kakhovka, perto de Kherson, no sul da Ucrânia Foto: Presidência da Ucrânia/ via AP

“Como o nível de água no reservatório caiu, este canal não pode funcionar”, disse Kovalenko, referindo-se ao canal que transporta água da represa para a Crimeia. Ele disse que o canal precisava de 3 metros de água para operar e, se cair abaixo disso, a água não poderia fluir.

Kherson, uma região amplamente agrícola onde 1,2 milhão de pessoas moravam antes da guerra, é conhecida por sua produção de trigo e melancia e usa a água da represa principalmente para irrigar os campos.

Uma imagem de satélite mostra a represa Nova Khakovka na região de Kherson, na Ucrânia, danificada e com grande vazão de água após explosão Foto: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

A cidade portuária de Kherson, para onde o Dnieper flui em direção ao Mar Negro, também é um importante centro de construção naval.

Um morador da cidade disse que o rio já havia subido cinco metros. Na margem leste ocupada pela Rússia, “a área está totalmente coberta de água”, disse Dmitro Fomin, proprietário de um barco que transporta pessoas pelo rio há anos.