Após explosão romper barragem na Ucrânia, governo alerta para inundações generalizadas

KYIV, Ucrânia - Na madrugada desta terça-feira, 6, a Ucrânia acusou as forças russas de explodir uma grande represa em uma parte do sul da Ucrânia que eles controlam, alertando os residentes ao longo do rio Dnipro a evacuar e avisando sobre inundações rio abaixo. O presidente Volodmir Zelenski convocou uma reunião de emergência para lidar com a crise.

As autoridades russas alegaram que a represa de Kakhovka foi danificada por ataques militares ucranianos na área contestada.

As autoridades ucranianas já haviam alertado que o rompimento da barragem poderia liberar 18 milhões de metros cúbicos de água e inundar Kherson e dezenas de outras áreas onde vivem centenas de milhares de pessoas, além de ameaçar um colapso em uma usina nuclear próxima ocupada pela Rússia.

A operadora nuclear ucraniana Energoatom disse em um comunicado via Telegram que a explosão da barragem “poderia ter consequências negativas para a usina nuclear de Zaporizhzhia”, mas que no momento a situação é “controlável”.

A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU escreveu no Twitter que seus especialistas estavam monitorando de perto a situação na Usina Nuclear de Zaporizhzhia, a montante, e que não havia “nenhum risco imediato à segurança nuclear” na instalação.

Segundo o Grupo de Trabalho sobre as Consequências Ambientais da Guerra da Ucrânia, um colapso total da represa levaria grande parte da margem esquerda e uma queda acentuada no reservatório tem o potencial de privar a usina nuclear de um resfriamento crucial, além de secar o abastecimento de água no norte da Crimeia.

O Ministério do Interior ucraniano escreveu no Telegram que a represa de Kakhovka havia sido explodida e convocou os moradores de 10 vilarejos na margem direita do rio e partes da cidade de Kherson, rio abaixo, a reunirem documentos essenciais e animais de estimação, desligarem os aparelhos e partirem, ao mesmo tempo, em que advertia contra possíveis desinformações.

O prefeito de Nova Kakhovka, Vladimir Leontyev, instalado pela Rússia, disse na terça-feira que vários ataques à usina hidrelétrica de Kakhovka destruíram suas válvulas e “a água do reservatório de Kakhovka começou a fluir incontrolavelmente rio abaixo”.

Leontyev disse que os ataques foram “um ato terrorista muito sério” e que as autoridades nomeadas por Moscou estão “se preparando para as piores consequências”, embora não tenham solicitado a evacuação dos moradores da cidade.

Imagens do que parecia ser uma câmera de monitoramento com vista para a barragem, que estavam circulando nas mídias sociais, supostamente mostravam um clarão, uma explosão e o rompimento da barragem.

A Energoatom escreveu que o reservatório de Kakhovka, onde os níveis de água estão “diminuindo rapidamente”, é necessário “para que a usina alimente os condensadores da turbina e os sistemas de segurança da ZNPP”, disse o comunicado.

“Atualmente, o reservatório de resfriamento da estação está cheio: às 8 horas da manhã, o nível da água estava em 16,6 metros, o que é suficiente para as necessidades da estação”, disse.

A Energoatom continuará a monitorar a situação com a AIEA, segundo o comunicado.

A Ucrânia e a Rússia já se acusaram mutuamente de atacar a represa e, em outubro passado, Zelenski afirmou que a Rússia destruiria a represa para causar uma inundação.

Uma imagem de satélite mostra a represa Nova Khakovka na região de Kherson, na Ucrânia, nesta segunda-feira, 5. Foto: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Autoridades, especialistas e moradores têm expressado, há meses, preocupação com o fluxo de água através - e sobre - a represa de Kakhovka.

Em fevereiro, os níveis de água estavam tão baixos que muitos temiam um derretimento na usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, cujos sistemas de resfriamento são abastecidos com água do reservatório de Kakhovka retido pela represa.

Em meados de maio, após fortes chuvas e derretimento da neve, os níveis de água subiram além do normal, inundando vilarejos próximos. Imagens de satélite mostraram a água passando por cima de comportas danificadas.

A Ucrânia controla cinco das seis represas ao longo do rio Dnipro, que vai da fronteira norte com a Bielorrússia até o Mar Negro e é crucial para o abastecimento de água potável e energia elétrica de todo o país. A represa de Kakhovka - a mais distante a jusante na região de Kherson - é controlada pelas forças russas.

Acusações Mútuas

A Rússia e a Ucrânia se acusaram mutuamente pela destruição parcial da hidrelétrica. Segundo o prefeito do município de Nova Kakhovka, nomeado por Moscou, Vladimir Leontiev, as forças ucranianas realizaram “múltiplos ataques” à barragem de Kakhovka, em uma parte da região de Kherson, ocupada pela Rússia.

Ele acrescentou que essas ações destruíram as válvulas de liberação da represa e causaram “um fluxo incontrolável de água”.

“A represa não foi destruída e isso é uma grande sorte”, disse ele.

Por sua vez, o exército ucraniano acusou a Rússia em um comunicado de ter detonado a represa.

O chefe da administração militar ucraniana em Kherson, Oleksander Prokudin, disse que vários vilarejos estavam “total ou parcialmente inundados” e que eles haviam começado a evacuar as pessoas da área.

“Cerca de 16 mil pessoas estão na zona crítica na margem direita da região de Kherson”, disse Prokudin na mídia social.

A administração pró-Moscou na área ocupada de Kherson disse que várias localidades próximas ao reservatório registraram um aumento no nível da água, mas que a situação não era crítica.

“Se necessário, estamos prontos para evacuar os habitantes das aldeias ribeirinhas”, disse o chefe do governo da região de Kherson, Andrei Aleksenko, em um comunicado, enfatizando que sua vida não estava em perigo e pedindo “para não entrar em pânico”.

A represa de Kakhovka, tomada desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, fornece água para a península da Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014.

Erguida no rio Dniepr em 1956, durante o período soviético, a barragem é parcialmente feita de concreto e parcialmente de terra.

É uma das maiores infraestruturas desse tipo na Ucrânia./AP e AFP