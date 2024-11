Dez bebês recém-nascidos morreram durante um incêndio que atingiu a UTI Neonatal da Universidade Médica Maharani Lakshmibai, localizada na cidade de Jhansi, norte da Índia. Até o momento, sete corpos foram identificados, outros três aguardam ser reconhecidos.

Acredita-se que o incêndio foi provocado por uma máquina de oxigênio defeituosa, informou a polícia local. O incêndio começou às 22h30 de sexta-feira, 15, horário local. No momento do incidente, 54 bebês estavam na unidade neonatal de cuidados intensivos, informou a televisão local NDTV; 44 foram resgatados. Destes, 16 permanecem em condição crítica após o incêndio, segundo o site de notícias Times Now.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, chamou o fato de “desolador” através de uma publicação no X, antigo Twitter Foto: Justin Tang/AP

Causa sob investigação

Os bebês resgatados do incêndio, todos com dias de nascidos, foram colocados lado a lado em uma cama em outra parte do hospital, onde a equipe médica aplicou medicamento intravenoso.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, chamou o fato de “desolador” através de uma publicação no X, antigo Twitter. “Minhas sinceras condolências àqueles que perderam seus inocentes filhos nisso. Rezo a Deus que lhes dê a força para enfrentar esta imensa dor”, expressou.

O vice-ministro-chefe do Estado de Uttar Pradesh, Brajesh Pathak, afirmou que em fevereiro foi realizada uma avaliação de segurança do hospital. Três meses depois, foi a vez de uma simulação de incêndio.

“A causa do incêndio será investigada”, afirmou o vice-ministro-chefe do estado de Uttar Pradesh. “Se for determinado que houve falhas, serão tomadas ações rigorosas contra os responsáveis. Ninguém ficará impune”, acrescentou.

O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Aditya Nath, anunciou uma indenização de 500.000 rúpias (US$ 5.900) para cada uma das famílias cujos bebês faleceram no incêndio.

A tragédia de sexta-feira ocorreu seis meses depois de um caso similar em um hospital pediátrico de Nova Délhi, capital da Índia, onde seis recém-nascidos morreram. /AFP