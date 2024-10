Como é o uso de aeronaves pelos presidentes de outros países; veja detalhes

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na última sexta-feira, 11, que pretende comprar “alguns aviões” para o transporte de autoridades políticas em viagens oficiais pelo País. Nos últimos anos, diferentes países renovaram as frotas que transportam os chefes de governo. Outras nações, como a Rússia, estão com a mesma unidade desde 1996.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer substituir o Airbus A319CJ, mais conhecido como 'Aerolula' Foto: Enilton Kirchhof/Força Aérea Brasileira (FAB)

Em setembro do ano passado, porém, o Estadão mostrou que Lula exigiu um novo avião com cama de casal, banheiro com chuveiro, gabinete de trabalho privativo, sala de reuniões e uma centena de poltronas semi-leito. Um relatório da Defesa estimou que a opção mais barata pode custar de US$ 70 milhões a US$ 80 milhões, o equivalente a R$ 359 milhões a R$ 412 milhões em valores corrigidos.

As aeronaves presidenciais, em geral, são projetadas para garantir conforto aos chefes de Estado, eficiência em viagens de longo alcance e segurança contra problemas técnicos e ameaças externas. Dentro das cabines, há escritórios para reuniões, espaços de lazer e centros de comando em casos de emergências nacionais.

Em diversos países, os governos possuem mais de um avião equipado para o transporte do chefe de governo. Há também frotas de aeronaves chamadas “VIPs”, que fazem o deslocamento de demais autoridades. Além do “Aerolula”, outras duas aeronaves Embraer E190 PR são utilizadas pela Força Aérea Brasileira (FAB) para transportar o presidente e outros membros do Executivo em voos de curta distância.

Alemanha

Há seis anos, o governo alemão vivenciou um cenário semelhante ao que ocorre atualmente no Brasil. Em 2018, o Airbus A340 que transportava a ex-chanceler Angela Merkel apresentou falhas durante um voo que saiu do território alemão em direção à Argentina. A aeronave com Merkel teve que sobrevoar os céus da Holanda até conseguir pousar no país de origem com segurança. No fim, a chanceler, que estava indo para uma reunião do G20, teve que ir ao destino em um voo comercial.

Publicidade

Um dos dois Airbus A350-900 adquiridos pelo governo alemão Foto: Divulgação/Lufthansa

Após o episódio, o governo alemão decidiu comprar três Airbus A350-900, um modelo mais ágil e voltado para o transporte executivo. A terceira aeronave foi integrada ao comando da aeronáutica alemã em junho deste ano. Os valores da compra não foram divulgados.

De acordo com o site especializado em aviação AeroTime, o custo total do projeto foi estimado em 1,2 bilhão de euros (R$ 8,4 bilhões em valores corrigidos). Além da compra das aeronaves, 288 milhões de euros foram utilizados para modificar a cabine e outros 229 milhões de euros para instalar sistemas defensivos nos Airbus A350-900.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o presidente tem à sua disposição dois Boeing 747-200B modificados para o transporte em viagens oficiais. A aeronave não serve apenas como meio de locomoção do chefe do Estado americano, podendo atuar em caso de emergências nacionais. Ele também é capacitado para funcionar como um posto de comando das Forças Armadas em pleno ar.

O 'Air Force One', avião equipado para transportar o presidente dos Estados Unidos Foto: Divulgação/Força Aérea dos EUA

Em 2018, o ex-presidente Donald Trump firmou um contrato com a empresa americana Boeing para trocar os dois aviões, que estão na ativa desde 1990, por dois Boeing 747-8i. Em comparação com o 747-200B, o modelo é maior, mais moderno e mais eficiente. O projeto, segundo o portal de notícias especializado em aviação militar DefenceOne, custou US$ 5,3 bilhões (R$ 24,93 bilhões em valores corrigidos).

Os custos vão desde a aquisição das novas aeronaves até as modificações feitas para suprir as necessidades do governo dos Estados Unidos. A previsão é que elas sejam entregues ao governo americano entre 2027 e 2028.

Além dos dois aviões presidenciais, a frota “VIP” dos EUA conta com outras oito aeronaves. Duas delas são Air Force Two, para transporte do vice-presidente do país, atualmente Kamala Harris.

Reino Unido

Desde 2016, o avião responsável pelo transporte do primeiro-ministro britânico e dos membros da família real do país é um Airbus A330-MRTT. O avião, que já era utilizado pela Royal Air Force (RAF) desde 2012, foi modificado para a atender às regalias do governo ao custo de 10 milhões de libras esterlinas (R$ 54,4 milhões em valores corrigidos).

Publicidade

Com um alcance máximo de 14.800 quilômetros de distância e uma velocidade máxima de 880 quilômetros por hora, o A330-243 é um modelo comumente utilizado para o transporte de autoridades mundo afora. Em 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou, em uma live, que havia um estudo do governo brasileiro para adquirir duas unidades, sem dar maiores detalhes. O projeto não vingou.

Em 2020, o ex-primeiro-ministro Boris Johnson se envolveu em uma polêmica ao ordenar a mudança da pintura do avião governamental. A intenção era reforçar a imagem do Reino Unido como um país separado da União Europeia após a vitória do Brexit. O custo da reforma, segundo projetado por Johnson, foi de 900 mil libras esterlinas (R$ 1,18 milhão em valores corrigidos).

Argentina

Publicidade

O avião presidencial utilizado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin Foto: @HD1080ide via YouTube

O avião escolhido por Putin para viajar é um quadrimotor, ou seja, possui quatro turbinas coladas às asas. A escolha não é por acaso: mesmo se dois motores falharem, o piloto poderá decolar, pousar e manobrar a aeronave sem maiores dificuldades. Se apenas um funcionar, ele pode viajar por até 800 quilômetros.

França

Na França, o avião presidencial é um Airbus A330-200, modelo comum na aviação comercial para a operação de voos internacionais. No Brasil, a aeronave integra a frota da Azul Linhas Aéreas. O modelo foi integrado em 2010, substituindo dois Airbus A319, o mesmo modelo do “Aerolula”. Para atender às exigências do governo francês, a aeronave foi modificada e se transformou em um modelo de transporte executivo.

Segundo um relatório do governo francês, o A330-200 custou 176 milhões de euros (R$ 1,022 bilhão em valores corrigidos).

O avião, que hoje transporta o presidente francês, Emmanuel Macron, possui escritório privado, sala de conferências e instalações para atendimentos médicos. Assim como as aeronaves presidenciais dos outros países, há uma comunicação facilitada com as forças armadas do país.

Além da aeronave presidencial, o governo francês possui outros 15 aviões e cinco helicópteros em uma frota destinada para o transporte de autoridades governamentais.

Índia

Desde 2020, o primeiro-ministro indiano, Nahendra Modi, utiliza dois Boeing 777 modificados como meio de transporte. Antes, Modi viajava em dois Boeing 747-400 utilizados pela Air India para voos comerciais. O valor das novas aeronaves não foi divulgado.

As aeronaves utilizadas por Modi estão entre as mais modernas do mundo. Elas possuem um escudo defletor de mísseis e um sistema de feixe de luzes que é capaz de enganar qualquer artefato disparado do chão em direção aos aviões. Os dois Boeing 777 também possuem blindagens que oferecem maior segurança em caso de explosões nucleares.

Publicidade

Japão

Assim como na Índia, o governo japonês utiliza, desde 2019, dois aviões do modelo Boeing 777 modificados para transportar o imperador, Naruhito, e os membros do governo japonês. Cada uma das aeronaves tem capacidade para 140 passageiros e conta com um sistema que possibilita o uso para a evacuação de cidadãos japoneses em emergências.

O avião utilizado pelo governo japonês Foto: Divulgação/Wikimedia

Além dos espaços privativos para os membros do governo japonês, as aeronaves possuem espaços destinados a jornalistas, além de um local para a realização de coletivas de imprensa. Os aviões substituíram duas unidades de Boeing 747-400 que eram utilizados desde 1991. Os custos não foram divulgados pelo governo do país.