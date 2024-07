EUA detectam plano iraniano para matar Trump, sem relação com atentado no comício

EUA detectam plano iraniano para matar Trump, sem relação com atentado no comício

Em 2019, o embaixador interino da Coreia do Norte na Itália, Jo Song Gil, chegou à Coreia do Sul. Também em 2019, o embaixador interino da Coreia do Norte no Kuwait foi para a Coreia do Sul com sua família.

Nos últimos meses, as tensões na Península Coreana aumentaram com os lançamentos de balões carregados de lixo pela Coreia do Norte em direção à Coreia do Sul e a continuação dos testes de mísseis.

A Coreia do Norte diz que suas campanhas de balões foram uma ação recíproca contra ativistas sul-coreanos que enviam panfletos políticos por meio de seus próprios balões. Na terça-feira, a irmã de Kim e alta funcionária, Kim Yo Jong, advertiu a Coreia do Sul sobre consequências “horríveis” não especificadas, dizendo que panfletos enviados pela Coreia do Sul foram encontrados novamente no Norte. Ela emitiu um aviso semelhante no domingo.

A Coreia do Sul respondeu às atividades anteriores de balões da Coreia do Norte suspendendo um acordo de redução de tensões de 2018 com a Coreia do Norte. / AP